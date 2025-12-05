Por qué ChatGPT, Copilot, Zapia, Luzia y otras herramientas se van de WhatsApp

Muchas IA que estaban presentes como contactos dentro de WhatsApp anunciaron que abandonan la plataforma
- 5 minutos de lectura'
En estas semanas varias empresas que ofrecían asistentes de IA por WhatsApp anunciaron su retirada del mensajero de Meta. Es el caso de los bots que ofrecían servicios a través de WhatsApp como ChatGPT, Perplexity, Copilot, Luzia, Zapia, Poke, etc.
La razón: cambiaron las condiciones de WhatsApp Business y a partir de ahora, los proveedores y desarrolladores de tecnologías de inteligencia artificial o aprendizaje automático “tienen estrictamente prohibido acceder o utilizar la solución WhatsApp Business, ya sea directa o indirectamente, con el fin de proporcionar, entregar, ofrecer, vender o poner a disposición de otro modo dichas tecnologías cuando dichas tecnologías sean la funcionalidad principal (en lugar de incidental o auxiliar) que se ponga a disposición para su uso”.
Según le explicó la compañía a LA NACION, “el propósito de la API de WhatsApp Business es ayudar a las empresas a brindar soporte al cliente y enviar actualizaciones relevantes. Nuestro foco está en apoyar a las decenas de miles de empresas que están creando estas experiencias en WhatsApp”.
La fecha en la que se hará efectiva esta medida es a mediados de enero de 2026, pero las empresas ya empezaron a comunicar su retirada, no sin generar disgusto entre sus usuarios, que utilizaban servicios como transcripción de audio, resumen de PDFs, consultas varias y recordatorios automáticos.
Es que este tipo de servicios eran una manera simple de acceder a servicios de IA sin necesidad de instalar las aplicaciones: alcanzaba con chatear para acceder a ChatGPT o a Zapia. Dado que WhatsApp tiene más de 3000 millones de usuarios activos mensuales utilizar los bots de IA era un gran atajo para facilitar el acceso a todos ellos.
Y esa es la razón por la cual Meta decidió cerrarle las puertas y seguir dándole impulso a su propia herramienta en el mensajero, Meta AI.
Sin competencia
En Argentina, uno de los bots más utilizados para transcribir mensajes de audio era Zapia, que anunció su retirada para los próximos días. En un comunicado por redes sociales, publicó: “A partir del 22 de diciembre, ya no responderemos desde WhatsApp. Meta cambió las reglas. Pero si algo sabemos hacer, es reinventarnos”.
🚨 ZAPIA DEJA WHATSAPP.— Zapia (@ZapiaAI) December 1, 2025
Creemos que cada persona tiene derecho a elegir su propia inteligencia artificial.
WhatsApp decidió cerrar las puertas a Zapia para imponer la suya.
Pero no nos callamos: seguimos hablando, creando y mejorando.
💬 En este hilo te contamos todo lo que… pic.twitter.com/1fkuNu6neE
Luzia, otro bot muy popular con funciones similares, hizo lo mismo. Ambas empresas de asistencia también se juntaron a presentar acciones legales en Brasil y Europa para impedir que Meta bloquee su servicio en la herramienta de mensajería instantánea. Lo hicieron a partir de medidas cautelares para mantener activo el acceso a WhatsApp mientras se resuelve el litigio judicial. La acción legal conjunta, presentada el 21 de noviembre de 2025 por Factoría Elcano (responsable del asistente Luzia) y Brainlogic (propietaria de Zapia) sostiene que la conducta de Meta configura una posible violación a las normas de competencia, algo que también está investigando la Unión Europea.
La nueva normativa de WhatsApp decisión excluye a los clientes de Meta Business. Cualquier empresa que ofrezca sus servicios a través de un asistente de WhatsApp seguirá brindando el mismo servicio.
Lo que sucederá a partir de ahora es que la competencia de Meta AI no podrá acceder a su infraestructura y audiencia sin pagar por ello. WhatsApp concibió originalmente su plataforma empresarial para que las empresas se comunicaran con clientes (soporte, notificaciones, etc.) y no como un canal para distribuir chatbots conversacionales masivos.
Los que se van
- ChatGPT: OpenAI confirmó oficialmente que ChatGPT dejará de estar disponible en el mensajero el 15 de enero de 2026, atribuyéndolo al cambio de políticas impuesto por WhatsApp. En un comunicado titulado “Continuar tu experiencia de ChatGPT más allá de WhatsApp”, la empresa expresó que hubiera preferido seguir ofreciendo el servicio como un contacto dentro de la app, pero que debe acatar la nueva norma. La empresa recomendó a los usuarios migrar sus chats a las aplicaciones oficiales de ChatGPT (en iOS, Android, web, etc.) antes de la fecha límite.
- Copilot: Microsoft anunció que su asistente de IA Copilot será discontinuado en WhatsApp desde enero de 2026, debido a las “actualizaciones recientes en las políticas de WhatsApp que eliminan todos los chatbots de lenguaje (LLM) de la plataforma”. La empresa señaló en su blog oficial que, como resultado de esas nuevas reglas de Meta, Copilot dejará de funcionar como un contacto de WhatsApp tras el 15 de enero y se enfocarán en que los usuarios puedan seguir accediendo a Copilot mediante las aplicaciones dedicadas en Windows, web o dispositivos móviles. Como no es posible transferir el historial de chats de Copilot fuera de la plataforma, sugieren exportar manualmente cualquier conversación que se desee conservar.
- Zapia: El chatbot desarrollado por la startup uruguaya Brainlogic, anunció que se retirará de WhatsApp el 22 de diciembre de 2026 y recomendó a sus usuarios descargar su aplicación móvil. También, presentó tutoriales para seguir usando las funciones que antes estaban disponibles en WhatsApp.
- LuzIA: El bot conversacional LuzIA, de origen español, no hizo un anuncio específico, pero sí inició acciones legales contra Meta junto con Zapia. Y si bien no publicaron un comunicado de despedida, también deberán dejar de prestar el servicio antes del año que viene. Al igual que las demás, seguirá ofreciendo el servicio a través de su aplicación móvil.
- Perplexity AI: El chatbot de Perplexity también anticipó que dejará de funcionar en la plataforma dentro del mismo plazo. Lo mismo sucederá con Poke, el asistente de IA de General Catalyst y Dola, ahora llamada Yestoki, aunque no emitieron ningún comunicado especial.
- 1
Los trabajos que serán un boom en el futuro, según el CEO de la compañía más valiosa del mundo
- 2
Un estudio revela un factor insólito que aumenta los “me gusta” en las redes sociales
- 3
Con el Nubia Air los smartphones de gama media también se hacen finitos en Argentina
- 4
El “apagado automático” de tu celular está desconectando el Wi-Fi: cómo configurarlo para no perder señal y ahorrar batería