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LA NACION

Formula One champions

Drivers achieved top standings in racing history; the list documents annual championship titles spanning seven decades

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LA NACION
Formula One champions
Formula One championsGIUSEPPE CACACE - AFP

1950 Giuseppe Farina, Italy, Alfa Romeo

1951 Juan Manuel Fangio, Argentina, Alfa Romeo

1952 Alberto Ascari, Italy, Ferrari

1953 Alberto Ascari, Italy, Ferrari

1954 Juan Manuel Fangio, Argentina, Maserati

1955 Juan Manuel Fangio, Argentina, Lancia-Ferrari

1956 Juan Manuel Fangio, Argentina, Mercedes-Benz

1957 Juan Manuel Fangio, Argentina, Maserati-Mercedes

1958 Mike Hawthorn, Britain, Ferrari

1959 Jack Brabham, Australia, Cooper-Climax

1960 Jack Brabham, Australia, Cooper-Climax

1961 Phil Hill, United States, Ferrari

1962 Graham Hill, Britain, BRM

1963 Jim Clark, Britain, Lotus-Climax

1964 John Surtees, Britain, Ferrari

1965 Jim Clark, Britain, Lotus-Climax

1966 Jack Brabham, Australia, Brabham-Repco

1967 Denny Hulme, New Zealand, Brabham-Repco

1968 Graham Hill, Britain, Lotus-Ford

1969 Jackie Stewart, Britain, Matra-Ford

1970 Jochen Rindt, Austria, Lotus-Ford

1971 Jackie Stewart, Britain, Tyrrell-Ford

1972 Emerson Fittipaldi, Brazil, Lotus-Ford

1973 Jackie Stewart, Britain, Tyrrell-Ford

1974 Emerson Fittipaldi, Brazil, McLaren-Ford

1975 Niki Lauda, Austria, Ferrari

1976 James Hunt, Britain, McLaren-Ford

1977 Niki Lauda, Austria, Ferrari

1978 Mario Andretti, United States, Lotus-Ford

1979 Jody Scheckter, South Africa, Ferrari

1980 Alan Jones, Australia, Williams-Ford

1981 Nelson Piquet, Brazil, Brabham-Ford

1982 Keke Rosberg, Finland, Williams-Ford

1983 Nelson Piquet, Brazil, Brabham-BMW

1984 Niki Lauda, Austria, McLaren-TAG

1985 Alain Prost, France, McLaren-TAG

1986 Alain Prost, France, McLaren-TAG

1987 Nelson Piquet, Brazil, Williams-Honda

1988 Ayrton Senna, Brazil, McLaren-Honda

1989 Alain Prost, France, McLaren-Honda

1990 Ayrton Senna, Brazil, McLaren-Honda

1991 Ayrton Senna, Brazil, McLaren-Honda

1992 Nigel Mansell, Britain, Williams-Renault

1993 Alain Prost, France, Williams-Renault

1994 Michael Schumacher, Germany, Benetton-Ford

1995 Michael Schumacher, Germany, Benetton-Renault

1996 Damon Hill, Britain, Williams-Renault

1997 Jacques Villeneuve, Canada, Williams-Renault

1998 Mika Hakkinen, Finland, McLaren-Mercedes

1999 Mika Hakkinen, Finland, McLaren-Mercedes

2000 Michael Schumacher, Germany, Ferrari

2001 Michael Schumacher, Germany, Ferrari

2002 Michael Schumacher, Germany, Ferrari

2003 Michael Schumacher, Germany, Ferrari

2004 Michael Schumacher, Germany, Ferrari

2005 Fernando Alonso, Spain, Renault

2006 Fernando Alonso, Spain, Renault

2007 Kimi Raikkonen, Finland, Ferrari

2008 Lewis Hamilton, Britain, McLaren-Mercedes

2009 Jenson Button, Britain, Brawn GP

2010 Sebastian Vettel, Germany, Red Bull

2011 Sebastian Vettel, Germany, Red Bull

2012 Sebastian Vettel, Germany, Red Bull

2013 Sebastian Vettel, Germany, Red Bull

2014 Lewis Hamilton, Britain, Mercedes

2015 Lewis Hamilton, Britain, Mercedes

2016 Nico Rosberg, Germany, Mercedes

2017 Lewis Hamilton, Britain, Mercedes

2018 Lewis Hamilton, Britain, Mercedes

2019 Lewis Hamilton, Britain, Mercedes

2020 Lewis Hamilton, Britain, Mercedes

2021 Max Verstappen, Netherlands, Red Bull

2022 Max Verstappen, Netherlands, Red Bull

2023 Max Verstappen, Netherlands, Red Bull

2024 Max Verstappen, Netherlands, Red Bull

2025 Lando Norris, Britain, McLaren

2026 Kimi Antonelli, Italy, Mercedes

LA NACION
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