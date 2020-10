Bariloche hizo una prueba piloto con residentes del Alto Valle y espera poder recibir visitantes de otras provincias en el verano Crédito: Secretaría de Turismo de Bariloche

El horizonte de las vacaciones está cada vez más cerca, pero la incertidumbre continúa y, más allá de la confirmación de la temporada en la provincia de Buenos Aires, que genera ilusión y esperanza en el sector, el interrogante sigue abierto al resto país. Varias provincias, sin embargo, tienen abierto el turismo interno.

En mayo, Jujuy y Salta picaron en punta, pero tuvieron que cerrar de inmediato. En Tierra del Fuego abrieron durante la temporada de esquí en julio, pero un tiempo después también tuvieron que cerrar.

En ese ida y vuelta, hoy en día están abiertas al turismo interno Misiones, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, la Pampa, Chaco, y Corrientes. Bariloche, por su parte, acaba de terminar una prueba piloto de diez días.

En líneas general, se abre a todo el territorio provincial, pero son los intendentes quienes tiene la potestad de decidir si quieren recibir o no visitantes. En algunos casos deben cerrar temporalmente la entrada o hasta la salida de viajeros, para evitar la dispersión del virus. Como el transporte para turismo no está permitido aún, en general los turistas deben moverse en sus vehículos, o alquilar. Y en todos casos rigen estrictos protocolos sanitarios para los hoteles y la gastronomía elaborados desde el ministerio de Turismo de Nación, aunque hay provincias que fusionan con protocolos propios. Los viajeros deben registrarse en cada una de las apps que cada provincia desarrolló, con la intención de poder rastraer posibles casos, y con horarios restringidos y acotado a los fines de semana.

De cara al verano, La Nación dialogó con funcionarios de algunos de estos destinos para saber como resultaron las experiencias recientes.

Bariloche, plan piloto

Bariloche ya probó los protocolos en hoteles, gastronomía y actividades turísticas Crédito: Secretaría de Turismo de Bariloche

En una de las ciudades turísticas por excelencia del país, donde el 70 por ciento de la población vive directa o indirectamente del turismo, se entusiasmaron con la reciente apertura piloto de diez días. La prueba estuvo limitada a los pobladores del Alto Valle y para quinientas personas en total, de las cuales reservaron trescientas cincuenta. "Lo importante era empezar a girar la rueda", señala Gastón Burlón, secretario de turismo local, quien ve la iniciativa como algo muy positivo. "Tanto los turistas como el sector privado cumplieron con todos los protocolos. Les llamó la atención el cumplimiento en turismo, hotelería y comercios. Y a los hoteleros les fue muy práctico el protocolo. También se hizo una mesa de observación entre la provincia, el municipio, la secretaría de salud, los privados y la gente de estadísticas, en la que se preguntó que modificarían. Por ahora no saltó nada negativo". Sin embargo, en declaraciones a un diario provincial, la presidenta de la Cámara de Turismo de Bariloche, Belén García Bertone reconoció "el manejo un poco engorroso de la aplicación de la provincia" que sirve para tramitar los permisos y también el estado de la ruta de acceso, que fue señalado como "regular" por el 50% de los encuestados. Otra sugerencia recibida, agregaba, fue la de "hacer más ágiles los controles camineros".

Para la temporada estival, Burlón estima un verano aceptable. "Hemos salido primeros en los Hot Sale de las compañías aéreas, y en el Plan Previaje estamos lejos primeros. Pero no nos queremos entusiasmar y pensar que vamos a tener una temporada excelente. Va a ser distinta". Si bien los protocolos del ministerio de Turismo de la Nación son los mismos para todo el país, los requisitos para viajar a los diversos destinos están creando algunas diferencias, como se pudo observar la semana pasada con la vuelta de los vuelos, en los que cada provincia tenía requerimientos distintos, una situación que llevó a que varios vuelos se reprogramaran. En ese sentido, Burlón es enfático y espera que todos puedan tener los mismos requisitos. "Desde Nación lo están haciendo, pero falta un consenso entre las provincias. Los destinos no podemos competir por requisitos de ingresos. Sino hay que estudiar el requisto de cada destino".

