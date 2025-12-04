Europa abre una investigación por el uso exclusivo de Meta AI en WhatsApp

La Unión Europea inició este jueves una investigación contra el gigante tecnológico estadounidense Meta por una posible infracción de las normas de competencia relacionadas con las funciones de inteligencia artificial (IA) de su aplicación de mensajería WhatsApp.

La Comisión Europea explicó en un comunicado que una nueva política anunciada por Meta “podría impedir que terceros proveedores” de IA “ofrezcan sus servicios a través de WhatsApp”, lo que, de confirmarse, constituiría un abuso de posición dominante, ya que impediría el uso de alternativas a Meta AI como ChatGPT, Copilot o Zapia para complementar su funcionamiento.

Actualmente, explicó la UE, WhatsApp permite a las empresas comunicarse con sus clientes a través de su plataforma, y algunas lo hacen utilizando servicios de IA desarrollados por proveedores independientes de Meta, casa matriz de otras plataformas como Facebook e Instagram.

Pero, según la Comisión, las nuevas normas de funcionamiento anunciadas por la compañía californiana podrían impedir el acceso a los proveedores externos, en beneficio de su propio servicio, denominado Meta AI.

La Comisión Europea dijo que la política, que se aplicará a partir de enero del próximo año, podría bloquear a los proveedores externos de IA mientras que el propio servicio de IA de Meta seguiría siendo accesible para los usuarios de la plataforma.

Meta ya era objeto desde julio de una investigación en Italia relacionada con el despliegue de su asistente de IA en WhatsApp, ya que la autoridad de competencia de ese país consideró que podría perjudicar a sus competidores.

Meta se arriesga a una multa de hasta el 10% de su facturación anual global si es declarada culpable de infringir las normas antimonopolio de la UE.

El organismo antimonopolio italiano abrió una investigación paralela en julio sobre las acusaciones de que Meta aprovechó su poder de mercado al integrar una herramienta de IA en WhatsApp, ampliando la investigación en noviembre para examinar si Meta abusó aún más de su posición dominante al bloquear los chatbots de IA competidores de la plataforma de mensajería.