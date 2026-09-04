2027 Spring Training Schedule
A schedule of baseball games has been released covering February 19 to March 23; all times and dates are subject to change
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Times to be announced
Subject to change
Friday, Feb. 19
Atlanta vs. Baltimore, at Sarasota, Fla.
Northeastern vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
Philadelphia vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
Washington vs. Houston, at West Palm Beach, Fla.
St. Louis vs. Miami (ss), at Jupiter, Fla.
Tampa Bay vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
Miami (ss) vs. N.Y. Mets, at Port St. Lucie, Fla.
Toronto (ss) vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
N.Y. Yankees vs. Toronto (ss), at Dunedin, Fla.
Colorado vs. Arizona (ss), at Scottsdale, Ariz.
Chicago Cubs vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
Cleveland vs. Cincinnati, at Goodyear, Ariz.
Texas vs. Kansas City, at Surprise, Ariz.
Chicago White Sox vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
L.A. Angels vs. Milwaukee, at Phoenix
Arizona (ss) vs. San Francisco, at Scottsdale, Ariz.
San Diego vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
Saturday, Feb. 20
Miami vs. Houston (ss), at West Palm Beach, Fla.
Baltimore vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
Washington vs. N.Y. Mets, at Port St. Lucie, Fla.
Atlanta vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Toronto vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
Detroit vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
Houston (ss) vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
Boston vs. Tampa Bay, at Port Charlotte, Fla.
Cincinnati (ss) vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
San Francisco vs. Cincinnati (ss), at Goodyear, Ariz.
Seattle vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
Cleveland vs. L.A. Angels, at Tempe, Ariz.
Kansas City vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
Chicago White Sox vs. Milwaukee, at Phoenix
Arizona vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
Athletics vs. Texas, at Surprise, Ariz.
Sunday, Feb. 21
St. Louis vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Pittsburgh vs. Baltimore (ss), at Sarasota, Fla.
Minnesota vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
Toronto vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
N.Y. Mets vs. Miami, at Jupiter, Fla.
N.Y. Yankees vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
Baltimore (ss) vs. Tampa Bay, at Port Charlotte, Fla.
Houston vs. Washington, at West Palm Beach, Fla.
Arizona vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
San Diego vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
Cincinnati vs. Chicago White Sox (ss), at Phoenix
Chicago White Sox (ss) vs. Cleveland, at Goodyear, Ariz.
Milwaukee vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
L.A. Angels vs. Kansas City, at Surprise, Ariz.
Texas vs. San Francisco, at Scottsdale, Ariz.
L.A. Dodgers vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
Monday, Feb. 22
Tampa Bay vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Boston (ss) vs. Baltimore, at Sarasota, Fla.
St. Louis vs. Boston (ss), at Fort Myers, Fla.
N.Y. Mets vs. Houston, at West Palm Beach, Fla.
Washington vs. Miami, at Jupiter, Fla.
Philadelphia vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
Detroit vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Pittsburgh vs. Toronto, at Dunedin, Fla.
Chicago Cubs vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
Colorado vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
Seattle vs. Chicago White Sox, at Phoenix
Kansas City vs. Cincinnati, at Goodyear, Ariz.
L.A. Dodgers vs. L.A. Angels, at Tempe, Ariz.
Texas (ss) vs. Milwaukee, at Phoenix
San Francisco vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
Cleveland vs. Texas (ss), at Surprise, Ariz.
Tuesday, Feb. 23
Philadelphia vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
Houston vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
Miami vs. N.Y. Mets (ss), at Port St. Lucie, Fla.
Atlanta vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
N.Y. Mets (ss) vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
N.Y. Yankees vs. Tampa Bay, at Port Charlotte, Fla.
Baltimore vs. Toronto, at Dunedin, Fla.
Minnesota vs. Washington, at West Palm Beach, Fla.
Kansas City vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
Chicago White Sox vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
Milwaukee vs. Cleveland, at Goodyear, Ariz.
