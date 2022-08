WhatsApp: la nueva actualización de la aplicación que te permite abandonar grupos sin avisar

Los usuarios de la WhatsApp, la aplicación de mensajería y videollamadas más popular del mundo, ahora podrán abandonar los grupos en silencio, sin notificarles a los demás miembros. Además, controlarán quién puede ver su estado en línea y bloquear que otros usuarios hagan capturas de pantalla de mensajes efímeros.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, afirmó que esto ayudaría a que los mensajes de WhatsApp sigan siendo “tan privados y seguros como las conversaciones cara a cara”. Las nuevas actualizaciones se comenzarán a implementar este mes y serán destacadas en una campaña global que empezará en Reino Unido.

Evitando vergüenza y drama

La popular aplicación de mensajería actualmente alerta a todos los miembros de un grupo cuando alguien abandona o lo sacan de una conversación. Hasta la fecha, WhatsApp no les permitía a sus usuarios salirse de un grupo sin hacer ruido, lo que podía causar incomodidad, vergüenza o drama para aquellos que intentaban salirse o eliminar el grupo sin hacerse notar.

Pero, ahora solo los administradores del grupo recibirán una notificación. Ami Vora, jefe de producto de la compañía, aseguró que la nueva actualización forma parte del enfoque de la plataforma que busca “crear funciones de productos que les permitan a las personas tener más control y privacidad sobre sus mensajes”. En ese sentido, agregó: “Creemos que WhatsApp es el lugar más seguro para tener una conversación privada”.

Ahora WhatsApp permitirá abandonar grupos sin avisar (Foto: WhatsApp)

“Ningún otro servicio de mensajería global de esta escala proporciona este nivel de seguridad para mensajes, data, mensajes de voz, videollamadas y respaldos de chat de sus usuarios”, sostuvo. Esto también incluye la opción de permitirles a los usuarios que elijan quienes pueden ver cuando están activos en la plataforma, alineando las opciones de los estados en línea y la configuración de “visto por última vez”.

Janis Wong, investigadora asociada del Instituto Alan Turing, le dijo a la BBC que siempre es bueno darles a los usuarios más control: “Les gusta y necesitan tener más control”. Pero, a menos que se les pida a los usuarios que usen las nuevas funciones o se les informe vía la misma aplicación, su impacto podría ser limitado.

“Si no es el predeterminado, o si no se les solicita a los usuarios que reconsideren sus opciones, entonces no es necesariamente muy útil, si los usuarios no saben que esto es algo que pueden hacer”, añadió.

Estas son las palabras que si enviás por WhatsApp te bloquean la cuenta

WhatsApp es usado por millones de personas. Esta aplicación tiene condiciones que nos pueden costar la desactivación de la cuenta y muy pocas personas conocen, como por ejemplo cuáles son las palabras que no deberían escribir a través de los chats.

Como cualquier app, tiene términos y condiciones que deben respetarse, pues estos tienen fines legales, autorizados y aceptables.

Las normas de uso mencionan que las palabras pornografía, pedofilia y términos derivados implican una sanción, la cual puede ser el bloqueo de la cuenta. También está prohibido escribir términos amenazantes, difamatorios, obscenos, intimidantes y que inciten al odio.

Además de estos, hay otras palabras que también vulneran las normas de esta app de mensajería.

Afirmaciones engañosas, declaraciones erradas o publicación de falsedades

Envío de comunicaciones ilegales o inadmisibles

Infringir los derechos del servicio

Existen ciertas palabras que si se usan en WhatsApp pueden tener como resultado que deshabiliten una cuenta Shutterstock

Pese a ello, se puede recuperar una cuenta bloqueada siempre y cuando haya sido temporal. Para la herramienta de mensajería es un castigo y el usuario volverá a acceder a su cuenta al culminar el periodo de penalización.