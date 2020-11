Eclipse total de sol: los preparativos para el gran fenómeno astronómico del año

Guido Piotrkowski Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2020 • 13:40

El próximo 14 de diciembre se vivirá un momento único, sublime, en que la luna se interpondrá entre el sol y la tierra y tapará por completo al astro rey, llegando así a uno de los momentos más esperados por los amantes de la astronomía del mundo entero, el eclipse total del sol.

Un eclipse es la ocultación transitoria, total o parcial de un astro, y los eclipses totales de sol son fenómenos muy esporádicos. En un hecho inédito, Argentina será testigo de un eclipse total de sol por segundo año consecutivo. El 2 de julio del año pasado se pudo ver en el centro del país: San Juan y San Luis fueron los mejores sitios para observarlo. Ahora, en una conjunción única, nuestro país, junto a Chile, serán los dos lugares con mejor visibilidad. El próximo dentro de nuestro territorio se podrá ver en 2024, pero en la Antártida.

Se dice que los eclipses generan un estado de euforia muy particular, y además movilizan un montón de gente. Igual que el año pasado, se esperaban visitantes de todo el planeta, cazadores de eclipses, astrónomos, astrofotógrafos y fans del astroturismo. Por el momento, se esperan novedades del ministerio de Turismo para saber si finalmente se aprobará el ingreso de turistas.

Neuquén y Río Negro serán epicentros del eclipse que tendrá lugar el 14 de diciembre después del mediodía Crédito: Gentileza Frasson Travel

Mientras tanto, los argentinos podremos ir a verlo a Neuquén y Río Negro, epicentros del eclipse. Ambas provincias ya anunciaron su apertura al turismo nacional para el 1° y el 4 de diciembre respectivamente. La trayectoria de la sombra se podrá ver desde la costa del océano Pacífico, en Chile, hasta las playas de Las Grutas, en Río Negro. En ese recorrido, podrá apreciarse con diferentes grados de profundidad, y la franja de totalidad tocará parajes indómitos de la estepa patagónica como las localidades de Valcheta, Sierra Colorada, Los Menucos o Ramos Mexía, distantes a entre 300 y 450 kilómetros de distancia de Viedma. Mientras que en Neuquén podrá apreciarse en Junín de Los Andes, Aluminé, Piedra del Águila, Pilo Li o Santo Tomás.

El fenómeno comenzará alrededor de las 11.50, cuando la luna comience a ocultar al sol, en el inicio de la fase parcial en la que "tocará" uno de los bordes. A partir de ahí, como consecuencia de su propio movimiento en torno de la Tierra, su silueta irá tapando al disco solar durante algo más de una hora, hasta llegar, entre las 13.12 y 13.14, al máximo ocultamiento para esa fase de totalidad que durará apenas dos minutos y once segundos, para terminar con el fenómeno a las 14.39.

Como este año será al mediodía y no al atardecer -como sucedió en 2019-, se dará en el cenit y no en el horizonte, y no tendrá el marco del plus paisajístico alrededor. "Si bien no será tan bueno para fotos de paisajes, sí lo será para las de la corona solar. En el horizonte tenés turbulencia atmosférica, en cambio en el cénit hay poca turbulencia, y así se logra una imagen con más detalle", explica el astrónomo Eric Gonzales, licenciado en Astronomía por la Universidad de San Juan, que fue testigo y parte del operativo del gobierno sanjuanino del año pasado en torno al eclipse. Este año, viajará a a Las Grutas, donde asegura que se verá "óptimo". "Se suele evitar la costa por la formación de bruma, pero en esa época del año es muy seco. Para disfrutarlo, era mejor el del año pasado, para estudiarlo será este", especifica el astrónomo.

Esencia Patagonia prepara glampings para disfrutar del eclipse Crédito: Gentileza Esencia Patagonia

En el resto del país se podrá ver parcialmente. Así, en Buenos Aires podrá apreciarse al 75 por ciento, porcentaje similar al de Santa Fe y Córdoba, mientras que en Mar del Plata se verá en un 87 por ciento A medida que se aleja de la zona de la totalidad, se reduce, en Salta será al 40% y en Tucumán al 48 por ciento.