Colorado vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
L.A. Angels vs. San Francisco, at Scottsdale, Ariz.
Athletics vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
San Diego vs. Texas, at Surprise, Ariz.
Wednesday, Feb. 24
N.Y. Yankees vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Tampa Bay vs. Baltimore, at Sarasota, Fla.
St. Louis vs. Miami, at Jupiter, Fla.
Toronto vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
Washington vs. N.Y. Mets, at Port St. Lucie, Fla.
Detroit vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
Boston vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
Texas vs. Chicago White Sox, at Phoenix
L.A. Dodgers vs. Cleveland, at Goodyear, Ariz.
Arizona vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
Chicago Cubs vs. Kansas City (ss), at Surprise, Ariz.
Cincinnati vs. L.A. Angels, at Tempe, Ariz.
Seattle vs. Milwaukee, at Phoenix
Kansas City (ss) vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
Athletics vs. San Francisco, at Scottsdale, Ariz.
Thursday, Feb. 25
Baltimore vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
Atlanta vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
N.Y. Mets vs. Houston, at West Palm Beach, Fla.
Miami vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Pittsburgh vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
Washington vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
Minnesota vs. Tampa Bay, at Port Charlotte, Fla.
Milwaukee vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
L.A. Angels (ss) vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
Arizona vs. Cincinnati, at Goodyear, Ariz.
San Diego vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
Chicago White Sox vs. Kansas City, at Surprise, Ariz.
Texas vs. L.A. Angels (ss), at Tempe, Ariz.
San Francisco vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
Cleveland vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
Friday, Feb. 26
Tampa Bay vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Miami vs. Detroit (ss), at Lakeland, Fla.
Boston vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
Philadelphia vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Baltimore vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
Houston vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
Detroit (ss) vs. Toronto, at Dunedin, Fla.
N.Y. Mets vs. Washington, at West Palm Beach, Fla.
L.A. Angels vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
L.A. Dodgers vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
San Diego (ss) vs. Chicago White Sox, at Phoenix
Colorado vs. Cincinnati, at Goodyear, Ariz.
Kansas City vs. Milwaukee, at Phoenix
Chicago Cubs vs. San Diego (ss), at Peoria, Ariz.
Cleveland vs. San Francisco, at Scottsdale, Ariz.
Seattle vs. Texas, at Surprise, Ariz.
Saturday, Feb. 27
Detroit vs. Baltimore, at Sarasota, Fla.
Atlanta vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
Washington vs. Houston (ss), at West Palm Beach, Fla.
Houston (ss) vs. Miami, at Jupiter, Fla.
St. Louis vs. N.Y. Mets, at Port St. Lucie, Fla.
Minnesota vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
Pittsburgh vs. Tampa Bay, at Port Charlotte, Fla.
N.Y. Yankees vs. Toronto, at Dunedin, Fla.
Texas vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
Colorado vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
Cleveland (ss) vs. Chicago White Sox, at Phoenix
San Diego vs. Cleveland (ss), at Goodyear, Ariz.
San Francisco vs. Kansas City, at Surprise, Ariz.
Athletics vs. L.A. Angels, at Tempe, Ariz.
L.A. Dodgers vs. Milwaukee, at Phoenix
Cincinnati vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
Sunday, Feb. 28
Toronto vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Boston vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
Baltimore vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
Houston vs. N.Y. Mets, at Port St. Lucie, Fla.
Tampa Bay vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Philadelphia vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
Washington (ss) vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
Miami vs. Washington (ss), at West Palm Beach, Fla.
Seattle vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
Kansas City vs. Chicago Cubs (ss), at Mesa, Ariz.
Arizona vs. Chicago White Sox, at Phoenix
Milwaukee vs. Cleveland, at Goodyear, Ariz.
L.A. Dodgers vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
L.A. Angels vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
Cincinnati vs. San Francisco, at Scottsdale, Ariz.
Chicago Cubs (ss) vs. Texas, at Surprise, Ariz.
