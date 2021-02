La vuelta de las carreras de aventura que combinan deporte y viajes en plena naturaleza

También llamadas carreras de aventura, las carreras de expedición nacieron como un deporte multidisciplinario que conjuga trekking, mountain bike y kayak, a las que pueden sumarse otras disciplinas como escalada, rappel equitación, esquí o rafting. Pero sobre todo, las carreras de expedición se definen porque los participantes deben ser autosuficientes y saber orientarse. Aquí no hay un camino marcado y cada competidor debe diseñar su propio recorrido ayudándose de una carta topográfica y una brújula.

Otra de las maravillas de estas expediciones es que se adentran en paisajes mayormente desconocidos por el turismo convencional gracias a los permisos y relevamientos que se realizan en cada localidad, desde Villa La Angostura hasta las sierras de Buenos Aires, San Luis o Córdoba; las montañas y lagos de San Juan y Mendoza; el Cerro Catedral en Bariloche; Tafí del Valle en Tucumán hasta los circuitos por el NOA, La Pampa, Neuquén, Rio Negro y Chubut.

Después de un calendario 2020 desierto de carreras oficiales, los principales organizadores celebran el regreso de las carreras de expedición que se llevarán adelante en distintos puntos del país. Una cita imperdible para los amantes de la expedición y la aventura a cielo abierto.

Por lo pronto, XK Race (xkrace.com.ar) es la travesía más exigente del país con un recorrido de más de 200 kilómetros que combina kayak, mountain bike y trekking. También existe una categoría en formato de 120 kilómetros orientada a aquellos que se sienten más cómodos en una distancia más corta y rápida. Como novedad, este año lanzaron el formato Solo trekking para las categorías Elite non stop (expertos en carreras de expedición) o trail-pro en dos etapas, mucho más accesible y diseñada a medida de quienes ya hacen trail (carreras con un recorrido señalizado) y quieren iniciarse en estas carreras de expedición.

El calendario arranca del 24 al 27 de febrero en Villa La Angostura, dentro del majestuoso Parque Nacional Nahuel Huapi -por donde pasaron las grandes carreras de Expedición como el Raid Gauloise y el Eco Challenge-; en junio se mudarán a La Pampa; en octubre correrán en Merlo (San Luis) y en noviembre concluirán en el NOA. Por el contexto de la pandemia, todas las fechas pueden ser modificadas según las regulaciones del Gobierno.

“Siempre está la discusión de como separar lo que es una carrera de aventura con una de expedición. Podríamos decir que cualquier carrera en un entorno agreste, dada por distintas distancias y modalidades, es una aventura. Pero creo que lo que las separa de expedición es la autosuficiencia, la navegación, el trabajo en equipo, la elección de poder ir de un punto a otro y el descubrir el recorrido una vez que son entregados los mapas. Se trata de uno de los eventos más importantes de la aventura, es el Dakar en tracción a sangre”, precisa Alito Luchini, director de esta competencia que nació en 2006 luego del desarrollo del circuito Salomon Series. Una prueba dirigida a todo corredor de multidisciplinas que le guste la montaña, la aventura, la autosuficiencia, la elección de recorridos; que requiere animarse a más y tener la fuerza mental para aceptar el desafío que no sólo impone el organizador, sino la naturaleza con sus constantes cambios climáticos.

“La pandemia nos afectó muchísimo. Tuvimos que suspender la fecha de Villa La Angostura de abril 2020 por el Covid a menos de 3 semanas de que se llevara a cabo. Luego en el invierno implementamos carreras virtuales para permanecer en contacto con nuestro público y fomentar la navegación con cursos online por Zoom y desarrollo de simulacros de carrera con mapa utilizando herramientas tecnológicas como el Google Earth y Google Maps. Todos los organizadores de carreras quedamos sin la posibilidad de generar ingresos durante toda la cuarentena cubriendo costos y con toda la incertidumbre de cuando se nos permitía continuar. Cuesta entender que una actividad al aire libre, que no es masiva y mantiene una gran dispersión entre los participantes esté tantos meses prohibida”, concluye Luchini.

Orientatlón

Una vez que suena la sirena que da inicio a la competencia, lejos de salir corriendo, los participantes del Orientatlón despliegan el mapa y se sientan a un lado del camino para diseñar una estrategia de carrera.

Desde 2002, el Campeonato Nacional de Orientación y Aventura (orientatlon.com.ar) comprende un circuito de carreras en formato de expedición que se desarrolla en varios puntos del país. Básicamente, esta competencia se extiende por unas doce horas, y consiste en reunir la mayor cantidad de puntos que se obtienen al llegar a los puestos testigos estratégicamente distribuidos por la organización.