Lato Denoya, presidente de la Cámara de Turismo de Río Negro cree que, de cara a las vacaciones, el plan Previaje es bueno pero que todavía "está verde". "Lo más difícil era abrir - agrega-. Hacemos hincapié en la devolución de la gente, porque una cosa es hablar de protocolo y otra que llegue el pasajero y se hospede. Estamos contentos, con las rutas cerradas no tenemos todavía una visión concreta. Hoy diría que no vemos la temporada de verano, o la vemos lejana. No están dadas las condiciones, no hay un mensaje claro para que el turista pueda organizar la previsiblidad de un viaje para saber por cual ruta venir. Necesitamos previsiblidad, y hoy hay preocupación".

Mendoza fue una de las primeras provincias que habilitó la actividad turística

Mendoza

La provincia vitivinícola también genera buena parte de sus ingresos con el turismo, y fue una de las primeras en abrir internamente el 14 de junio, aunque en una primera etapa localidades como San Rafael y luego algunas zonas del Valle de Uco no se plegaron. Para la ministra de la cartera provincial, Mariana Juri fue una "excelente experiencia". Explica que la actividad permite más empleo, y asegura que se han ido incorporando unos veinte mil trabajores a sus lugares de trabajo. "Es un entrenamiento eficaz para la puesta en marcha de los protocolos. Capacitar al personal en el lugar, tener los sitios abiertos nos permite asegurar que estamos preparados de manera segura. También les ha permitido a los mendocinos poder salir al aire libre, compartir de manera segura durante todos estos meses. Nuestros productos son muy acordes al turismo que viene, naturaleza, espacios abiertos. Los caminos del vino son lugares ideales para disfrutar de manera segura". Consultada sobre la próxima temporada dice: "Los mendocinos estamos preparados para recibir al turismo".

San Juan

Si bien la vecina provincia cuyana no tiene históricamente al turismo como uno de sus grandes caballitos de batalla, es cierto que en los últimos años, de la mano también del turismo deportivo y de eventos o de fiestas provinciales como la Fiesta del Sol, el sector creció exponencialmente. El 1° de julio, cuando el virus aún no circulaba, la provincia habilitó el turismo interno. Pero tiempo después tuvo que ser suspendido por un brote y en estos días se inicia la reapartura, en condiciones diferentes, ya que el virus ahora circula. "Cuando hicimos la apertura en julio, las condiciones eran buenas, lo permitieron y fue muy positivo. La gente estaba con ganas de viajar y el status sanitario era excelente. Así que una cantidad importantísima de sanjuaninos se movieron por la provincia. Eso trajo la posibilitad de oxígeno económico, sobre todo de las comunidades alejadas que viven del turismo", explica la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, que es también presidenta del CFT (Consejo Federal de Turismo).

La iniciativa, dice la ministra, fue una excelente oportunidad de poner en práctica los protocolos sin tener el virus circulante. Además, crearon la plataforma Capacitur donde se colgaron los protocolos, que otorga un certificado de establecimiento seguro a los prestadores. "Activar el turismo en ese contexto hizo que los prestadores pudieran poner en práctica los protocolos. Fue un gran incentivo y un aprendizaje más que importante. La pandemia no solo trajo cuestiones de adaptación, sino que ha adelantado otras cuestiones que ya venían pasando, como la saturación de espacios, la búsqueda de productos no tan masivos. Hay que cuidar la comunidad, que el turismo no vaya en detrimento de los espacios públicos. La pandemia genera la oportunidad de crear productos en provincias que no son masivas y que tienen la oportunidad de crecer. Esto quizás nos haga reflexionar y mejorar la calidad de los destinos, tener más acotado el movimiento pero con mejor calidad de experiencia turística".

Ischigualasto, una de los destinos sanjuaninos para alejarse de lo masivo Crédito: Secretaría de Turismo de San Juan

Respecto de la temporada Grynszpan asegura que van a acompañar las medidas del turismo nacional adaptando los protocolos a la situación. "En esta nueva realidad no podemos dejar el turismo congelado, pero hay que tomar ciertas medidas que garanticen seguridad al turista y al habitante. Cada provincia tiene distinto status sanitario, y establecer de entrada un solo lineamiento es dificultoso, porque hay situaciones dispares. Vamos hacia la unificación de criterios que permitan de alguna manera tener algunos elementos en común, que no sean estar catorce días aislados".

