Duchamp scores 17 as East Texas A&M defeats Arlington Baptist 79-51
East Texas A&M defeated Arlington Baptist seventy-nine to fifty-one; the Lions secured a double-digit victory Tuesday
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COMMERCE, Texas (AP) — Thomas Duchamp’s 17 points helped East Texas A&M defeat Arlington Baptist 79-51 on Tuesday.
Duchamp added three steals for the Lions (4-3). Kollin Tolbert scored 14 points, shot 6 of 11 (1 for 3 from 3-point range) and added eight rebounds. Chris Adlam had 14 points and went 5 of 7 from the field (4 for 5 from 3-point range).
Jaylon Jackson finished with 12 points for the Patriots. Marcel Dalcourt added 11 points, seven rebounds and two steals for Arlington Baptist. Isaiah Melvo finished with six points, six rebounds and five assists.
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Arlington Baptist: visits UT Arlington on Monday.
East Texas A&M: visits Marshall on Saturday.
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive and data from Sportradar.
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