Monday, March 1
Philadelphia vs. Baltimore, at Sarasota, Fla.
Tampa Bay (ss) vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
St. Louis vs. Miami, at Jupiter, Fla.
Minnesota vs. Tampa Bay (ss), at Port Charlotte, Fla.
Pittsburgh vs. Toronto, at Dunedin, Fla.
Houston vs. Washington, at West Palm Beach, Fla.
Chicago White Sox vs. Cincinnati, at Goodyear, Ariz.
Cleveland vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
L.A. Dodgers (ss) vs. Kansas City, at Surprise, Ariz.
Chicago Cubs vs. L.A. Angels, at Tempe, Ariz.
Seattle vs. L.A. Dodgers (ss), at Phoenix
Athletics vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
Tuesday, March 2
N.Y. Mets vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Pittsburgh vs. Baltimore, at Sarasota, Fla.
Detroit vs. Houston, at West Palm Beach, Fla.
Toronto vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Boston vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
Milwaukee vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
San Diego vs. Cincinnati, at Goodyear, Ariz.
San Francisco vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
Colorado vs. Texas, at Surprise, Ariz.
Wednesday, March 3
Detroit vs. Miami, at Jupiter, Fla.
N.Y. Mets vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
N.Y. Yankees vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
Atlanta vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
Tampa Bay vs. Toronto, at Dunedin, Fla.
Boston vs. Washington, at West Palm Beach, Fla.
San Francisco vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
Chicago Cubs vs. Cleveland, at Goodyear, Ariz.
Arizona vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
Milwaukee (ss) vs. Kansas City, at Surprise, Ariz.
Seattle vs. L.A. Angels, at Tempe, Ariz.
Texas vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
Chicago White Sox vs. Milwaukee (ss), at Phoenix
Thursday, March 4
Philadelphia vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
Washington vs. Houston, at West Palm Beach, Fla.
Miami vs. N.Y. Mets, at Port St. Lucie, Fla.
Minnesota vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Toronto vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
Atlanta vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
Baltimore vs. Tampa Bay, at Port Charlotte, Fla.
L.A. Dodgers vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
Texas (ss) vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
Kansas City vs. Chicago White Sox, at Phoenix
Athletics vs. Cincinnati, at Goodyear, Ariz.
Cleveland vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
Milwaukee vs. San Francisco, at Scottsdale, Ariz.
L.A. Angels vs. Texas (ss), at Surprise, Ariz.
Friday, March 5
Minnesota vs. Boston (ss), at Fort Myers, Fla.
Houston vs. Miami, at Jupiter, Fla.
Atlanta vs. N.Y. Mets, at Port St. Lucie, Fla.
Baltimore vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Pittsburgh vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
Boston (ss) vs. Tampa Bay, at Port Charlotte, Fla.
Detroit vs. Toronto, at Dunedin, Fla.
St. Louis vs. Washington, at West Palm Beach, Fla.
Chicago White Sox vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
San Francisco vs. Cleveland (ss), at Goodyear, Ariz.
Cincinnati vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
Arizona vs. Kansas City, at Surprise, Ariz.
San Diego vs. L.A. Angels, at Tempe, Ariz.
Chicago Cubs vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
Cleveland (ss) vs. Milwaukee, at Phoenix
Texas vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
Saturday, March 6
Boston vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Minnesota (ss) vs. Baltimore, at Sarasota, Fla.
Pittsburgh vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
N.Y. Yankees vs. Houston, at West Palm Beach, Fla.
Tampa Bay vs. Minnesota (ss), at Fort Myers, Fla.
Toronto vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
N.Y. Mets vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
Miami vs. Washington, at West Palm Beach, Fla.
Seattle vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
Athletics vs. Cleveland, at Goodyear, Ariz.
Kansas City vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
Arizona vs. L.A. Angels (ss), at Tempe, Ariz.
