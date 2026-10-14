WhatsApp sale a competir con Google Meet y Zoom con las llamadas abiertas a usuarios sin mensajero

Meta ha anunciado la apertura de las llamadas de WhatsApp a usuarios que no tienen cuenta en este servicio de mensajería, para que puedan participar como invitados de manera gratuita y sin límite de tiempo.

WhatsApp ha introducido las llamadas de invitado, una novedad que permite incluir a no usuarios en llamadas individuales y grupales mediante un enlace, previa aprobación del organizador, para celebrar videoconferencias entre empleados, compañeros de clase o tutores escolares.

Los invitados pueden abrir el enlace en un navegador web e identificarse con su nombre antes de pasar a una sala de espera, donde permanecerán hasta que el organizador les dé paso a la llamada.

La firma tecnológica explica en un comunicado que las llamadas con invitado son gratuitas, están protegidas con el cifrado de extremo a extremo y mantienen la estabilidad en todo momento, sin límite de tiempo.

Los organizadores de la llamada se reservan el derecho de eliminar a los invitados en cualquier momento. Estos últimos, además, no pueden ver los números de teléfono de los demás participantes, enviar mensajes ni añadir a otras personas directamente a la llamada. Sí tienen acceso a funciones como compartir la pantalla del ordenador, reaccionar con un emoji y levantar la mano para participar.

Más adelante, WhatsApp ampliará las funciones de videoconferencia con la integración de calendario para que se pueda crear una llamada directamente desde el calendario de Google o Outlook.