Sin turistas a la vista, se puede pasear con tranquilidad por Roma Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2020 • 16:55

(THE NEW YORK TIMES). Durante los últimos dos meses, muchos de los destinos más populares del mundo se cerraron a los visitantes, dejando monumentos, museos, tiendas, restaurantes, bares y calles casi vacíos, que los residentes, a medida que salen de la cuarentena, descubren, con una mirada diferente, sin turistas.

Aunque el turismo es el alma de las economías de estos destinos, y la necesidad de que los viajes se reanuden es necesaria, los locales pueden experimentar algo que parecía imposible: tener sus hogares para ellos solos. Historias en primera persona de los que recuperaron su ciudad.

Roma, para los romanos

Gianluca Boscolo, de 30 años, desarrollador web que vive en Roma desde hace tres años.

Después de dos meses de cuarentena, regresamos, como mi pareja, al centro de la ciudad desde nuestra casa en el vecindario de Montersacro. Caminamos hacia el Circo Máximo y el Coliseo y fue una vista extraña: no había nadie más.

Trabajo en una oficina en el vecindario de Monti junto al Coliseo y todos los días, solía caminar entre las multitudes que entraban y salían de la estación de metro Coloseo para llegar al antiguo anfiteatro y al Foro Romano. Al principio era extraño estar allí sin todas esas personas, pero se convirtió en una experiencia nueva y hermosa.

Soy de Chioggia, una ciudad al sur de Venecia, y siempre soñé con vivir en Roma. Durante la semana pasada, la ciudad se volvió romántica, como un sueño. Caminamos hacia la Fontana de Trevi y la Plaza de España y había tan poca gente allí que estábamos prácticamente solos.

Explorar nuestra ciudad en estos días es como descubrir una nueva ciudad. Incluso las cosas mundanas que una vez dimos por sentado como tomar un helado o tomar un café afuera ahora se sienten especiales. Ayer caminamos por Trastevere, a través de Ponte Sisto, a lo largo del Lungotevere en soledad.

Esta experiencia está haciendo posible ver la ciudad en la que vivimos con nuevos ojos. Normalmente caminamos para llegar a donde necesitamos estar, pero caminar ahora nos da la oportunidad de ver detalles que no siempre notamos cuando te abres paso entre un grupo de turistas que caminan sobre ti. Fuimos a la Plaza de San Pedro, el Panteón, Villa Borghese.

En este momento, Roma es visitada solo por romanos y es un sentimiento extraño. Es triste que no tengamos turismo, necesitamos recuperarlo, pero hemos disfrutado de este breve respiro. Roma es un museo viviente y es un privilegio tenerlo todo para nosotros.

Dubrovnik, una vuelta al pasado

Darko Perjevic, de 41 años, es chef y propietario del restaurante Azur del casco viejo de Dubrovnik.

El casco antiguo de Dubrovnik, donde he vivido la mayor parte de mi vida, no estaba así de vacío desde la guerra y el bombardeo de ocho meses de Dubrovnik en 1991 y 92. Estamos tristes porque el vacío de la ciudad nos recuerda esa época.

El casco antiguo de Dubrovnik volvió a ser de los croatas

La situación aquí es agridulce, de verdad. Amargo porque soy propietario de un restaurante en el casco antiguo que depende de muchos turistas. Pero es dulce porque caminar por las calles vacías en un día soleado se siente genial. No es necesario abrirte camino entre las multitudes que bajan de los cruceros. No se huele a aceite de fritura usado en exceso en los restaurantes. La vereda de mi departamento da al Puerto Viejo y, en lugar de que las mesas de los restaurantes ocupen el espacio, ahora hay redes de pesca recién usadas que se secan en los adoquines.

Los niños juegan en las calles como yo cuando era niño. En aquel entonces no había muchos restaurantes que ocuparan espacios públicos y plazas, por lo que toda la ciudad era nuestro patio de recreo. Por un momento parece que recuperamos la ciudad para nosotros. Ayer jugamos al fútbol frente a mi casa en el Puerto Viejo. Tan pronto como volvamos a la normalidad, esto no será posible. Otra cosa sorprendentemente positiva es ponerse al día con viejos amigos. La mayoría de los lugareños no van al casco antiguo, especialmente en la temporada turística. Pero ahora, solo se ve gente local todo el tiempo. No puedo caminar a lo largo de Stradun, la principal calle peatonal del casco antiguo, sin reunirme con 20 viejos amigos.

La noción de cuarentena comenzó en Dubrovnik, como un acto del siglo XIV para evitar que extraños traigan la peste negra a la ciudad, por lo que mis amigos y yo bromeamos sobre cómo la cuarentena ha regresado al lugar donde comenzó. Hemos pasado esto antes, está en nuestro ADN, y en cierto nivel, sabemos que superaremos esta plaga tal como lo hicieron nuestros antepasados hace más de 600 años.

No estamos ganando dinero, pero tenemos nuestra ciudad de vuelta para nosotros. Por lo general, nos molestamos un poco con todos los turistas en Dubrovnik, pero la gente aquí incluso ha vuelto a amar a los cruceros.

