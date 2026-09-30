Saltar al contenido principal
LA NACION

Highest scores in one-day internationals

Elite cricketers have recorded double centuries in limited overs matches; these feats remain historic scoring records

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Highest scores in one-day internationals
Highest scores in one-day internationals

264 Rohit Sharma, India vs. Sri Lanka, Kolkata, 2014

237(asterisk) Martin Guptill, New Zealand vs. West Indies, Wellington, 2015

223(asterisk) Shubman Gill, India vs. West Indies, Guwahati, 2026

219 Virender Sehwag, India vs. West Indies, Indore, 2011

215 Chris Gayle, West Indies vs. Zimbabwe, Canberra, 2015

210(asterisk) Fakhar Zaman, Pakistan vs. Zimbabwe, Bulawayo, 2018

210(asterisk) Pathum Nissanka, Sri Lanka vs. Afghanistan, Pallekele, 2024

210 Ishan Kishan, India vs. Bangladesh, Chattogram, 2022

209 Rohit Sharma, India vs. Australia, Bengaluru, 2013

208(asterisk) Rohit Sharma, India vs. Sri Lanka, Mohali, 2017

208 Shubman Gill, India vs. New Zealand, Hyderabad, 2023

201(asterisk) Glenn Maxwell, Australia vs. Afghanistan, Mumbai, 2023

200(asterisk) Sachin Tendulkar, India vs. South Africa, Gwalior, 2010

LA NACION
Más leídas
  1. El video del momento en que hacían compras con las tarjetas robadas a un reconocido abogado
    1

    Asalto en Martínez: el video del momento en que hacían compras con las tarjetas robadas a un reconocido abogado

  2. El calendario completo de Anses para octubre
    2

    Cuándo cobro Anses: el calendario completo de octubre 2026

  3. Un profesor de música drogó y violó a una chica de 13 años y a otra mujer, las filmó y les mandó los videos por WhatsApp
    3

    Condenaron a 12 años de prisión a un profesor de música por abusos sexuales y producción de material de abuso infantil

  4. Morla reiteró su oferta de $150 millones, los hijos de Diego la rechazaron y ahora definirá el juez
    4

    Matías Morla reiteró su oferta de $150 millones, los hijos de Diego la rechazaron y ahora el juez definirá cómo sigue el proceso por la marca “Maradona”