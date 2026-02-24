La música y la calidad de los músicos es un tema que en ciertas ocasiones une, pero muchas veces divide. ¿Qué es la buena música? Están los que creen en concepciones generales del “buen gusto” y los más relativistas que prefieren distanciarse de la polémica y definir que todo lo bueno es lo que a uno le plazca, aunque a otro no. Es por ello que definir al mejor músico de la historia es un tema complicado. La tecnología, en este aspecto, puede surgir como un decisor objetivo.

La inteligencia artificial es una herramienta que no tiene capacidad de pensamiento autónomo, en muchas de sus versiones, pero puede analizar de forma muy ágil la información disponible en el ala digital. Es por eso que muchas veces las personas la eligen para definir cuestiones que parecen difíciles de objetivar.

Inteligencia Artificial: la definición sobre los mejores músicos de la historia

Si bien la IA nombra a bandas como Genesis, Rush, los Beatles e incluso a Bethoveen, explica: “Voy a dar una respuesta menos obvia y alejada de los nombres habituales, porque uno de los músicos que podría encabezar un veredicto es Moondog“.

Moondog fue un compositor, poeta y músico estadounidense nacido en 1916, conocido por su estilo excéntrico y su vida como artista callejero en Nueva York. Ciego desde la adolescencia, desarrolló un lenguaje musical propio que combinó contrapunto clásico, jazz y ritmos minimalistas. Vivió durante años en Manhattan vestido con capa y casco vikingo, lo que lo convirtió en una figura mítica de la escena cultural.

“Aunque no suele figurar en los rankings masivos, este compositor y poeta estadounidense fue una figura de culto que influyó de manera silenciosa pero profunda en la música del siglo XX”, explica la IA.

Moondog “inspiró a músicos del minimalismo y del rock experimental, y fue admirado por figuras de distintos géneros, pese a mantenerse al margen de la industria tradicional”. Su “capacidad para crear un lenguaje propio”, fusionando tradición y vanguardia, lo convierte en “un candidato inesperado cuando se habla del mejor músico de la historia’“. No es el nombre que muchos imaginan, pero su “influencia subterránea” demuestra que el impacto artístico no siempre depende de la fama, sino de la profundidad y la innovación de la obra.

Ante la pregunta a la IA sobre cómo considera a algo bueno, explicó: “El marco de evaluación resulta fundamental porque determina desde qué parámetros se emite un juicio de calidad y evita que la valoración quede reducida a una mera opinión personal. En términos amplios, suelen repetirse ciertos criterios transversales que aportan rigor al análisis: la coherencia interna, que garantiza lógica y unidad; el dominio técnico, entendido como manejo sólido de los recursos propios de cada disciplina; la innovación o aporte, que mide la capacidad de transformar o ampliar lo existente; el impacto o influencia, reflejado en la huella que deja en su campo o en la sociedad; la perdurabilidad, vinculada a su vigencia a lo largo del tiempo; y la capacidad de generar una experiencia significativa, ya sea emocional, intelectual o estética. Definir previamente este marco no solo ordena la discusión, sino que permite argumentar con mayor solidez y transparencia”.