Ámsterdam, para andar en bici sin miedo

Ana Lopiore, de 44 años, diseñadora, nació y creció en Holanda.

Vivimos en el Bloemgracht, un canal con muchos árboles en el barrio de Jordaan, a solo una cuadra de la Casa de Ana Frank. El puente enfrente de nuestra casa se había convertido en un punto elegido para fotos y los turistas que tomaban selfies se tropezaban constantemente con cualquiera que intentara cruzarlo. Nos habíamos acostumbrado, pero de repente todo se fue. Nuestro hijo de 4 años acaba de aprender a andar en bicicleta y ahora podemos usar las calles y los senderos para bicicletas de la ciudad, sin atemorizarnos de que se lastime.

Antes abarrotados de turistas, ahora los canales y el Barrio Rojo de Ámsterdam se recorren en soledad Crédito: Shutterstock

Milagrosamente fuimos bendecidos con dos meses de clima maravilloso: sol radiante y temperaturas casi veraniegas. Para evitar reuniones se prohibieron los barcos en los canales del centro de la ciudad. Durante los últimos dos meses, en lugar del bullicio de las fiestas en los botes, vimos a personas solitarias que se deslizaban por las aguas tranquilas de los canales.

Otra novedad fue que el Día del Rey, la fiesta nacional que dura al menos 24 horas, se canceló. Pero la gente, de todas maneras, salió a dar un paseo, muchos vestidos de naranja, ondeando banderas, y las familias se reunieron frente a sus casas y se sintió más pintoresco y dulce que una gran fiesta de borrachos.

Probablemente, el vecindario que más se ha transformado estos últimos meses es el Barrio Rojo, un lugar que normalmente me esforzaba por evitar a toda costa, ya que generalmente estaba tan obstruido con los turistas que era imposible recorrerlo. Siempre pensé que era un lugar feo, pero últimamente lo cruzo en el camino a la casa de una amiga y es impresionante. Hay casas hermosas que nunca había visto antes porque tenía que concentrarme en esquivar turistas.

Es difícil pensar en tantas personas que pierden su sustento en medio de una trágica pandemia. Pero tampoco puedo evitar sentir nostalgia por un Ámsterdam que podría ser. La ciudad está tan hermosa y tranquila: hay una magia que nunca volverá.

París, sin las luces que encandilan

Sandra Clot, de 46 años, es pianista y profesora de piano y vive en el histórico distrito de Marais desde hace 20 años.

El Marais es uno de los principales lugares que los turistas visitan en París. Normalmente, llegar a mi casa un sábado por la tarde era una desafío porque muchos visitantes deambulaban de acá para allá. Los turistas venían al Marais para mirar vidrieras.

El Marais es uno de los barrios más antiguos e históricos de París y es conocido por su pintoresco encanto de pueblo. Pero se había convertido en un Disney minorista donde los visitantes venían a gastar dinero.

Paris, en soledad durante la cuarentena Crédito: Shutterstock

Me di cuenta que El Marais pertenecía a los lugareños nuevamente la primera noche de la cuarentena obligatoria , cuando abrí la ventana para aplaudir a los cuidadores. La luz se había desvanecido y me dije: "París ya no es la Ciudad de la Luz".

Lamentablemente, había pocas personas en sus ventanas, porque muchos departamentos en el vecindario se han convertido a Airbnb para turistas. Pero en lugar del ruido de multitudes y maletas en el pavimento, las calles estaban desiertas, y había un aire de encanto. Se oían los pájaros cantando y el viento soplando las hojas de los árboles.

He salido muy poco, solo cuatro veces durante la cuarentena para comprar comida. Por primera vez en mucho tiempo, caminé por la rue Vieille du Temple y la rue Rivoli hacia Saint Paul. Antes del encierro, evitaba esas calles y otras en el Marais porque estaban muy obstruidas con la gente.

Fue un placer redescubrir los hermosos edificios y tener las calles para mí sola. Todos los lugareños que crucé también estaban sonriendo. Tengo la impresión de haber encontrado una calidad de vida más cercana a lo que deseo, lo que significa más interacción local y menos consumo puro. La vida real ha regresado a este rincón de París con familias y niños que juegan en la calle y conocen a sus vecinos.

El confinamiento ha resultado ser una pausa encantadora del caos, y en realidad estoy temiendo la reapertura, porque no extraño a las multitudes.

Barcelona, más segura y tranquila

Yago Hortal, de 37 años, es pintor, nació y creció en Barcelona.

Dado que aflojaron las restricciones, hay más gente en las calles, pero las tiendas nunca abren y hay muchas más personas que usan equipo deportivo que antes. Como está permitido hacer ejercicio, Barcelona de repente se ha vuelto muy deportiva , aunque ver a las personas corriendo con máscaras es una novedad. El otro día caminé por la catedral de la ciudad, que está muy cerca de mi casa, y me di cuenta de que en realidad podía parar frente a ella y verla. Nadie me empujó. No había músicos callejeros compitiendo entre sí por propinas, y no tenía que estar cuidando mi billetera y viendo quién estaba a mi alrededor. Podía mirar libremente. Después de estar confinado, es natural que vea las cosas con ojos frescos.