Claro que no todos valen lo mismo, y su mayor o menor puntaje está relacionado con el grado de dificultad y distancia para acceder a cada uno. Desarrollar una estrategia de carrera es la clave antes de partir: no hay un camino marcado de antemano y cada competidor deberá diseñar su propio recorrido, ayudándose de una carta topográfica y una brújula. Por eso, la estrategia de elección de la zona de navegación es decisiva. Generalmente, la mayoría de los equipos de mayor experiencia y buen rendimiento físico son tentados con testigos de más puntajes, aunque estén más alejados y tengan un acceso más dificultoso, de avance lento. Por otro lado, las zonas más cercanas están pobladas de testigos de menor valor que, sin embargo, en su totalidad suman valiosos puntos.

Para los novatos, antes de la carrera se ofrece una charla introductoria sobre navegación terrestre, en la cual se brindan las primeras pistas para descifrar una maraña de líneas y referencias que enseguida cobrarán la forma de ríos y cumbres, filos, valles y pendientes; alambrados, molinos, bosques, canteras, depresiones, fábricas abandonadas, barrancos, arroyos, vías del ferrocarril, quebradas y zonas prohibidas.

También se explican nociones como curvas de nivel, posición de zona, posición de línea y de punto, líneas de conducción y de parada, entre otros conceptos para desenvolverse mejor. Aunque se sabe: una cosa es la teoría y otra la práctica.

“El Orientatlón se diferencia del resto de las carreras de aventura por no tener un recorrido predeterminado, lo que hace que este tipo de competencia sea la mejor en su tipo para la práctica y el entrenamiento de trekking y de técnicas de orientación”, asegura Pablo Bravo, director de Azimutrek, escuela de montaña y organizador de Orientatlón La Cumbrecita y Conquista tu Cumbre, entre otras carreras de estas características.

Y añade: “Esto posibilita que las categorías de principiantes y las especiales, como las de padres e hijos, cubran distancias de entre 10 y 20 kilómetros, mientras las categorías más avanzadas o de elite realizan recorridos de más de 50 kilómetros, en menos de 12 horas”.

El equipo obligatorio se compone de una pechera oficial, un silbato, una linterna, una navaja multiuso, un encendedor, una mochila, una bolsa de dormir, un saco de vivac, un envase de un litro, un botiquín de primeros auxilios, una brújula, un equipo VHF, un mapa y un pasaporte (provistos por la organización), una bolsa de residuos mediana y un destellador. Vale aclarar que las carreras del circuito incluyen un campamento nocturno, y los despistados que no lleguen hasta allí deberán estar preparados para pasar la noche donde los encuentre, solos con su equipo de supervivencia, ya que la organización no sale a hacer rescates a menos que se trate de una emergencia médica.

Por lo pronto, y si la situación sanitaria así lo permite, este 2021 ofrecerá un circuito con seis fechas El calendario arranca el próximo 14 de febrero en Bariloche y continuará el 2 y 3 de abril en San Juan; 1° y 2 de mayo en Sierras de Azul; agosto se correrá en Olavarría, 11 y 12 de septiembre en La Cumbrecita y concluirá el 21 y 22 de noviembre en San Luis.

Circuitos permanentes

Fernando Giannini es mendocino, tiene 56 años y desde hace 35 vive en la provincia de San Luis. Es de los primeros corredores de expedición que tuvo el país y actualmente está al frente de Trans Sierras Expediciones y Aventuras (transsierras.com.ar) empresa de aventuras que se dedica a organizar travesías y expediciones. Además, es doctor en bioquímica y trabaja como docente e investigador en la Universidad Nacional de San Luis.

A raíz de la pandemia, diseñó los Circuitos Permanentes de Orientación, como una herramienta para practicar caminata, trote, mountain bike y fundamentalmente la orientación deportiva con fines turísticos, deportivos y educativos.

“Consiste en realizar un recorrido con mapas que se ajustan a las normas de la Asociación Internacional de Orientación, donde están indicadas las marcas que se colocan en el terreno acompañadas de un código QR que te permite leerlo, entonces podés hacerlo cuando quieras y comparar tu tiempo con el de otros que lo hayan hecho”, explica Giannini.

Comenzaron a instalar estos Circuitos Permanentes en los lugares más turísticos de la provincia de San Luis como El Trapiche, Los Molles, Merlo o Potrero de los Funes, donde ya existen más de 20, pero también se están implementando en localidades de la provincia de Buenos Aires como Baradero, Olavarría y próximamente en Mendoza, Catamarca y otras provincias.

Basta ir a la Dirección de Turismo de cada localidad a pedir el mapa donde están señaladas las marcas para iniciar la práctica de orientación deportiva. Además, los que así lo deseen pueden certificar su paso por cada testigo con una app de uso internacional y tener un registro de su tiempo. Se trata de una actividad que ya se viene desarrollando en Europa, donde la Orientación deportiva tiene un gran desarrollo, y que en Argentina tiene como principal referente a Gerardo García.

“Lo que más me atrae de las carreras de expedición es que te desnudan como sos. No podés aparentar ser solidario si no lo sos, no podés aparentar ser buena persona si no los sos. Por eso, estas carreras me han permitido no sólo conocerme a mí mismo, sino también conocer a mucha gente con la que después he establecido lazos prácticamente indisolubles”, concluye Giannini.

