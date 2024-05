Un usuario de la “dark web” e informante del FBI detalló todo lo que se puede encontrar ahí: “Espeluznante”

Escuchar

La “dark web” es una sección anónima y no indexada de Internet, accesible únicamente a través de un software especializado, lo que funciona como un refugio tanto para actividades legítimas como ilegales. Mientras permite a periodistas, activistas y ciudadanos bajo regímenes opresivos comunicarse de manera segura, también alberga mercados negros de drogas, armas, datos robados y otros productos ilícitos. En consecuencia, está diseñada específicamente para el anonimato y la privacidad, lo que plantea riesgos significativos de seguridad y legales para quienes la exploran.

Como era de esperarse, esto comenzó a generar dudas sobre todo lo que se puede encontrar ahí, lo que se convirtió un gran misterio. Por esto mismo, un usuario de Reddit, que además es informante del FBI, dio a conocer su experiencia navegando ahí y contó las cosas que se pueden hallar. La persona que permanece en el anonimato, explicó que solo usa la web oscura para “encontrar cosas que no puede encontrar en Clear Net por diversión” y no participa en ninguna práctica dudosa.

Con respecto a su experiencia, dijo que había buscado en salas de chat y encontró de todo, desde ”consejos para sobrevivir en la vida”, hasta “radios para acceder a estaciones de todo el mundo”. El usuario aclaró que denuncia cualquier contenido “ilegal o de explotación” con el que se topa con la línea de información anónima del FBI, y comentó que ya lo hizo más de 50 veces hasta el momento.

Un usuario de Reddit contó su experiencia

“Me concentro principalmente en denunciar contenido de explotación/abusivo relacionado con animales y humanos, sin importar la edad o la especie. Estas son cosas de las que sé que un ser está siendo dañado al 100% y puedo tener pruebas concretas de ello”, comentó. Además, explicó: “No me molesto con los mercados que venden drogas, armas, sicarios, etc. Hay demasiados de estos y es mucho más fácil mantener el anonimato en estos sitios, por lo que no puedo obtener suficiente información para denunciarlos”.

Asimismo, aclaró que hay tanto contenido de carácter ilegal que es complejo poder denunciar todo lo que ve. “Me gustaría poder informar de todo, pero yo, como ser humano, físicamente no puedo”, sostuvo. En ese sentido, dejó en claro que está repleta de sitios web deformados, incluidos algunos con “órganos humanos reales a la venta”. “Una vez encontré una transmisión en vivo de CCTV pirateada de una sala de almacenamiento de Walmart, y me quedé allí un rato porque era genial”, comentó.

Qué se puede encontrar en la “dark web”

El usuario dijo que hay algunas fuentes de información útiles para un usuario común que está dispuesto a buscar información. Sin embargo, hay muchas personas que simplemente la utilizan para acceder a material ilegal o ilícito. Para detectarlos, reveló que estos sitios sospechosos tienden a usar “terminología espeluznante” para “atraer a tantos clientes viles como sea posible”. “Lo que inmediatamente me lleva a copiar el hipervínculo y el nombre real del sitio, y luego informarlo a la línea de información del FBI”, explicó.

Al enumerar las cosas que vio allí, contó que hay una “cantidad desafortunada de contenido satánico o de culto”, así como asesinatos, abuso infantil y otros crímenes realmente impactantes, por lo que es necesario tomar precauciones antes de usarlo. “No hago clic en ningún enlace de sitios web que no sean ‘wikis ocultos’ verificados, como los llaman los usuarios de la web oscura”, aseguró, siendo una de las medidas de seguridad que utiliza para navegar ahí.

“Sin embargo, cada vez que cierro la ventana, reviso todas mis descargas y mi disco duro para asegurarme que no se haya instalado o descargado nada sin que yo lo sepa. Nunca encontré nada y probablemente no lo encontraré”, añadió.

Cuáles son las medidas de seguridad

Este internauta confesó que tiene una configuración de seguridad bastante intensa para poder protegerse mientras está en la web oscura; incluso, toma medidas realmente importantes, por ejemplo, cubrir la cámara y los micrófonos de su computadora “con cinta adhesiva o masilla” en caso de que alguien tenga acceso a ellos. También tiene otra regla para mantenerse seguro, que tiene que ver con nunca compartir ningún tipo de información personal allí. A su vez, instó a la gente a no ingresar si no tienen “experiencia” y si no realizaron una “investigación exhaustiva” de antemano.

“Esto es cualquier cosa, desde tu edad, hasta tu país, tu raza o el nombre de tu mascota. Literalmente, cualquier cosa puede usarse en tu contra o rastrearse hasta ti”, alertó, y aseguró: “Puede joderte muy fácilmente si no tomas descansos y no te cuidas (...) Es por eso que no recomiendo ni apruebo el uso de la web oscura a la persona promedio, porque mucha gente cometería errores graves o vería cosas que los llevarían más allá del límite de la moral”.

LA NACION