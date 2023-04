Videojuegos para conseguir el primer empleo: ayudan a comunicarse mejor, trabajar en equipo y pensar de forma estratégica

escuchar

En el celular, en la computadora o en las consolas, jugar a algunos videojuegos ayuda a adquirir habilidades importantes como la comunicación o el trabajo en equipo, que incluso pueden servir a la hora de encontrar el primer empleo. Es lo que manifiesta una encuesta llevada a cabo por YouTube y Censuswide con jugadores y reclutadores. Un resultado que corrobora con otras investigaciones los efectos positivos de los videojuegos en las funciones cognitivas. Según los profesionales de recursos humanos, cuando una persona no tiene experiencia previa, mencionar la práctica de un determinado videojuego en la candidatura resulta novedoso. Eso sí, siempre y cuando la competencia adquirida tenga alguna relación con lo que se pide en la vacante.

En el estudio participaron 1500 gamers (jugadores) de entre 18 y 26 años en España. La mitad de los encuestados afirman que relacionarse con otros jugadores les proporciona una mayor seguridad a la hora de comunicarse. Además, alrededor del 30% dicen que los videojuegos contribuyen a hacerles pensar de forma estratégica y mantener la calma en momentos de tensión. A eso, el gamer profesional Miguel Bernal, Mike, añade que jugar “fortalece la agilidad mental, los reflejos, la capacidad de atención”. Bernal es el creador de Mikecrack, uno de los canales en español más grandes de YouTube, con más de 37 millones de suscriptores.

Jugador de toda la vida, entró a este mundo también por necesidad. De pequeño, le costaba mucho terminar tareas largas y monótonas, y fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Afirma que ha conseguido lograr una progresión “con la mecánica de los videojuegos de ir completando hitos”. “Había recibido ayuda pedagógica sobre cómo afrontar este tipo de problemas. Recuerdo que casi siempre me recomendaban hacer retos y desafíos en papel, pero que no dejaban de ser juegos. Es casi lo mismo”, cuenta a EL PAÍS por videollamada desde su escritorio, donde graba los videos para su canal.

Los expertos recomiendan destacar en un currículum las habilidades obtenidas con los videojuegos, si tienen relación con una búsqueda laboral determinada

De una niñez con TDAH hasta convertirse en uno de los mayores éxitos de YouTube, Mike explica cómo la dinámica de los videojuegos ha cambiado su forma de llevar a cabo actividades de su vida cotidiana. Cuando empezó con su canal para compartir contenido sobre gaming hace siete años, lo tenía bien claro: quería convertir la afición en profesión. Para lograrlo, lo tomó como si fuera una misión en la pantalla. “Plantearlo con pequeños retos de ir haciendo cosas poco a poco, de forma gradual, para ir obteniendo resultados. Es el objetivo igual que en un videojuego, de conseguir puntuaciones y pasar de nivel”, detalla.

Un juego para cada destreza

A sus 30 años recién cumplidos, matiza que nunca ha ejercido otra profesión y reconoce que, si bien algunos videojuegos contribuyen a mejorar estas habilidades blandas, hay que ser selectivo a la hora de elegir a qué jugar y cuánto tiempo dedicarle. Según sugiere, un juego que “favorece la sociabilización” es el Among Us, en el que hay un traidor en un grupo y todos tienen que seguir las pistas para identificarlo. “Tiene mucha psicología, porque si eres el malo tienes que engañar; si eres el bueno, tienes que evitar caer en la trampa. Es muy complicado”, describe.

Miguel Bernal, más conocido como Mikecrack en YouTube

Minecraft es, para él, el rey de los videojuegos. “Para niños, me parece muy conveniente porque lleva las matemáticas a la realidad. Aprenden a multiplicar, a dividir, a restar, a sumar. Por ejemplo, tienen que crear objetos y eso requiere ciertos materiales. Para hacer una espada necesitan 1 de madera y 2 de hierro. Y se pregunta ‘¿cuánto necesito de materiales para hacer 3 espadas?’. Porque tengo 3 amigos. Entonces ahí van aprendiendo matemáticas”, añade.

Para ejercitar el trabajo en equipo y la coordinación, menciona el League of Legends y el Counter Strike, que son juegos “más competitivos” y si una persona no hace correctamente su trabajo, todo un equipo fracasa.

Tina Sánchez, creadora del canal Tinenqa en YouTube, con casi tres millones de seguidores, también considera que las plataformas de multijugador son las que más contribuyen a desarrollar la comunicación y la sociabilización, porque se puede interactuar con personas de diferentes lugares. “Al final, quitas las barreras de internet y se van a conocer. Está muy guay”, sostiene la gamer de 29 años, que atribuye al videojuego una mejora positiva en su forma de comunicar. “Me pongo a jugar y hablo con gente inglesa, con gente de Portugal (...). Yo era una persona superintrovertida y con el paso del tiempo me he ido abriendo más. Si me dices hace unos años que voy a hacer una entrevista, yo digo que no me la hagan, estaría temblando”, expresa por videoconferencia, con la naturalidad de quien graba videos en su día a día para una audiencia de millares de personas.

Tina Sánchez, creadora del canal Tinenqa en YouTube

De la consola a la oficina

La investigación de YouTube refleja, además, que un poco más de la mitad de los responsables de recursos humanos son propensos a contratar candidatos que les hablen de esas competencias de manera directa. Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de Infojobs, explica que las empresas mencionan con frecuencia la importancia de las habilidades blandas en una candidatura. “La primera es trabajar en equipo. También la proactividad, saber resolver conflictos, la orientación a resultados, la toma de decisiones, la tolerancia a la presión. Si hablamos de todo esto en un entorno de videojuegos, muchos ponen en práctica precisamente estas habilidades”, explica por teléfono.

Pérez considera que manifestarlas en la presentación de una candidatura, principalmente si es para el primer empleo, genera valor. “Cuando estás llamando a la puerta para que te den esa primera experiencia profesional, exponer que cuentas con estas habilidades puede ser novedoso. La gente pone ‘me interesa la música, el arte, voy al cine o me interesa este tipo de literatura’, ¿por qué no decir también que llevo a cabo esta práctica?”, sostiene. Sin embargo, no basta con mencionarlo. Hay que explicar el valor que se aporta a la candidatura. “Me interesa determinado juego, porque desarrollo estas habilidades y es relevante para esta oferta de trabajo por estos motivos”, ejemplifica.

Roque Adrada, coordinador de los programas de grado de Esade Careers, explica que uno de los grandes errores a la hora de crear un CV o una carta de presentación es hacerlo de manera genérica, sin una conexión entre las competencias que uno tiene y los conocimientos que se buscan en la vacante. Por lo cual, recomienda que se lea con detalle la oferta de trabajo y se investigue con profundidad la organización y el proyecto.

Sobre la forma de destacar las competencias, Adrada reafirma que si un candidato ha ganado un torneo de un videojuego, por ejemplo, debe mencionarlo porque refleja “la habilidad de trabajo en equipo, la capacidad de comunicación o de pensamiento estratégico”, prosigue. Y si es en un entorno internacional, aún mejor. “Puede indicar las competencias lingüísticas, siendo habitual el inglés como idioma común de interlocución. La clave está en la capacidad de trasladar las competencias y habilidades que se desarrollan mediante los videojuegos a lo que está demandando la organización en la posición concreta”, concluye.

Emanoelle Santos

EL PAIS

Temas Videojuegos