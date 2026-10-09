Wi-Fi mesh vs. repetidor: cuál conviene según el tamaño de tu casa

Al usar internet, la conexión inalámbrica puede funcionar bien cerca del router, pero presentar problemas en habitaciones alejadas, plantas superiores o sectores separados por paredes gruesas. Sin embargo, las llamadas zonas muertas pueden tener una solución. Actualmente, existen diferentes alternativas como los repetidores y los sistemas Wi-Fi mesh.

Las opciones de conexión de acuerdo al tamaño de la vivienda Shutterstock - Shutterstock

Si bien ambos buscan ampliar la cobertura, no funcionan de la misma manera ni sirven para los mismos objetivos o necesidades del usuario. La elección puede depender del tamaño de la vivienda, de cuántos puntos presentan problemas y de la cantidad de dispositivos conectados. A continuación, repasamos las principales diferencias para comprender cuál es la mejor opción según el hogar.

Wi-Fi mesh: cobertura para toda la casa

Se trata de un sistema de internet inalámbrico conformado por un router principal y uno o más dispositivos adicionales denominados nodos o satélites interconectados para crear una única red inteligente en todo el hogar bajo una sola señal.

1 Para viviendas grandes

Sus diferentes nodos trabajan juntos para distribuir la conexión por distintos sectores de la vivienda. Esto puede resultar útil en casas grandes, de dos plantas o con muchos ambientes alejados del router, solucionando el problema de falta de señal o servicio poco uniforme.

2 Una sola red

Los nodos mesh funcionan como una red unificada en la cual el teléfono, la computadora o el televisor pueden pasar de un punto a otro sin que el usuario tenga que cambiar manualmente de red mientras se desplaza por la casa. Esto resulta práctico cuando se utilizan dispositivos móviles en diferentes ambientes.

3 Mejor para muchos dispositivos

Cuando una vivienda tiene varios televisores, computadoras, celulares, cámaras, consolas y otros equipos conectados al mismo tiempo, una red mesh puede facilitar una cobertura más estable. El sistema distribuye la conexión entre sus puntos y puede administrar el tráfico según las características de la red.

4 Mayor inversión inicial

La principal desventaja frente a un repetidor es el precio. Un sistema mesh requiere adquirir varios equipos y reemplazar o complementar la infraestructura existente. Por eso resulta más lógico cuando el problema se extiende por buena parte de la vivienda.

Repetidor: una solución puntual

A diferencia del sistema mesh, el repetidor Wi-Fi crea una ampliación de la señal existente, creando una red secundaria.

1 Para casas pequeñas o medianas

El repetidor puede ser suficiente cuando el router funciona correctamente en la mayor parte del hogar y existe solamente una zona con señal débil. Su función consiste en recibir la señal inalámbrica y volver a transmitirla hacia un sector más alejado. Es una alternativa sencilla para ampliar el alcance sin modificar toda la red.

2 Menor costo

En general, los repetidores requieren una inversión menor que un sistema mesh. Esto los convierte en una opción práctica cuando se busca solucionar un problema específico, como una habitación, un escritorio o un sector de la casa donde la señal llega con poca intensidad.

3 La ubicación es fundamental

Para que funcione correctamente, el repetidor debe instalarse en un punto donde todavía reciba una señal razonablemente buena del router. Colocarlo directamente en la zona sin cobertura no resuelve el problema, porque el equipo necesita recibir una conexión suficiente antes de poder extenderla.

4 Puede ofrecer menor rendimiento

La velocidad disponible mediante un repetidor puede ser inferior a la obtenida directamente desde el router, especialmente en determinados modelos y configuraciones. Por eso, si se necesita una conexión estable en toda la vivienda o se tienen muchos dispositivos conectados, conviene analizar una solución mesh.

¿Cuál elegir según la casa?

Para una vivienda pequeña con un único sector problemático, un repetidor puede resolver la situación con una instalación sencilla y una inversión menor. En casas grandes, de varias plantas o con múltiples zonas donde la señal se debilita, un sistema mesh ofrece una cobertura más uniforme y una transición más cómoda entre ambientes.

La señal de WiFi puede verse afectada por la distancia, los obstáculos y las interferencias en sus frecuencias, como la arquitectura de la casa, los materiales de construcción o los dispositivos electrónicos

Antes de comprar, también conviene revisar la ubicación del router, las paredes que separan los ambientes y la cantidad de equipos que utilizan la conexión. Así se puede determinar si alcanza con extender una señal puntual o si conviene crear una red para todo el hogar.