Milwaukee vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
Chicago White Sox vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
L.A. Angels (ss) vs. San Francisco, at Scottsdale, Ariz.
Cincinnati vs. Texas, at Surprise, Ariz.
Sunday, March 7
Tampa Bay vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Philadelphia vs. Baltimore (ss), at Sarasota, Fla.
Toronto vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
Baltimore (ss) vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
St. Louis vs. Houston, at West Palm Beach, Fla.
N.Y. Yankees vs. Miami, at Jupiter, Fla.
Washington vs. N.Y. Mets, at Port St. Lucie, Fla.
Minnesota vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
Cleveland vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
Texas vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
L.A. Angels vs. Cincinnati, at Goodyear, Ariz.
San Francisco (ss) vs. Kansas City, at Surprise, Ariz.
San Diego vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
Chicago Cubs vs. Milwaukee, at Phoenix
Chicago White Sox vs. San Francisco (ss), at Scottsdale, Ariz.
Colorado vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
Monday, March 8
Atlanta vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
Detroit vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Boston vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
Miami vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
Baltimore vs. Tampa Bay, at Port Charlotte, Fla.
Houston vs. Washington, at West Palm Beach, Fla.
Athletics vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
San Francisco vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
L.A. Dodgers vs. Chicago White Sox, at Phoenix
Cincinnati vs. Cleveland, at Goodyear, Ariz.
Colorado vs. L.A. Angels, at Tempe, Ariz.
Seattle vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
Kansas City vs. Texas, at Surprise, Ariz.
Tuesday, March 9
Detroit vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Houston vs. N.Y. Mets, at Port St. Lucie, Fla.
Boston vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Baltimore vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
Washington vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
Philadelphia vs. Tampa Bay, at Port Charlotte, Fla.
Minnesota vs. Toronto, at Dunedin, Fla.
San Diego vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
Milwaukee vs. Cincinnati, at Goodyear, Ariz.
San Francisco vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
L.A. Angels vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
Kansas City vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
Arizona vs. Texas, at Surprise, Ariz.
Wednesday, March 10
Toronto vs. Baltimore, at Sarasota, Fla.
Atlanta vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
Tampa Bay vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
St. Louis vs. Miami, at Jupiter, Fla.
Pittsburgh vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
N.Y. Yankees vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
N.Y. Mets vs. Washington, at West Palm Beach, Fla.
Cincinnati vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
Athletics vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
Milwaukee vs. Chicago White Sox, at Phoenix
Cleveland vs. Kansas City, at Surprise, Ariz.
Colorado vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
Seattle vs. San Francisco, at Scottsdale, Ariz.
Thursday, March 11
Minnesota vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Washington vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
N.Y. Yankees vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
Houston vs. Miami, at Jupiter, Fla.
St. Louis vs. N.Y. Mets, at Port St. Lucie, Fla.
Pittsburgh vs. Toronto, at Dunedin, Fla.
Texas vs. Cleveland, at Goodyear, Ariz.
Chicago Cubs vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
Athletics vs. Kansas City, at Surprise, Ariz.
Chicago White Sox vs. L.A. Angels, at Tempe, Ariz.
Cincinnati vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
San Francisco vs. Milwaukee, at Phoenix
Arizona vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
Friday, March 12
Pittsburgh (ss) vs. Baltimore, at Sarasota, Fla.
N.Y. Mets vs. Houston, at West Palm Beach, Fla.
Washington vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
Toronto vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Detroit vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
Boston vs. Pittsburgh (ss), at Bradenton, Fla.
Miami vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
Atlanta vs. Tampa Bay, at Port Charlotte, Fla.
San Francisco vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
Colorado vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
Cleveland vs. Chicago Cubs (ss), at Mesa, Ariz.
Chicago Cubs (ss) vs. Chicago White Sox, at Phoenix
Seattle vs. Cincinnati, at Goodyear, Ariz.
Kansas City vs. L.A. Angels, at Tempe, Ariz.
