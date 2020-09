El Prince of Persia fue un videojuego clásico que ahora tendrá una reversión para las nuevas consolas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 11:13

Ubisoft ha anunciado en su evento Ubisoft Forward sus novedades para los próximos meses, que incluyen el multijugador online Riders Republic, el remake de Príncipe de Persia: las arenas del tiempo para las generaciones actual y próxima de plataformas de juego y varias aventuras en realidad virtual.

El evento ha acogido la presentación de AGOS: A Game of Space, una aventura en realidad virtual que llegará el el 28 de octubre. En ella, el jugador podrá crear su propia nave, explorar el espacio y buscar recursos al tiempo que lucha contra los peligros del espacio para mantener a salvo a la humanidad.

Prince of Persia, en 2021

La desarrolladora ha anunciado la remake de Príncipe de Persia: las arenas del tiempo, un título originalmente lanzado para PlayStation 2 que que llegará el 21 de enero de 2021 para PC, para las consolas de actual generación (PS4, Xbox One), y las próximas (PS5 y Xbox Series X).

La compañía también ha anunciado Riders Republic, el multijugador online que permite competir contra otros jugadores en deportes como esquí, snowboard, ciclismo o planear con traje aéreo ('wingsuit'). Estará disponible el 25 de febrero para las consolas de actual y próxima generación.

Ubisoft también ha presentado Far Cry VR: Dive into Insanity, una experiencia de realidad virtual desarrollada en colaboración con Zero Latency, que se lanzará en 2021.

El juego llevará a un grupo de hasta ocho jugadores de vuelta a la isla de Rook, escenario de Far Cry 3. Tras ser capturados por Vaas y sus secuaces, los jugadores explorarán la isla mientras luchan juntos por su supervivencia.

Immortals Fenyx Rising es el título del originalmente presentado en el E3 como Gods & Monsters, y presenta una aventura mitológica de la mano de los creadores de Assassin's Creed Odyssey en la que el jugador deberá salvar a los dioses griegos de una maldición.

Este título llegará el 3 de diciembre y estará disponible para Stadia, Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Switch, Epic Games y Uplay.

También se han anunciado títulos como Just Dance 2021 (12 de noviembre 2020), Scott Pilgrim vs. The World: The Game (en navidades) y Rainbow Six Siege: Operation Shadow Legacy con Sam Fisher. Y han estado presentes otros ya anunciados, como Assassin's Creed: Valhalla, Far Cry 6, The Crew 2 o Watch Dogs Legion.