Neuquén, eclipse en Piedra del Águila

Marisa Focarazzo, ministra de turismo neuquina, cuenta a LA NACION que vienen trabajando en el evento hace dos años. Explica que están generando áreas públicas y ultimando detalles para estos espacios respecto de la seguridad sanitaria. "Se van a aplicar los requisitos de la pandemia, el distanciamiento y el cuidado. Y vamos a poner carpas para que la gente no se meta en cualquier lugar, evitando problemas ambientales. Cuidamos mucho el terreno, en esa fecha hay mucha sequedad y riesgos de incendio. Si la gente acampa en cualquier lado puede generar un caos. Es un gran desafío y una responsabilidad poder disfrutar de la mejor manera este hecho histórico".

El punto elegido tanto por la provincia como para el grueso de los operadores turísticos en territorio neuquino será la localidad de Piedra del Águila, a unos doscientos kilómetros de Bariloche, una localidad que tiene doscientas plazas hoteleras y un camping, donde la franja de totalidad será de casi dos minutos y desde donde se transmitirá a todo el país.

Martin Rucci, director de Turismo local cuenta que van a disponer de un sitio de avistaje con servicios y entrada gratuita en el que habrá carros de comida, una hidroestación -se preveé mucho calor, y es muy seco el clima-, baños, electricidad y un espacio grande con sombra. Se organizarán caminatas y se repartirán anteojos. "Iban a venir veinte mil personas, ahora no sabemos cuantos vendrán, pero nos llaman todos los días", dice Rucci, que se entusiasma para potenciar el destino más allá del eclipse.

Se recomienda no mirar ni fotografiar en forma directa hasta que sea el momento de la totalidad del eclipse, que es el único momento que se puede mirar sin filtro Crédito: Gentileza Frasson Travel

Beatriz García es astrónoma del Conicet, y está colaborando con el gobierno neuquino y la Universidad del Comahue en la organización de las actividades. Cuenta que eligieron este pueblo hace más de dos años por la previsión meteorológica ya que las estadísticas indican que existen pocas chances de que se nuble. "Los eclipses generan asombro y ganas de compartirlo -manifiesta la astrónoma-. Es una vivencia única, un momento emocionante".

Varios operadores están reorganizando proyectos ideados tiempo atrás, cuando el horizonte era diferente. Y todos los caminos conducen a Piedra del Águila. Rodrigo García, de Kawen Adventure, dice que se reinventaron y se volcaran al turismo nacional "self trade", para que cada pasajero llegue en su su propio auto hasta las estancias donde programan un día de eclipse y un glamping. Cuenta que abrieron una rentadora de Teardrops, que son como minicasillitas rodantes todoterreno. "Será un glamping sin carpa, e invitamos a quienes tienen sus propios rodantes para armar un evento para el eclipse. En cada Teardrop caben dos o tres personas, pero además también disponen de carpas que van sobre el techo, sumando así espacio extra para cinco o seis personas. Tienen cocinita, ventanas black out, mosquitero, conservadora, bacha con agua caliente y fría, y vajilla. "Hay mucha gente que no quiere ir a hoteles y le solucionamos el campamento para quien viene con el auto".

Nahuel Alonso, de Esencia Patagonia trabajó por tres años en un proyecto con diferentes opciones orientadas a extranjeros, de las que "sobrevivieron" algunas. En ese sentido ofrecen pasar el día en la Estancia Santo Tomás, donde se armará un espacio de observación y gastronomía, con una charla técnica y observación con astrónomos. Habrá telescopios, lentes, pantallas y binoculares con filtros. También montarán un glamping de una noche con una experiencia para público joven y otra de súperlujo para el público extranjero. Las carpas tienen catre con colchón, bolsa de dormir y calefacción. Y está cubierto el desayuno, almuerzo, merienda, cenas y snacks. Además, suma la opción de observarlo desde el aire. "Se despega de Bariloche. Si está nublado se hace el seguimiento que te garantiza ver el eclipse", señala Alonso.

