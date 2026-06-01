“La amenaza de que estas cosas se salgan de control”: la fuerte advertencia de los Nobel de Física sobre la IA

En un momento en que el interés (y el hype) por la IA se mantiene alto, también surgen perfiles con miradas críticas en relación a esta tecnología. Es el caso de los ganadores del premio Nobel de Física 2024, que son conocidos por haber contribuido al desarrollo de la inteligencia artificial, pero que hoy la miran desde la vereda de enfrente.

Geoffrey Hinton, conocido como el padrino de la inteligencia artificial, participó de la Conferencia Mundial Digital (DWC): IA para el Desarrollo Social, que tuvo lugar a fines de abril último, y volvió a hacer una intervención en relación a su opinión sobre la inteligencia artificial: “Si alguna vez saliste en un auto sin frenos, te meterás en problemas si vas barranca abajo”, aseguró a los delegados, en la conferencia organizada conjuntamente por el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, y agregó: “Pero te meterás en problemas aún mayores si no tiene volante”. Tal como señaló el artículo publicado en la página de la ONU, el profesor hizo hincapié en que los rápidos avances en IA deben guiarse con mayor cuidado para servir a las sociedades, en lugar de socavarlas.

El ganador del Nobel de Física 2024 señaló que los rápidos avances en IA deben guiarse con mayor cuidado para servir a las sociedades Shutterstock

No es la primera vez que el ganador del Premio Nobel 2024 hace alusión a la IA. Hinton, quien es profesor emérito de la Universidad de Toronto (Canadá), y John Hopfield, catedrático de la Universidad de Princeton (Estados Unidos), recibió en 2024 un galardón por sus “descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales”. Los descubrimientos e investigaciones en materia de red neuronal le han ganado a Hinton el apodo de “el padrino de la inteligencia artificial”, aunque ha advertido en numerosas oportunidades por el riesgo que supone esta tecnología que él mismo ayudó a desarrollar.

Según citó en su momento el medio BBC, el especialista aseguró en unas declaraciones que ofreció por teléfono durante la conferencia de prensa del Nobel: “No tenemos experiencia sobre lo que es tener cosas más inteligentes que nosotros”. Resaltó el potencial que podría tener a futuro al explicar que “va a ser maravilloso en muchos aspectos, en áreas como la atención médica”, aunque indicó que “también tenemos que preocuparnos por una serie de posibles consecuencias negativas. En particular, la amenaza de que estas cosas se salgan de control“.

Hinton habló de la amenaza de que la IA se salga de control Shutterstock

“En este momento, (los sistemas de inteligencia artificial) no son más inteligentes que nosotros, pero creo que pronto lo serán”, aseguró en una entrevista con la BBC, y agregó: “Mi suposición es que, dentro de 5 o 20 años, habrá una probabilidad del 50% de que tengamos que afrontar el problema de que la inteligencia artificial intente tomar el control de nuestras vidas”.

A mediados de 2023, abandonó su trabajo en Google y señaló que aprovechó “ese momento para poder hablar libremente sobre los peligros de la IA, sin preocuparme por las consecuencias para Google”, indicó. Además, agregó: “Quería advertir al mundo sobre los riesgos de la inteligencia artificial. No puedes hacerlo honestamente mientras trabajas para una de las grandes empresas”.

Por su parte, Hopfield dio a conocer su parecer en un discurso pronunciado ante una asamblea en la universidad de Nueva Jersey, a través de una videoconferencia desde Gran Bretaña. “Como físico, me inquieta mucho algo que no se puede controlar, algo que no entiendo lo suficientemente bien como para comprender cuáles son los límites a los que se podría llevar esa tecnología. Esa es la pregunta que plantea la IA”, indicó. Explicó que, a pesar de que parecen ser “auténticas maravillas”, hay una falta de comprensión sobre su funcionamiento, lo que describió como “muy, muy inquietante”.