Temporada de cruceros: rumbo a las playas de Brasil, desde el puerto de Buenos Aires

La temporada de cruceros 2025/2026 comenzó en octubre con las expectativas de que sea tan exitosa como la del año pasado. Según estimaciones de la Administración General de Puertos, la terminal de cruceros de Buenos Aires tendrá 106 recaladas que movilizarán alrededor de 400 mil turistas hasta abril. Si bien es un número significativo, se redujo en relación con el 2025, ya que la cantidad de arribos a este mismo puerto alcanzó los 125, con alrededor de 475 mil turistas.

Más allá de los números, las empresas cruceristas traen muchísimas novedades que posicionan a Buenos Aires como un puerto sumamente atractivo para el mercado, tanto como terminal de embarque y como escala en itinerarios internacionales.

La llegada de buques de mayor envergadura, el desembarco de propuestas de lujo y la incorporación de programas promocionales refuerzan el atractivo de Buenos Aires como puerto clave en Sudamérica. A esto se suma una oferta cada vez más diversa, con itinerarios que abarcan desde recorridos regionales hasta travesías transatlánticas.

La temporada en la terminal porteña estará dominada por las salidas destinadas al público argentino con rumbo a las playas de Brasil que ofrecen las navieras MSC Cruceros y Costa Cruceros. Desde Buenos Aires, según cada itinerario, se podrá pasear por Río de Janeiro, Buzios, Ilha Grande e Ilhabela, entre otros destinos.

También llegarán barcos de Princess, Celebrity, Regent Seven Seas Cruises, Silver Sea, con diversos itinerarios y navieras de exploración en su ruta a la Antártida.

La temporada en la terminal porteña estará dominada por las salidas destinadas al público argentino con rumbo a las playas de Brasil Archivo

Esta temporada MSC Cruceros trae al MSC Fantasia y al MSC Preziosa, dos barcos mucho más grandes y con más servicios que los que vinieron la temporada última, pasando de 95.000 toneladas a 137.000-140.000 toneladas, que realizarán salidas de 8, 9 y 10 días.

“Durante el último año observamos un mercado argentino activo, receptivo y con una sólida demanda anticipada. En la preventa para la temporada 2025/26 cumplimos nuestras expectativas iniciales, con reservas tempranas y un fuerte interés por itinerarios más largos y experiencias de mayor categoría”, explica Javier Massignani, managing director de MSC Cruceros para Argentina y Latam. Además del tamaño, también hay mejoras en cuanto a las experiencias con más propuestas de entretenimiento y gastronomía.

El MSC Fantasía, que arribó en noviembre y que ofrece 14 salidas de hasta diez noches desde Buenos Aires y Montevideo hacia destinos de Brasil, tiene un diseño vanguardista con 1637 cabinas, múltiples espacios gastronómicos, un teatro, un simulador de F1, tobogán de agua, cine 3D y clubes para niños y adolescentes.

En línea con la iniciativa de apostar por experiencias más completas y propuestas que se alineen con la demanda del público argentino, este barco también realizará en marzo un viaje transatlántico hasta Barcelona.

El MSC Preziosa, por su parte, tiene un diseño elegante con piscinas infinity, tobogán de agua, spa y escaleras Swarovski. Esta propuesta, que iniciará su temporada en enero de 2026, ofrece itinerarios de siete noches hacia Punta del Este, Itajaí y Santos. En ambos barcos los huéspedes también pueden acceder a MSC Yacht Club, un programa con servicios premium con acceso a áreas privadas, mayordomo 24 horas, restaurante exclusivo, entre otros beneficios.

Uno de los salones internos para descansar

Promociones

Costa Cruceros trae a estas latitudes al Costa Diadema que realiza salidas de 7 días, con escalas en Montevideo, Santos e Itajaí y ofrece restaurantes de cocina japonesa e italiana y 11 bares temáticos con propuestas variadas.

