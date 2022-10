WhatsApp hoy: diez funciones secretas que tenés que poner en práctica para aprovechar a full la app

escuchar

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más utilizados en el mundo y si bien muchos conocen a la perfección sus ventajas y desventajas, en esta oportunidad nos concentraremos en las primeras. Respecto a estas funciones que favorecen al usuario, la aplicación ofrece su versión web para utilizar en la PC. De esta manera podés trabajar y tener tus mensajes a disposición al mismo tiempo.

Otras funciones para aprovechar

El “modo oscuro” de WhatsApp

Al igual que muchas otras aplicaciones, este servicio de mensajería también cuenta con la posibilidad de oscurecer el fondo de la pantalla para ojos más sensibles a la luz y a los colores claros o blancos.

Identificación rápida con nombre

En el caso de escribirle por primera vez a algún contacto, para que este pueda saber quién eres, puedes colocar tu nombre en las configuraciones de “Perfil” de la aplicación. En “Editar nombre” deberás colocar el tuyo y listo.

Privacidad de datos: foto, estado en línea y última hora de conexión

Si no quieres que alguien sepa cuándo te conectaste por última vez a la aplicación, puedes ocultar esta información. Lo mismo con tu foto de perfil y tu estado en línea (recomendado para evitar interlocutores impacientes).

Whatsapp posee ciertos trucos que mejoran su uso o permite saber más sobre la app Pixabay

Desactivar el check azul

Esta función de WhatsApp es ideal para ocultar la información acerca de si has leído un mensaje. En vez de que a la persona con la que estés hablando le figure que sí has abierto y leído su mensaje, la aplicación ocultará la acción no cambiando el color de las tildes. No se pondrán azules y quedarán grises.

Leer mensajes sin que tus contactos sepan que los leíste

Esto es posible gracias al widget que trae incorporada la aplicación en Android. Puedes tenerlo en la pantalla inicial de tu móvil y ver los mensajes que llegan, sin entrar al servicio de mensajería. Jamás se marcarán como leídos para tus interlocutores.

Proteger el uso de la aplicación en tu móvil con huella dactilar

Si eres de los que tienen todos los accesos con contraseña o huella dactilar, WhatsApp no es una excepción a la regla. Puedes activar la función desde “Configuraciones” y tener la seguridad que nadie podrá leer tus mensajes privados.

¿Cómo evitar que te ingresen en un grupo?

La respuesta también está en las configuraciones. Desde allí puedes limitar y decidir quién tiene la autorización de agregarte: tus contactos, solo algunos o nadie. Una función muy pedida por los usuarios que WhatsApp incorporó hace unos meses.

Mensajes con distintos formatos

La función para resaltar frases o palabras mediante el uso de negritas, tachados o cursivas. Esto se puede realizar mediante códigos.

Negrita (*): *ejemplo*.

Cursiva (_): _ejemplo_.

Tachado (~): ~ejemplo~.

Enviar notas de voz si mantener apretado el botón

La función manos libres al enviar notas de voz, también fue una de las más pedidas por los usuarios. Solo arrastra el botón hacia arriba y habla sin pulsar la pantalla. Ideal para aquellos que hacen muchas cosas a la vez y quieren preservar el móvil de caídas.

El Universal (México)