Las playas de Barcelona, prácticamente vacías Fuente: AP - Crédito: Emilio Morenatti

Por lo general, Barcelona vive de noche, pero ahora, cuando se pone el sol, ya parece muy tarde. La ciudad y el aire son más limpios. Parece que hay una luz diferente o de alguna manera más luz. Si bien el turismo obviamente disminuyó por completo, muchos extranjeros viven aquí, hay personas de todo el mundo. Recientemente, mi barrio, Sant Pere, donde la ciudad vieja se encuentra con el Eixample del siglo XIX, como se conoce la famosa cuadrícula de amplias avenidas de Barcelona, tuvo problemas con los ladrones y y la inseguridad. La ciudad ahora se siente más segura. Incluso en La Rambla o el Paseo Marítimo, que siempre estaban llenos de gente y resultaban un poco peligrosos, ahora se puede caminar sin preocuparse por la seguridad. Ayer fui a la playa por primera vez desde el confinamiento y una vez más casi parecía un día normal con personas en bicicleta, patinetas, trotando, excepto que todos los chiringuitos, bares y otros negocios estaban cerrados.

Venecia, con el alivio que necesitaba

Nicola Ussardi, de 42 años, trabaja en una tienda de vinos y pastas cerca de la Plaza de San Marcos.

Hasta el 4 de mayo, estábamos encerrados en nuestras casas, pero ahora el cierre se ha aliviado, y estoy feliz de moverme a un ritmo lento, sin turistas cerca. Los venecianos estaban reclamando sus espacios.

Como la Plaza de San Marcos está casi desierta, estamos aprovechando la oportunidad de ir allí: se ha convertido en una mini peregrinación, la gente va solo para pasear . Ahora finalmente podemos disfrutar de este lugar, que solía pertenecer a los turistas. Hace dos o tres décadas, era normal que los venecianos caminen allí, pero luego el turismo de masas se hizo cargo de la plaza. Ahora puedes respirar la auténtica Venecia.

Los canales y plazas de Venecia volvieron a ser de los locales Fuente: AFP - Crédito: Andrea Pattaro

Es algo bueno, no queremos volver a cómo eran las cosas antes. El sobreturismo era la norma, pero no era normal, la ciudad estaba abrumada. Teníamos que tratar con los turistas cada hora del día, todo giraba en torno a ellos. Vivo en Cannareggio, uno de los barrios menos turísticos, e incluso aquí los venecianos fueron superados en número. Solía desayunar en el café local todas las mañanas, y serían cuatro lugareños y diez turistas de los bed and breakfast cercanos.

Ese turismo de masas no volverá, y me alegro de que no lo haga. Claro, será un desafío económico, porque la mayor parte del negocio aquí es sobre turismo. Yo estoy en un parate temporal porque trabajo en una tienda turística, y la mayoría de las personas que conozco se encuentran en situaciones similares. El problema es que Venecia ha dependido del turismo de masas durante años, y ahora no tenemos un plan B. Pero finalmente tendremos que encontrar uno.

Islandia, vida de pescadores

Stefan Gudmundsson, de 52 años, es capitán de un barco de observación de ballenas en Husavik, Islandia.

Mi barco de avistamiento de ballenas, The Apena, fue construido originalmente para la pesca y su propósito es volver a lo básico por el momento. La gran bahía de Skjalfandi, que empuja el Círculo Polar Ártico, fue el medio de vida para mi familia de pescadores en los últimos 150 años.

Dada la sombría perspectiva para los turistas, parece que estoy a punto de agregar otro año al legado. La ciudad de Husavik es la capital de observación de ballenas de Islandia, algunos dicen que de Europa, y yo soy uno de los tres operadores turísticos. Fui el primero de mi familia en navegar con binoculares en lugar de artes de pesca, hace unos 20 años y ya embarqué a más de 350.000 pasajeros.

La temporada comienza cuando las ballenas terminan su migración de las aguas invernales. Eso fue a principios de marzo de este año, cuando Islandia cerró sus fronteras. En mi cuarta semana de pesca, conté seis u ocho jorobadas y ballenas minke alimentándose. Todo lo que falta son las audiencias.

Los días soleados son los más extraños. Navegando hacia el puerto, era común ver gente en fila para excursiones y cenas al aire libre. En aquel entonces, casi necesitaba un ojo de navegante para encontrar un buen estacionamiento.

Todavía no lo echo de menos, pero me pregunto cuándo volverá el momento. La pesca me hace olvidar los problemas que se avecinan y, de todos modos, no puedo hacer mucho al respecto. ¿Cómo será realmente Islandia sin turistas internacionales? Espero que al menos los islandeses aprovechen la oportunidad cuando comiencen las vacaciones de verano y lo vean por sí mismos. Mientras tanto, las ballenas estarán allí, saltando para sus amigos y pescadores.