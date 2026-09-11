Una tragedia familiar fue la base para Mila, la startup para recordar y homenajear a los seres queridos

“En 2018 sufrí una pérdida muy profunda: mi hermana y mi sobrina murieron en un accidente vial en el sur de Francia. Ese día todo cambió. Durante meses, mientras seguía con mi vida, pensaba una y otra vez en mi sobrino, que había sobrevivido. Sentí la necesidad de contarle de dónde venía su madre argentina. Así empezó todo”, relata el argentino Ezequiel Fonseca Zas. Ese fue el germen de MILA, un biógrafo con inteligencia artificial que entrevista en simultáneo a decenas de personas vía WhatsApp y transforma esas conversaciones en historias compartidas.

¿Qué significa MILA? “Es el nombre de mi sobrina -dice Fonseca Zes-, pero con los años me enteré de que en hebreo significa ‘palabra’”.

El origen

Para armar ese legado para su sobrino, Fonseca Zas entrevistó a más de 60 familiares con el objetivo de reconstruir 140 años de historia familiar, y que ese niño entendiera y recordara no solo a su madre y su hermana, sino también de qué familia venía, cuál era su origen. “Balthazar, mi sobrino, es francés, y tenía 10 años en el momento del accidente. Yo tenía una sola obsesión: que algún día supiera quién había sido su mamá, y de qué familias había salido. Me senté a escribir lo que yo sabía de ella. Llegué a dieciocho páginas. Pero la historia no estaba solo en mí, estaba repartida entre mis padres, en mis tíos, en mis primos, sus amigas del colegio, en sus colegas, en cartas, en gente que no veía hacía veinte años. Eran tantas personas que tardé un año y medio en juntarla, persiguiendo audios por WhatsApp entre Francia, Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba.”

Ezequiel Fonseca Zas es el creador de MILA, una startup que ofrece un biógrafo familiar o corporativo basado en WhatsApp

El resultado de todas esas memorias, materiales, fotos y datos dio como resultado un libro irrepetible que reunió una memoria compartida de 140 años de historia familiar. Fonseca describe al proceso como “un trabajo largo, costoso y desgastante”, pero también como una experiencia transformadora. Al terminar, le quedó una certeza: tenía que existir una manera más simple, rápida y accesible de hacer eso mismo, para que cualquier familia, grupo de amigos, equipo o empresa pudiera capturar sus historias antes de que se pierdan.

Fue en ese momento en el que este emprendedor argentino buscó una solución y ese fue, justamente, el nacimiento de MILA. “Es un biógrafo con inteligencia artificial que entrevista por WhatsApp a decenas de personas en simultáneo y convierte esas conversaciones en historias compartidas. Hoy MILA ya generó más de 60.000 conversaciones, opera en México, Colombia y Argentina, y prepara su llegada al mercado latino de Estados Unidos”, resume Fonseca Zas.

Cómo funciona

La tecnología funciona como una entrevistadora conversacional por WhatsApp: envía preguntas personalizadas a familiares, amigos, equipos o comunidades, y genera decenas de conversaciones individuales en simultáneo. Las personas responden con textos, fotos, audios y anécdotas. La plataforma transforma todo ese material en una narrativa única y colaborativa.

El primer producto que lanzó inicialmente esta empresa fue un libro impreso de entre 200 y 300 páginas, con cientos de fotos y más de 30 colaboradores, listo en menos de cuatro semanas, en promedio.

Hoy la compañía está expandiéndose hacia video y otros formatos digitales. “Estamos construyendo una máquina para capturar memoria colectiva. Lo más valioso no son solamente las fotos o los archivos, sino las historias, las voces y los recuerdos compartidos entre muchas personas”, explica Fonseca Zas.

En resumen, esta solución sirve para capturar memorias compartidas con la menor fricción posible. ¿Cuánto cuesta? Dependiendo la versión que se elija, un precio base de 19 dólares para la versión digital o 59 dólares para la de papel.

Desde la compañía cuentan que hoy no solo la compran familias en duelo, sino que es adquirido por cualquier persona que quiera atesorar momentos como casamientos, aniversarios, homenajes, despedidas, trayectorias profesionales y hasta para recopilar historias fundacionales de empresas.

Aunque es cierto que existen herramientas para crear imágenes, textos o videos en segundos, el objetivo de MILA es diferente: “Queremos capturar recuerdos y convertir conversaciones humanas en historias con valor emocional”, dice su creador, al tiempo que aclara que está integrado por un equipo de lingüistas, diseñadores conversacionales y desarrolladores distribuidos entre la Argentina, España, Colombia, México y Miami.

Por otro lado, desde esta empresa cuentan que, tras cerrar una ronda de inversión pre-seed o semilla de US$800.000, la compañía destinará esos fondos a escalar su producto para que, según explica su creador, “las historias que realmente importan jamás se pierdan”.