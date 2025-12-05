Por qué ChatGPT, Copilot, Zapia, Luzia y otras herramientas se van de WhatsApp

En estas semanas varias empresas que ofrecían asistentes de IA por WhatsApp anunciaron su retirada del mensajero de Meta. Es el caso de los bots que ofrecían servicios a través de WhatsApp como ChatGPT, Perplexity, Copilot, Luzia, Zapia, Poke, etc.

La razón: cambiaron las condiciones de WhatsApp Business y a partir de ahora, los proveedores y desarrolladores de tecnologías de inteligencia artificial o aprendizaje automático “tienen estrictamente prohibido acceder o utilizar la solución WhatsApp Business, ya sea directa o indirectamente, con el fin de proporcionar, entregar, ofrecer, vender o poner a disposición de otro modo dichas tecnologías cuando dichas tecnologías sean la funcionalidad principal (en lugar de incidental o auxiliar) que se ponga a disposición para su uso”.

Según le explicó la compañía a LA NACION, “el propósito de la API de WhatsApp Business es ayudar a las empresas a brindar soporte al cliente y enviar actualizaciones relevantes. Nuestro foco está en apoyar a las decenas de miles de empresas que están creando estas experiencias en WhatsApp”.

La fecha en la que se hará efectiva esta medida es a mediados de enero de 2026, pero las empresas ya empezaron a comunicar su retirada, no sin generar disgusto entre sus usuarios, que utilizaban servicios como transcripción de audio, resumen de PDFs, consultas varias y recordatorios automáticos.

Es que este tipo de servicios eran una manera simple de acceder a servicios de IA sin necesidad de instalar las aplicaciones: alcanzaba con chatear para acceder a ChatGPT o a Zapia. Dado que WhatsApp tiene más de 3000 millones de usuarios activos mensuales utilizar los bots de IA era un gran atajo para facilitar el acceso a todos ellos.

Y esa es la razón por la cual Meta decidió cerrarle las puertas y seguir dándole impulso a su propia herramienta en el mensajero, Meta AI.

En Argentina, uno de los bots más utilizados para transcribir mensajes de audio era Zapia, que anunció su retirada para los próximos días. En un comunicado por redes sociales, publicó: “A partir del 22 de diciembre, ya no responderemos desde WhatsApp. Meta cambió las reglas. Pero si algo sabemos hacer, es reinventarnos”.

Luzia, otro bot muy popular con funciones similares, hizo lo mismo. Ambas empresas de asistencia también se juntaron a presentar acciones legales en Brasil y Europa para impedir que Meta bloquee su servicio en la herramienta de mensajería instantánea. Lo hicieron a partir de medidas cautelares para mantener activo el acceso a WhatsApp mientras se resuelve el litigio judicial. La acción legal conjunta, presentada el 21 de noviembre de 2025 por Factoría Elcano (responsable del asistente Luzia) y Brainlogic (propietaria de Zapia) sostiene que la conducta de Meta configura una posible violación a las normas de competencia, algo que también está investigando la Unión Europea.

La nueva normativa de WhatsApp decisión excluye a los clientes de Meta Business. Cualquier empresa que ofrezca sus servicios a través de un asistente de WhatsApp seguirá brindando el mismo servicio.

Lo que sucederá a partir de ahora es que la competencia de Meta AI no podrá acceder a su infraestructura y audiencia sin pagar por ello. WhatsApp concibió originalmente su plataforma empresarial para que las empresas se comunicaran con clientes (soporte, notificaciones, etc.) y no como un canal para distribuir chatbots conversacionales masivos.

