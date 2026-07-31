WhatsApp Web habilitó las videollamadas: cómo utilizarlas desde cualquier dispositivo

WhatsApp dio un paso estratégico en el ecosistema de la comunicación digital al implementar oficialmente la función de llamadas y videollamadas directamente desde su versión Web. Este despliegue, que comenzó a ejecutarse gradualmente a finales de julio de 2026, elimina una de las principales barreras históricas de la plataforma: la obligatoriedad de utilizar el celular o descargar aplicaciones de escritorio específicas para entablar una comunicación de voz o video. Según comunicó oficialmente la empresa, la medida busca facilitar la conectividad en diversos entornos, desde computadoras de oficina restringidas hasta equipos compartidos.

La nueva interfaz permite gestionar comunicaciones tanto individuales como grupales, ya que soporta hasta 32 participantes en este último formato, sin imponer límites de tiempo y con el cifrado de extremo a extremo en todas las conexiones. Para acceder a esta prestación, los usuarios deben vincular su cuenta mediante el código QR en WhatsApp Web, asegurándose de contar con una versión actualizada de la aplicación en su dispositivo móvil. El sistema es compatible con navegadores de uso frecuente como Chrome, Edge, Safari y Firefox, además de funcionar en los sistemas operativos Windows, Linux y MacOS.

WhatsApp desarrolló una de las cosas más pedidas por los usuarios: las llamadas por fuera de los celulares WhatsApp

Entre las innovaciones técnicas destacadas, la compañía subrayó la incorporación de QuickHD, una herramienta que garantiza que el video se transmita en alta definición desde los segundos iniciales de la llamada, lo que elimina el periodo de carga progresiva que solía afectar la calidad visual. A esto se suma un sistema de supresión de ruido de fondo que, según las especificaciones técnicas publicadas por la plataforma, aísla la voz del interlocutor para mejorar la claridad auditiva en entornos ruidosos, una función que puede ser activada o desactivada por el usuario desde los ajustes de cada llamada.

La experiencia de usuario también fue optimizada con la inclusión de herramientas de gestión activa. La “Transferencia de llamadas” permite, por ejemplo, mover una conversación grupal en curso desde el teléfono hacia la computadora o viceversa, sin que la conexión se interrumpa. Además, para los organizadores de videollamadas grupales mediante enlaces, WhatsApp implementó una “Sala de espera”. Esta función otorga al anfitrión el control total sobre el ingreso de los participantes, quienes deberán esperar la aprobación individual para unirse a la sesión, lo que incrementa la seguridad y el orden en reuniones profesionales o familiares.

La versión Web va en búsqueda de darle un golpe definitivo a las otras aplicaciones para tener reuniones WhatsApp

La integración de nuevas funcionalidades interactivas también es un pilar fundamental en esta actualización. Los usuarios ahora tienen a su disposición la opción de “Compartir pantalla” en tiempo real, una herramienta orientada tanto a la colaboración técnica como a la exposición de contenidos. Asimismo, se habilitaron las reacciones rápidas, que permiten interactuar con el resto de los participantes sin necesidad de interrumpir el flujo del audio. De igual manera, se añadió la función de “Levantar la mano”, diseñada para organizar los turnos de palabra en grupos numerosos, lo que facilita una moderación más dinámica y organizada.

La plataforma también destacó la capacidad de añadir filtros y fondos durante las videollamadas, algo que permite que cada usuario personalice su entorno de acuerdo con su estilo. Respecto a la organización, la nueva pestaña de llamadas centraliza el historial completo y el acceso directo a los contactos favoritos, lo que elimina la necesidad de buscar en los chats previos para iniciar una nueva comunicación. Para quienes organizan eventos recurrentes, WhatsApp habilitó la posibilidad de programar llamadas en grupo, donde se puede enviar una invitación previa que permite a los participantes planificar su disponibilidad con antelación.

La posibilidad de hacer videollamadas con hasta 32 personas, además de las reacciones, abre una ventana de posibilidades WhatsApp

En cuanto a la privacidad, el comunicado oficial de WhatsApp insiste en que, al igual que los mensajes de texto, las llamadas están protegidas por el cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que el contenido solo sea accesible para los participantes. No obstante, se recomienda el uso de auriculares para evitar efectos de eco o retroalimentación, especialmente en equipos con micrófonos y altavoces externos no optimizados. El despliegue continuará de manera escalonada en las próximas semanas para la totalidad de la base de usuarios a nivel internacional, lo que consolida a la versión web como una alternativa robusta frente a plataformas de videollamadas especializadas. Es importante mencionar que estas mejoras también se extienden a las aplicaciones nativas de escritorio para Mac y Windows.