Luciano Frasson, de Frasson Travel Designer, detallas sus propuestas. El Day Experience, una jornada en una locación privada en el axis del eclipse y el Eclipse Glamping, de dos días durmiendo en campamento nómada de lujo en carpas beduinas con sábanas de duvet. "Vamos a tener un referente en astronomía y telescopios para compartir con los protocolos de Covid y los lentes homologados", asegura.

Río Negro, de las Grutas a la estepa

En la provincia ya están preparando sitios para acampar y mejorando la conectividad a Internet. "El eclipse total de sol es una gran oportunidad para mostrar Río Negro al mundo, y trabajamos para esto. Por supuesto que el contexto es muy diferente a como lo habíamos planificado, pero las expectativas siguen siendo las mismas. Es un puntapié para la temporada y también será una gran prueba para todos. Se van a determinar puntos de observación, y trabajamos con la Asociación Argentina de Astronomía para que todos puedan disfrutar de este fenómeno natural con los cuidados que nos impone la pandemia", dice Martha Vélez ministra de Turismo de la provincia, a LA NACION.

Habrá puntos estratégicos, y un trabajo con cada municipio para implementar acciones para la observación segura del fenómeno. Cada localidad será quien determine los espacios, donde se pondrán a disposición servicios gastronómicos, sanitarios, entre otros. Los puntos principales serán Sierra Colorada, Ramos Mexía, Valcheta, y los balnearios El Cóndor y Las Grutas. La idea es que haya zonas de acampe para disfrutar de la inmensidad de la estepa, aunque se espera que el grueso de los visitantes se alojen en Viedma, Las Grutas y en Bariloche, desde donde se puede ir y volver en el mismo día a las localidades.

Carlos di Nallo es astrofotógrafo y este es su segundo eclipse total de sol. El año pasado fue parte del viaje que organizó el Observatorio de Ampimpa, de Tucumán, que llevó gente a San Juan. Este año, el observatorio comandado por el ingeniero Alberto Mansilla hará lo mismo en Río Negro. Se trata de una expedición abierta a todo público en la que se espera a fotógrafos, astrofotógrafos y turistas en general. Di Nallo hará las fotos del eclipse, y asesorará a la gente para tomar sus fotografías. "Vamos a aprovechar los cielos despejados del sur para hacer fotografía, para pasarla bien, y disfrutar. El año pasado fue al atardecer, incluía el paisaje y era un eclipse mas fotográfico. Este año va a estar bien alto, con lo cual no se va a poder componer la foto con el paisaje. Es más de corte astronómico, se verá solo el sol eclipsado. Pero hay conjunción con mercurio, y seguramente puedan salir en las fotos, ya que estará cerquita en distancia aparente", revela el fotógrafo.

El plan es dormir en un hotel en General Roca, donde harán base y se darán talleres y charlas de divulgación astronómica y astrofotografía. Habrá equipamiento especializado, telescopios especialmente acondicionados, asesoramiento personalizado para fotógrafos. Desde Roca se irá al punto de observación, que se definirá una vez allí. "Vamos a estar justito debajo de la sombra", promete Di Nallo, y fotógrafo recomienda no mirar ni fotografiar en forma directa hasta que sea el momento de la totalidad - que es el único momento que se puede mirar sin filtro- y comprar un filtro solar o una lámina Mailer para el lente. "No utilizar radiografías ni densidad neutra porque aunque bajes las intensidad del brillo hay rayos nocivos que siguen pasando y te pueden hacer mal al equipo y también a la vista". Más información en la pagina del observatorio: www.cielosdeampimpa.com/

Viajar para ver el sol y la luna en una conjunción mágica y misteriosa, para asombrarnos y sentir el latido de la tierra en la aridez de la estepa o a un lado del mar. El eclipse puede ser entonces una de las mejores alternativas y excusas para volver a viajar y cerrar un año inusual con un evento inusual, único y deslumbrante en medio de algunos de los mejores paisajes de nuestro país, al sur del sur.