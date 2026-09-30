Highest scores in one-day internationals
Elite cricketers have recorded double centuries in limited overs matches; these feats remain historic scoring records
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264 Rohit Sharma, India vs. Sri Lanka, Kolkata, 2014
237(asterisk) Martin Guptill, New Zealand vs. West Indies, Wellington, 2015
223(asterisk) Shubman Gill, India vs. West Indies, Guwahati, 2026
219 Virender Sehwag, India vs. West Indies, Indore, 2011
215 Chris Gayle, West Indies vs. Zimbabwe, Canberra, 2015
210(asterisk) Fakhar Zaman, Pakistan vs. Zimbabwe, Bulawayo, 2018
210(asterisk) Pathum Nissanka, Sri Lanka vs. Afghanistan, Pallekele, 2024
210 Ishan Kishan, India vs. Bangladesh, Chattogram, 2022
209 Rohit Sharma, India vs. Australia, Bengaluru, 2013
208(asterisk) Rohit Sharma, India vs. Sri Lanka, Mohali, 2017
208 Shubman Gill, India vs. New Zealand, Hyderabad, 2023
201(asterisk) Glenn Maxwell, Australia vs. Afghanistan, Mumbai, 2023
200(asterisk) Sachin Tendulkar, India vs. South Africa, Gwalior, 2010
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