Milwaukee vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
L.A. Dodgers vs. Texas, at Surprise, Ariz.
Saturday, March 13
Baltimore vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Tampa Bay vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
Toronto (ss) vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
Miami (ss) vs. Houston, at West Palm Beach, Fla.
N.Y. Mets (ss) vs. Miami (ss), at Jupiter, Fla.
Minnesota vs. N.Y. Mets (ss), at Port St. Lucie, Fla.
N.Y. Yankees vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
Philadelphia vs. Toronto (ss), at Dunedin, Fla.
St. Louis vs. Washington, at West Palm Beach, Fla.
Chicago Cubs vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
Cleveland vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
L.A. Dodgers vs. Chicago White Sox, at Phoenix
Texas vs. Cincinnati (ss), at Goodyear, Ariz.
Colorado vs. Kansas City, at Surprise, Ariz.
Cincinnati (ss) vs. Milwaukee, at Phoenix
San Diego vs. San Francisco, at Scottsdale, Ariz.
L.A. Angels vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
Sunday, March 14
Philadelphia (ss) vs. Baltimore, at Sarasota, Fla.
Detroit vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
Houston vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Atlanta vs. Philadelphia (ss), at Clearwater, Fla.
N.Y. Mets vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
Pittsburgh vs. Tampa Bay, at Port Charlotte, Fla.
Boston vs. Toronto, at Dunedin, Fla.
Miami vs. Washington, at West Palm Beach, Fla.
Athletics vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
Seattle vs. Cleveland, at Goodyear, Ariz.
L.A. Angels (ss) vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
Milwaukee vs. L.A. Angels (ss), at Tempe, Ariz.
Arizona vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
Cincinnati vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
Kansas City vs. San Francisco, at Scottsdale, Ariz.
Chicago White Sox vs. Texas, at Surprise, Ariz.
Monday, March 15
Minnesota vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Tampa Bay vs. Baltimore, at Sarasota, Fla.
Detroit vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
St. Louis vs. Houston, at West Palm Beach, Fla.
Miami vs. N.Y. Mets, at Port St. Lucie, Fla.
Philadelphia vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
L.A. Dodgers vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
Colorado vs. Chicago White Sox, at Phoenix
L.A. Angels vs. Cleveland, at Goodyear, Ariz.
Athletics vs. Milwaukee, at Phoenix
Texas (ss) vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
San Francisco vs. Texas (ss), at Surprise, Ariz.
Tuesday, March 16
Baltimore vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
N.Y. Mets vs. Houston, at West Palm Beach, Fla.
Washington vs. Miami, at Jupiter, Fla.
N.Y. Yankees vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
Toronto vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
Atlanta vs. Tampa Bay, at Port Charlotte, Fla.
Chicago White Sox vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
Chicago Cubs vs. Cincinnati, at Goodyear, Ariz.
San Diego vs. Kansas City, at Surprise, Ariz.
Texas vs. L.A. Angels, at Tempe, Ariz.
Cleveland vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
Milwaukee vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
Wednesday, March 17
N.Y. Yankees vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
Baltimore vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
Tampa Bay vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
Houston vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
Detroit vs. Toronto, at Dunedin, Fla.
N.Y. Mets vs. Washington, at West Palm Beach, Fla.
Cincinnati vs. Athletics (ss), at Mesa, Ariz.
Milwaukee (ss) vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
L.A. Angels vs. Chicago White Sox, at Phoenix
Kansas City (ss) vs. Cleveland, at Goodyear, Ariz.
Athletics (ss) vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
Seattle (ss) vs. Kansas City (ss), at Surprise, Ariz.
Arizona vs. Milwaukee (ss), at Phoenix
L.A. Dodgers vs. San Francisco, at Scottsdale, Ariz.
San Diego vs. Seattle (ss), at Peoria, Ariz.
Thursday, March 18
Philadelphia vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Toronto vs. Baltimore, at Sarasota, Fla.
Miami vs. Houston, at West Palm Beach, Fla.
