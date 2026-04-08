WhatsApp comienza a probar los nombres de usuario como alternativa al número de celular

WhatsApp ha comenzado a probar los nombres de usuario en la red social con un número limitado de cuentas, que podrán incluir un mínimo de tres caracteres y un máximo de 35, así como vincularse con los nombres utilizados en el resto de plataformas de Meta.

La plataforma de mensajería instantánea comenzó a trabajar en los nombres de usuario en el año 2023 como una forma de facilitar la conexión entre personas garantizando la privacidad, sin necesidad de compartir el número de teléfono. Para ello, cada usuario deberá elegir un nombre único, que irá precedido por el signo de la arroba (@usuario) y ayudará a identificarlo.

Tras adelantar que esta forma de identificación también se podrá utilizar para hacer llamadas y videollamadas, y que permitiría reservar el nombre de usuario deseado, WhatsApp ha comenzado a probarla con algunos usuarios de forma limitada.

La herramienta de configuración de nombres de usuario que WhatsApp está probando Wabetainfo

Así lo ha podido comprobar el portal especializado WaBetaInfo, que ha explicado que, para configurar y utilizar un nombre de usuario, en lugar del número de teléfono, aquellos con acceso a la prueba deberán acceder a la opción de nombres de usuario en la configuración de su perfil. Así, una vez escogido el nombre, queda vinculado a la cuenta y permite compartirlo con otras personas en lugar del número de teléfono.

Limitaciones en los nombres de usuario

No obstante, la compañía ha matizado algunas normas para la elección de nombre, como ha podido comprobar el medio citado, comenzando por su longitud, que debe estar compuesto entre tres y 35 caracteres. Siguiendo esta línea, deberán incluir al menos una letra, impidiendo utilizar simplemente números.

Además, solo se permiten caracteres como letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos. Cabe destacar que los nombres no podrán comenzar con ‘www’, ni terminar con un dominio como ‘.com’ o ‘.net’.

Sin embargo, además de todos los requisitos anteriores, el nombre solo será aprobado si también está disponible en el resto las plataformas de Meta. Es decir, no puede coincidir con otros nombres ya registrados en Instagram, Facebook o WhatsApp.

Cómo vincular el usuario de WhatsApp con el de Instagram o Facebook

En caso de que ya esté registrado y se quiera seguir utilizando, WaBetaInfo ha especificado que los usuarios deberán confirmar que son los propietarios de dicho nombre en el resto de plataformas de Meta para poder vincularlo también en WhatsApp.

La verificación consistirá en vincular sus cuentas a través del sistema de Centro de Cuentas de Meta, un espacio centralizado para gestionar configuraciones compartidas y experiencias conectadas entre las redes sociales de la tecnológica.

Además, al vincular las plataformas no solo se confirmará la propiedad del nombre para aprobarlo, sino que también permitirá opciones adicionales como compartir actualizaciones de estado directamente en Instagram.

Así, para encontrar a una persona en WhatsApp a partir del nombre de usuario, bastará con buscarla introduciendo el nombre en la lista de contactos; una vez que aparezca se podrá interactuar con el usuario. Sin embargo, si la persona tiene una clave de usuario configurada, será necesario ingresarla para poder comenzar a conversar.

Con todo ello, la función de nombre de usuario se ha lanzado a modo de prueba para un número limitado de usuarios, aunque se prevé que se extienda gradualmente en las próximas semanas.