Además, el Costa Favolosa realiza salidas de 8 y 9 noches desde Buenos Aires, con escalas en Río de Janeiro, Montevideo, Ilhabela, Camboriú e Ilha Grande. Ofrece piscina, casino y numerosas actividades para todas las edades. También realizará escapadas a Punta del Este y Montevideo de cuatro noches de duración en marzo.

Para diversas salidas, Costa lanzó Costa Sale, un programa que ofrece hasta 40% de descuento en determinados itinerarios que salen desde Buenos Aires y que recorren Sudamérica, el Caribe, el Mediterráneo y también travesías transatlánticas desde Argentina hacia Italia a bordo del Costa Favolosa.

“Para la temporada 2026, nuestro objetivo es mantener el ritmo de ventas que nos permita consolidar las expectativas de crecimiento proyectadas para este año. La promoción con descuentos del 40% forma parte de una serie de acciones habituales que Costa ofrece a lo largo del año para facilitar la decisión de viaje de los huéspedes. Aunque las condiciones macroeconómicas actuales están generando decisiones de compra más pausadas, seguimos observando un nivel de interés muy alto y consultas constantes”, explica Fernando Joselevich, general manager Argentina de Costa Cruceros.

Este barco realiza salidas de 8 y 9 noches desde Buenos Aires, con escalas en Río de Janeiro, Montevideo, Ilhabela, Camboriú e Ilha Grande Gentileza

“A los argentinos nos gusta el mar, la playa, la buena gastronomía y la posibilidad de disfrutar sin sorpresas. Por eso, nuestro formato todo incluido en un resort de 5 estrellas en alta mar resulta ideal: permite prever los gastos y relajarse desde el primer día”, agrega.

Experiencias de lujo

De la mano de este aumento del tamaño y mayor lujo de las experiencias de los cruceros que recalan en Buenos Aires, una de las novedades es la llegada del Seven Seas Splendor de la compañía Regent Seven Seas Cruises, una de las líneas de cruceros de ultralujo más importantes del mundo.

Este barco tiene capacidad para 746 huéspedes que son atendidos por 548 tripulantes, uno de los que tiene mayor proporción tripulación/huésped y uno de los que ostentan el mayor índice de espacio por persona sobre el mar. El barco no tiene grandes dimensiones: su peso total es de 55. 498 toneladas, pero la experiencia es 100% exclusiva.

Los pasajeros disfrutan de propuestas donde la gastronomía es la protagonista. También de una terraza de 121 metros cuadrados, un solarium acristalado, spa privado con jacuzzi, auto privado con chofer en cada puerto y una colección de arte valuada en cinco millones de dólares con obras de artistas como Pablo Picasso y Joan Miró. El barco cuenta también con una pileta infinita en la popa, una cancha de pádel y una golf net.

Este crucero ofrecerá tres experiencias saliendo desde el puerto de Buenos Aires: una, el 28 de diciembre, que recorre durante 17 días Puerto Madryn, Punta Arenas, Ushuaia y la península antártica, con navegación panorámica por el Pasaje de Drake y Admiralty Bay. Otra, el 14 de enero que recorre la Antártida y los fiordos chilenos durante 18 noches y una tercera que sale el 17 de febrero desde Buenos Aires hacia Miami, visitando algunos destinos como Punta del Este, Río Grande, Río de Janeiro, Buzios, Maceió, Recife, Santa Lucía, Dominica y St. Maarten entre otros.

“En el mercado argentino, en lo que se trata de la venta de cruceros al exterior, sobrepasamos nuestras metas. Por supuesto, todo esto no sucede por casualidad. Tiene que haber un ambiente económico con señales positivas, pero lo más importante, es el trabajo que hay que hacer para mercadear, promocionar, informar al consumidor de todo lo que ofrecen los cruceros a la hora de tomar un viaje al extranjero de vacaciones”, detalla Frank Medina, vicepresidente de Norwegian Cruise Line Holdings para Latinoamérica.

Otra opción de cruceros de lujo es la de Silversea, con una salida desde Buenos Aires hasta Valparaíso, con escalas en Puerto Madryn y Ushuaia a bordo del Silver Whisper y recorridos por los fiordos chilenos.