Boston vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
Pittsburgh vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Washington vs. St. Louis, at Jupiter, Fla.
Seattle vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
L.A. Angels vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
San Francisco (ss) vs. Chicago White Sox, at Phoenix
L.A. Dodgers (ss) vs. Cincinnati, at Goodyear, Ariz.
L.A. Dodgers (ss) vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
Colorado vs. San Francisco (ss), at Scottsdale, Ariz.
Kansas City vs. Texas, at Surprise, Ariz.
Friday, March 19
N.Y. Yankees vs. Baltimore, at Sarasota, Fla.
Pittsburgh vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
Minnesota vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
Washington (ss) vs. Miami, at Jupiter, Fla.
St. Louis vs. N.Y. Mets, at Port St. Lucie, Fla.
Tampa Bay vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
Atlanta vs. Toronto, at Dunedin, Fla.
Houston vs. Washington (ss), at West Palm Beach, Fla.
Arizona vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
Colorado (ss) vs. Cleveland, at Goodyear, Ariz.
Texas vs. Colorado (ss), at Scottsdale, Ariz.
Cincinnati vs. Kansas City, at Surprise, Ariz.
San Francisco vs. L.A. Angels, at Tempe, Ariz.
Athletics vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
San Diego vs. Milwaukee, at Phoenix
Chicago White Sox vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
Saturday, March 20
Boston vs. Atlanta (ss), at North Port, Fla.
N.Y. Yankees (ss) vs. Detroit, at Lakeland, Fla.
Atlanta (ss) vs. Minnesota, at Fort Myers, Fla.
Houston vs. N.Y. Mets, at Port St. Lucie, Fla.
Philadelphia vs. N.Y. Yankees (ss), at Tampa, Fla.
Baltimore vs. Pittsburgh, at Bradenton, Fla.
Miami vs. St. Louis (ss), at Jupiter, Fla.
Toronto at Tampa Bay
St. Louis (ss) vs. Washington, at West Palm Beach, Fla.
Kansas City vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
Arizona vs. Cleveland, at Goodyear, Ariz.
Chicago White Sox vs. Colorado, at Scottsdale, Ariz.
Seattle vs. L.A. Dodgers, at Phoenix
Cincinnati vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
Chicago Cubs vs. San Francisco, at Scottsdale, Ariz.
Milwaukee vs. Texas, at Surprise, Ariz.
Sunday, March 21
Pittsburgh vs. Atlanta, at North Port, Fla.
Minnesota vs. Boston, at Fort Myers, Fla.
St. Louis vs. Houston, at West Palm Beach, Fla.
N.Y. Mets vs. Miami, at Jupiter, Fla.
Tampa Bay (ss) vs. N.Y. Yankees, at Tampa, Fla.
Detroit at Tampa Bay (ss)
Philadelphia vs. Toronto, at Dunedin, Fla.
Washington at Baltimore
San Diego vs. Arizona, at Scottsdale, Ariz.
Athletics vs. Chicago White Sox, at Phoenix
Cleveland vs. Cincinnati, at Goodyear, Ariz.
L.A. Angels at L.A. Dodgers
Colorado vs. Milwaukee, at Phoenix
San Francisco at Sacramento (Triple-A)
Chicago Cubs vs. Seattle, at Peoria, Ariz.
Monday, March 22
Sugar Land (Triple-A) at Houston
Tampa Bay vs. Philadelphia, at Clearwater, Fla.
Baltimore at Washington
Boston at San Francisco
Cleveland vs. Athletics, at Mesa, Ariz.
Milwaukee vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
L.A. Dodgers at L.A. Angels
Seattle vs. San Diego, at Peoria, Ariz.
Tuesday, March 23
Sugar Land (Triple-A) at Houston
Boston at San Francisco
Detroit at Tampa Bay
Milwaukee vs. Chicago Cubs, at Mesa, Ariz.
L.A. Dodgers at L.A. Angels
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