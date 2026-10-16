Xbox tiene nuevo mando para consolas y PC: el muy compacto control Nano

Xbox presentó un nuevo mando, el Nano Controller, que según la compañía está diseñado para caber “en cualquier bolsillo y presupuesto”, con un precio internacional de 49,99 dólares y disponibilidad en Argentina a partir de noviembre próximo.

Tiene un diseño más compacto que es más fácil de llevar en cualquier bolsillo, mochila o bolso y también lo hace más adecuado para las manos más pequeñas de los jugadores más jóvenes. De hecho, es más pequeño que la mayoría de los smartphones modernos.

Así es el control Nano de Xbox que presentó Microsoft

Pero aun con un tamaño más chico, la compañía advierte que mantiene los 18 botones y controles de un mando estándar. El control Nano tiene además una batería recargable (con conexión USB-C) y un botón programable; puede conectarse a la Xbox en forma inalámbrica y también tiene Bluetooth para que se pueda usar en computadoras y smartphones convencionales.