Una encuesta le pone números a la dependencia de los trabajadores argentinos con la tecnología

Si bien era bastante fácil suponerlo durante el largo período de encierro obligado por la cuarentena, la mayoría de los argentinos (como todos quienes debieron permanecer en sus casas en todo el planeta) se refugió en los dispositivos digitales ya sea para hacer trabajar desde casa (home office), estudiar o divertirse.

Pero una cosa es suponerlo y otra tener datos concretos para poder sacar conclusiones: esa información pudo ser cuantificada gracias a una nueva encuesta del Programa de Estudios de Opinión Pública (PEOP) de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), destinada a analizar los usos y percepciones sobre la tecnología informática.

La encuesta, que se presentará hoy, jueves 30 de septiembre durante el XIX Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática (CIITI) de la UAI, se llevó a cabo entre 400 personas mayores a 16 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y la mayoría (66,9%) considera a la tecnología como algo “bueno”, mientras que el 21,7% la definió como “neutra” y un 8,3% sostuvo que es “mala”.

En donde no cabe duda que hubo cambios significativos en relación al uso de equipos informáticos es en el ámbito laboral. La cuarentena aceleró el uso de dispositivos para efectuar home office, algo que queda demostrado en los datos: una abrumadora mayoría del 94,1% dijo que la tecnología es muy necesaria para la vida laboral, contra un 5,9% que no lo ve como algo tan imprescindible. Pero a pesar de esa visión de la mayoría, no todos la utilizan: el 62,9% de los encuestados manifestó utilizar algún sistema informático para trabajar, un 27,1% sostuvo que no lo hace y el resto se mostró indeciso.

En ese mismo sentido, Internet va ganando terreno, pero pareciera que todavía no está insertada en todo el mercado laboral: el 76% de los consultados dijo que necesita de Internet para trabajar, aunque un 16,8% sostuvo que no. Pero no se trata de no usarla por desconocerla, ya que el 80,6% accede o usa Internet desde hace más de 10 años.

Pero los dispositivos electrónicos terminan de constituirse también como una gran fuente de entretenimiento, algo que ya venía siendo una clara tendencia aún antes de la cuarentena. Según los datos que arroja la encuesta, el 86,9% de los consultados dijeron utilizar tecnología informática durante su tiempo libre, contra un 9,6% de los encuestados que no lo hace.

La cantidad de horas destinadas a usar los distintos dispositivos electrónicos es bastante variado, aunque bastante intensivo: entre quienes manifestaron utilizarlos durante las 24 horas del día (14,6%) y quienes la usan durante más de 12 horas (18,4%), superan a quienes sostienen utilizarlos durante unas 5 horas (30,8%). Además, un 27,7% sostuvo usarlos por un poco más de 2 horas diarias.

El uso de los dispositivos no implica necesariamente la conexión a Internet: la mayoría (59,3%) aseguró pasar conectado a Internet entre una y dos horas diarias. Y el uso intensivo es menor: un 15,8% se conecta durante más de 10 horas diarias, mientras que un 16,1% lo hace entre 7 a 9 horas y un 8,8% lo hace entre 3 y 5 horas.

La encuesta también incluyó algunos otros aspectos de la relación que los argentinos tienen con los dispositivos informáticos:

La incidencia de la tecnología en el mercado laboral también fue una de las preguntas de la encuesta, a la que, por poco margen (53,1% contra un 46,9%), la mayoría respondió que el avance de la robótica puede quitar trabajo a los seres humanos. Sin embargo, la tecnología también ofrece nuevas opciones de trabajo: una profesión que empieza a estar en boca de todos es la de streamer, porque ya un 37% manifestó que le gustaría dedicarse a eso. Claro, aún son muchos los que ni siquiera la conocen: un 36,2%.

En relación a la inversión en criptomonedas, la mayoría de los encuestados (61,4%) dijo que no invirtió, pero un 38,3% piensa hacerlo en algún momento.