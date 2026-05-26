Por qué a Eric Schmidt lo silbaron y a Steve Wozniak lo aplaudieron al hablarles de IA a graduados de EE.UU.

Las ceremonias de graduación de este año en Estados Unidos han dejado una lección clara para los líderes tecnológicos: la inteligencia artificial es un tema que genera más ansiedad que optimismo entre los nuevos profesionales. Mientras que figuras como Eric Schmidt, ex-CEO de Google, enfrentaron una recepción hostil en la Universidad de Arizona, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, logró conquistar a su audiencia en la Grand Valley State University al priorizar la esencia humana sobre la artificialidad de las máquinas.

Eric Schmidt en Arizona

Ante una multitud de aproximadamente 10.000 estudiantes, Eric Schmidt (CEO de Google entre 2001 y 2011) intentó trazar una línea histórica desde la llegada de la computadora portátil hasta la actual revolución de la IA. Sin embargo, su mensaje no fue recibido con el entusiasmo que esperaba. Al mencionar que la IA “tocará cada profesión, cada aula, cada hospital... y cada relación que tengan”, el estadio se llenó de abucheos y gritos de desaprobación.

Schmidt reconoció que las herramientas tecnológicas actuales, aunque nos conectan, también nos aíslan y han “degradado la plaza pública” (el espacio de reunión y debate social) debido a la polarización política. Intentó empatizar con los graduados mencionando que existe un “miedo racional” de que las máquinas reemplacen sus empleos y que el futuro ya esté escrito. A pesar de animar a los jóvenes a “formar la IA” antes de que ella los forme a ellos, sus palabras fueron calificadas por algunos estudiantes como “irrespetuosas” y comparadas con un comercial de larga duración para los productos de Google.

La tensión fue tal que el público incluso recordó controversias personales del ejecutivo, gritando referencias a los “archivos de Epstein” durante su intervención. Para algunos estudiantes, el discurso fue “insensible”, señalando que mientras a los alumnos se les penaliza por usar IA, los oradores la promueven como la única vía hacia el futuro.

Hacia el final del discurso buena parte del público igual aplaudió a Schmidt y

Steve Wozniak en Grand Valley

En un escenario diametralmente opuesto, Steve Wozniak (cofundador de Apple junto a Steve Jobs) demostró por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del sector tecnológico. En su discurso en la Grand Valley State University, Wozniak optó por otro enfoque.

En lugar de dictar cátedra sobre algoritmos, Wozniak hizo un juego de palabras que desató risas y vítores inmediatos: “¿Tenemos IA hoy? Todos ustedes tienen IA: inteligencia actual”. Con este comentario, el ingeniero reivindicó el valor de la mente humana por encima de cualquier software.

Wozniak también lanzó una sutil crítica a quienes intentan replicar el cerebro humano mediante la computación. “Estuve en una empresa donde los ingenieros descubrieron cómo fabricar un cerebro”, bromeó, “sí, toma nueve meses”. A diferencia de los sermones técnicos de otros oradores, “The Woz” centró su mensaje en la importancia de la individualidad, instando a los graduados a “pensar diferente” y recordándoles que su verdadera importancia para el mundo reside en ellos mismos, no en las herramientas que utilicen.

Una generación en alerta

El contraste entre ambos discursos refleja una tendencia creciente. Encuestas recientes muestran que cerca del 70% de los estudiantes universitarios ven la IA como una amenaza para sus perspectivas laborales. En un mercado donde el desempleo para los graduados recientes en EE.UU. ha alcanzado niveles máximos en doce años, para muchos flamantes profesionales las promesas de “revolución industrial” suenan más a amenaza que a oportunidad, aunque no todos los expertos coinciden en esta visión negativa del impacto que tendrá la IA en el mercado laboral futuro. .