WhatsApp Delta: para qué sirve esta aplicación y por qué no es una buena idea su instalación

WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea móvil más utilizado en todo el mundo, y de forma constante suma nuevas funciones. Ante la demanda de la enorme comunidad de usuarios, muchas veces algunas características llevan un tiempo de desarrollo y algunas personas apelan a aplicaciones y servicios no oficiales para tener prestaciones no disponibles, a pesar de los riesgos que conlleva esta práctica.

Ese es el caso de WhatsApp Delta, una aplicación no oficial que promete las funciones de programar y editar los mensajes, una característica que no está disponible en la versión original. De esta forma, los usuarios pueden modificar parte de la conversación mediante esta herramienta que, reiteramos, no tiene el visto bueno de Meta, la firma conocida hasta hace poco como Facebook.

Dadas sus características y prestaciones, WhatsApp Delta no está disponible en la tienda Play Store para usuarios de teléfonos Android, ni en el App Store de Apple para dueños de un iPhone. Por ende, los interesados utilizan métodos alternativos no autorizados para utilizar la programación y edición de mensajes de WhatsApp Delta mediante el método de instalación con un archivo ejecutable APK.

Este es un método de instalación de aplicaciones en Android no recomendado, ya que se desconocen las fuentes de este tipo de archivos y puede ser una puerta de entrada para programas maliciosos. En el caso de WhatsApp Delta y otras propuestas similares, el riesgo concreto que tienen los usuarios que deseen utilizar este servicio es que pierdan el acceso a su cuenta de WhatsApp, ya que la compañía no permite el uso de este tipo de herramientas no oficiales.

De esta forma, WhatsApp puede penalizar a los usuarios de forma indefinida con un bloqueo de usuario o número de teléfono si se utiliza WhatsApp Delta. Estas aplicaciones de terceros, sin aval oficial, son un peligro, ya que tienen un acceso irrestricto a los contenidos de la aplicación y a los chats del usuario, lo que representa un serio problema de seguridad para las personas que utilizan estos servicios.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, advierte la compañía, que suspende de forma activa a los usuarios que utilizan este tipo de propuestas.