Misiones

En el litoral, la provincia de cataratas y selva exuberante tiene rincones como Puerto Iguazú donde el turismo es vital. Acá primero hicieron una prueba piloto acotada, para luegoabrir al turismo interno todo el territorio de provincial. Oscar de Giusti, subsecretario de Marketing y Promoción Turística asegura que esta nueva modalidad les enseñó a coordinar acciones entre varios sectores del Estado. "Los protocolos fueron aprehendidos inmediatamente por el sector privado, y hubo preocupación y ocupación por aplicarlos. Los prestadores entendieron que la flexibilización era importante y que ante un panorama económico donde el poder adquisitivo decayó, debían estimular con algunas facilidades y precios al turista.

Aún no hay un infectados por la actividad turística. Con los residentes locales cuesta más y se redoblaron los esfuerzos para el cumplimiento de los protocolos, como sucedió con la habilitación de piletas y balnearios, que mereció un reajuste e instancias de coordinación con el sector privado y los municipios. El turista se informa de las zonas de nuevos contagios y elige ir a aquellos lugares con menos contagios, que le garantice naturaleza y buenas opciones para alojarse, lugares que contemplen actividades para realizar y precios convenientes. El desafío es precisamente que la gente siga cuidándose en un contexto donde los calores son cada vez más recurrentes se decide salir a lugares que garanticen agua como los balnearios, arroyos, saltos, o complejos.

Las cataratas de Iguazú siguen recibiendo visitantes locales Crédito: Gentileza

La llegada de los vuelos de cabotaje, que aunque con pasajeros esenciales y la posibilidad de que algunos ómnibus comiencen a rodar también suma optimismo. "Creemos que este aprendizaje nos da cierto know how como para poder recibir turistas nacionales en la próxima temporada de verano y nos vuelve optimistas para el regreso del turismo nacional. Nuestro gobernador ya ha expresado la voluntad de recibir turistas nacionales".

Además, el De Giusti adelanta que están en conversaciones con Corrientes para armar una burbuja turística, interconectando atractivos y armar un sistema de visitas entre ambas poblaciones.

Corrientes

En la otra provincia litoraleña donde se abrió la posibilidad del turismo interno, el sector, si bien no genera tantos puestos de trabajo como en Misiones, también ha ido in crescendo en los últimos tiempos. Hacia fines de julio abrieron para recorrer toda la provincia. Klaus Liebig, subsecretario de Promoción Turística explica que armaron un protocolo provincial que fue enviado a los intendentes y comité de crisis de cada lugar, ya que, justifica, la provincia no puede hacerse cargo de cada jurisdicción. Hubo casos como la localidad de Yaguareté Corá, que en el inicio no quisieron abrir y otras que cerraron por brotes una semana. También, en la ciudad de Corrientes, durante los primeras dos semanas de septiembre, tuvieron que prohibir la salida de sus habitantes.

Los vaivenes mismos de esta dinámica llevaron también a esas restricciones en Goya y en Paso de los Libres. "Lo bueno fue que hubo una conversación del ministerio con todos los intendentes. Al principio hubo localidades que no estaban de acuerdo con el turismo interno y al ver los protocolos fueron cediendo" explica Liebig. "La apertura al turismo interno es buena. No tanto en movimiento de turistas, sino como para empezar a mover el sector turístico, y que empiecen a trabajar con estos nuevos protocolos, con esta nueva realidad. Para tener la experiencia sobre como manejarse cuando venga un turista y pida cosas a las que no estamos acostumbrados, perderle el miedo a la sicosis que hay para que luego la actividad se empiece a reestablecer lo antes posible y luego en el verano extender al resto del país. El turismo interno fomentó que muchos correntinos que no conocían destinos turisticos en su provincia los estén conociendo".

Quizás, en una frase que dejó la ministra de Turismo sanjuanina y presidenta del CFT, Claudia Grynszpan, esté la clave, el punto para reflexionar, barajar y dar de nuevo: "El turismo no es entrar a un shopping. Al turismo lo consumís en espacios públicos, no te llevás el producto a casa, estás consumiendo en espacio compartido con sus habitantes. No es solo un hecho económico, también es sociológico".