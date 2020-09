Este invierno, el Cerro Catedral solo estuvo abierto a esquiadores residentes por la pandemia de coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martinez

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Luego de una atípica temporada invernal con abundante nieve pero sin turistas y pérdidas millonarias, el destino patagónico por excelencia se prepara para poner en marcha en los próximos días una prueba piloto que busca dar apertura a la actividad turística, motor de la economía local. Será con numerosos protocolos y con un límite de hasta 500 personas exclusivamente del Alto Valle rionegrino. Pero lo presentan como un "ensayo ideal" que ayudará a aceitar todos los mecanismos exigidos en el contexto de la pandemia de coronavirus de cara al reinicio de los vuelos de cabotaje y el próximo verano.

"No podemos imaginar que vaya a ser la misma temporada que 2019 con esa carga de turismo, en condiciones normales arriban a Bariloche más de 40.000 personas en octubre, pero es imperiosa la necesidad de poder empezar a generar cierto movimiento, ver un poco la luz al final del túnel, empezar de alguna manera, y este ejercicio nos permitirá estar bien preparados", dijo a LA NACION la ministra de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro, Martha Vélez. Si bien no hay aún una proyección de ocupación esperada para esta temporada estival, las autoridades aseguraron que la situación sanitaria será la que marcará el ritmo de la actividad este año.

"La situación sanitaria será el límite y se irá monitoreando continuamente, sabemos que la prioridad siempre es la salud, pero tenemos que encontrar un equilibrio entre la salud y lo económico", indicó Vélez. Entre marzo y agosto se estima que las pérdidas económicas por el parate turístico para la ciudad de Bariloche fueron superiores a los $9.500 millones.En la provincia de Río Negro, si bien los centros de esquí Catedral y Perito Moreno, en el Bolsón, estuvieron habilitados, fueron de uso exclusivo para residentes, una situación totalmente atípica para los destinos acostumbrados a recibir a miles de turistas cada año.

La ciudad de Bariloche tiene alrededor de 30.000 camas y 800 hoteles, la presencia de estos 500 turistas implicaría solo dos hoteles llenos en condiciones normales. "Esta prueba está sumamente pensada y cuidada, el ministerio de Turismo hizo capacitaciones para más de 400 personas, nos preparamos para ser un destino responsable", agregó Vélez.

Belén García Bertone, presidenta de la Cámara de Turismo de Bariloche, se mostró con muchas expectativas respecto de esta apertura y prueba piloto entre dos regiones de Río Negro: "Tengo muchas esperanzas de que esto realmente arranque, tenemos los ojos de todo el país puestos en esto, nos lo dijo el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, en la presentación que hicimos, en función de cómo salga probablemente se tome como ejemplo para el resto de las ciudades turísticas del país, por eso el compromiso y la responsabilidad es mucha".

Incluso, no se descarta la posibilidad de un veedor de Nación que llegue a la ciudad en los próximos días para verificar y chequear la evolución de la prueba.

La prueba piloto será con numerosos protocolos y con un límite de hasta 500 personas exclusivamente del Alto Valle rionegrino Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martinez

Octubre

La fecha exacta todavía no está confirmada, pero en Bariloche el sector público y privado esperan que sea durante los primeros días de octubre. De esa manera, si todo sale bien el destino tendría un primer aval para comenzar a recibir turistas de otros destinos una vez que se retomen los vuelos de cabotaje que están previstos a partir del próximo 12 de octubre. En este sentido, el Municipio informó que las frecuencias y destinos aún no están confirmados, pero no se podrá recuperar la misma conectividad prepandemia.

Gastón Burlón, secretario de Turismo local advirtió: "Es inviable que Bariloche siga cerrado, el desafío es poder empezar con este plan de apertura, que hemos elaborado desde el Municipio en conjunto con la Provincia y el sector privado. Que empiece a girar la rueda, no vamos a cambiar la realidad económica, pero en algún momento se tiene que empezar. Ojalá sirva para que todos los destinos turísticos puedan hacerlo también".

Y destacó que esta prueba piloto, si bien será con muy pocas personas (se habían pedido mil y fueron aprobadas solo 500 en un principio por una estadía máxima de una semana), "servirá para aceitar, ver cómo funciona todo y empezar a sacar el miedo".

Según informaron las autoridades municipales, hay una urgente necesidad de reactivar la actividad turística para generar recursos. "De los 1300 módulos alimenticios que se entregaban por mes previo a la pandemia, hoy ascendieron a 5000 por semana", agregó Burlón.

Para quién estará dirigida la prueba piloto

Para visitantes que lleguen desde el Alto Valle rionegrino, ciudades como Cipolletti, General Roca, Allen o Villa Regina, que están en iguales condiciones sanitarias que Bariloche. Se espera que arriben en sus vehículos particulares y que se muevan en burbuja junto a su núcleo familiar o cercano.

Cómo se hará la reserva

El Municipio de Bariloche está terminando una landing page que ofrecerá a quienes decidan hacer el viaje una serie de alojamientos habilitados, los cuales deben haberse registrado previamente y readaptado sus instalaciones para cumplimentar con los protocolos exigidos.

Cuáles serán los requisitos

En el momento de la contratación, los turistas deberán completar una declaración jurada sobre el estado de salud. La idea es que mediante una aplicación luego se les vaya consultando a diario este mismo control de síntomas.

Deberán presentar un seguro del viajero específico de Covid-19, que ya se ofrece en el mercado y tiene un costo aproximado de 7000 pesos para una familia con dos adultos y dos menores de edad. La cobertura incluye, entre otros puntos, alojamiento por 14 días en caso de tener que aislarse, un testeo por persona (el costo individual ronda los 8000 pesos) y hasta un vuelo sanitario en caso de que fuera necesario.

Una vez que están estos pasos cumplidos, se emite un código QR que los viajeros deberán tener en todo momento para los controles. Y mediante la aplicación Circulación Río Negro bajo el motivo "turismo" se emitirá un permiso para transitar e ingresar a la ciudad.

Qué podrán hacer los turistas

Quienes llegan deberán cumplir las mismas condiciones que los residentes, respetar los horarios y los protocolos de cada actividad. En la misma web www.barilocheturismo.gob.ar, estarán los prestadores turísticos de actividades que se vayan habilitando (como kayak, cabalgatas, navegación, trekking) y todos los locales gastronómicos para que puedan hacer reservas.

Bariloche está en Fase 3, la circulación está permitida entre las 6 y las 23, las actividades deportivas al aire libre están habilitadas todos los días hasta las 21, y los bares, cervecerías y restaurantes funcionan de lunes a sábados hasta las 22 y los domingos de 11 a 17.

