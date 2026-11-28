2026 MLS Playoff Glance
Professional soccer playoffs proceed to the first round; teams compete in best of three series for semifinal spots
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All Times EDT
Wild Card
Eastern Conference
Thursday, Nov. 19: Cincinnati 3, Orlando 1
Western Conference
Thursday, Nov. 19: Real Salt Lake 1, Seattle 1, Real Salt Lake wins 4-2 on PKs
First Round – Best of 3 (x-if necessary)
Eastern Conference Cincinnati 1,
Nashville 0
Sunday, Nov. 22: Cincinnati 1, Nashville 0
Saturday, Nov. 28: Nashville at Cincinnati, 6:30 p.m.
x-Tuesday, Dec. 2: Cincinnati at Nashville, TBD
Charlotte 1, Chicago 0
Sunday, Nov. 22: Charlotte 2, Chicago 1
Saturday, Nov. 28: Chicago at Charlotte, 12:30 p.m.
x-Tuesday, Dec. 2: Charlotte at Chicago, TBD
New England 1, Philadelphia 0
Saturday, Nov. 21: New England 2, Philadelphia 0
Saturday, Nov. 28: New England at Philadelphia, 4:30 p.m.
x-Tuesday, Dec. 2: Philadelphia at New England, TBD
Columbus 2, Miami 0
Saturday, Nov. 21: Columbus 3, Miami 0
Friday, Nov. 27: Columbus 1, Miami 0
Western Conference
Vancouver 1, Real Salt Lake 0
Sunday, Nov. 22: Vancouver 2, Real Salt Lake 0
Friday, Nov. 27: Vancouver at Real Salt Lake, 10 p.m.
x-Tuesday, Dec. 2: Real Salt Lake at Vancouver, TBD
San Jose 1, Houston
Tuesday, Nov. 24: San Jose 2, Houston 1
Saturday, Nov. 28: San Jose at Houston, 2:30 p.m.
x-Tuesday, Dec. 2: Houston at San Jose, TBD
St. Louis City 1, Los Angeles FC 0
Monday, Nov. 23: St. Louis City 3, Los Angeles FC 2
Saturday, Nov. 28: St. Louis City at Los Angeles FC, 8:30 p.m.
x-Tuesday, Dec. 2: Los Angeles FC at St. Louis City, TBD
FC Dallas 1, Portland 0
Saturday, Nov. 21: FC Dallas 3, Portland 0
Saturday, Nov. 28: FC Dallas at Portland, 10:30 p.m.
x-Tuesday, Dec. 2: Portland at FC Dallas, TBD
Conference Semifinals
Dec. 5-6
Eastern Conference
First Round winners, TBD
Western Conference
First Round winners, TBD
Conference Finals
Dec. 11-12
Eastern Conference
Conference Semifinal winners, TBD
Western Conference
Conference Semifinal winners, TBD
Championship
Friday, Dec. 18
Conference Finals winners, TBD
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