Saltar al contenido principal
LA NACION

MLB Postseason Glance

Professional baseball playoffs continue with league championship series; four teams advance to compete for the title

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
MLB Postseason Glance
MLB Postseason Glance

Chicago White Sox 2, Houston 0

Tuesday, Sept. 29: Chicago 6, Houston 3

Wednesday, Sept. 30: Chicago 7, Houston 3

New York 2, Boston 0

Tuesday, Sept. 29: New York 9, Boston 0

Wednesday, Sept. 30: New York 9, Boston 2

Atlanta 2, Philadelphia 1

Tuesday, Sept. 29: Atlanta 5, Philadelphia 3

Wednesday, Sept. 30: Philadelphia 4, Atlanta 3, 10 innings

Thursday, Oct. 1: Atlanta 6, Philadelphia 2

San Diego 2, Chicago Cubs 0

Tuesday, Sept. 29: San Diego 8, Chicago 0

Cleveland 3, Chicago White Sox 2

Saturday, Oct. 3: Chicago White Sox 3, Cleveland 0

Monday, Oct. 5: Chicago White Sox 4, Cleveland 3

Wednesday, Oct. 7: Cleveland 9, Chicago White Sox 3

Thursday, Oct. 8: Cleveland 9, Chicago White Sox 5

Saturday, Oct. 10: Cleveland 2, Chicago White Sox 0

Tampa Bay 3, N.Y. Yankees 0

Saturday, Oct. 3: Tampa Bay 1, N.Y. Yankees 0

Monday, Oct. 5: Tampa Bay 5, N.Y. Yankees 2

Wednesday, Oct. 7: Tampa Bay 4, N.Y. Yankees 3

L.A. Dodgers 3, Atlanta 1

Saturday, Oct. 3: L.A. Dodgers 5, Atlanta 3

Sunday, Oct. 4: Atlanta 3, L.A. Dodgers 2

Tuesday, Oct. 6: L.A. Dodgers 3, Atlanta 1

Wednesday, Oct. 7: L.A. Dodgers 4, Atlanta 1

Milwaukee 3, San Diego 1

Saturday, Oct. 3: Milwaukee 3, San Diego 2

Sunday, Oct. 4: Milwaukee 4, San Diego 3

Tuesday, Oct. 6: San Diego 4, Milwaukee 3

Cleveland/Chicago White Sox , Tampa Bay

Monday, Oct. 12: Game 1: Cleveland at Tampa Bay, 8 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

Tuesday, Oct. 13: Game 2: Cleveland at Tampa Bay, 8 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

Thursday, Oct. 15: Game 3: Tampa Bay at Cleveland, 6 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

Friday, Oct. 16: Game 4: Tampa Bay at Cleveland, 6 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

x-Saturday, Oct. 17: Game 5: Tampa Bay at Cleveland, 8 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

x-Monday, Oct. 19: Game 6: Cleveland at Tampa Bay, 5 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

x-Tuesday, Oct. 20: Game 7: Cleveland at Tampa Bay, 8 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

Los Angeles Dodgers , Milwaukee

Sunday, Oct. 11: Game: 1 Los Angeles Dodgers (Yamamoto 1-0) at Milwaukee, 8 p.m. (Fox/Fox One/Fox Deportes)

Monday, Oct. 12: Game 2: Los Angeles Dodgers at Milwaukee, 5 p.m. (Fox/FS1/Fox One/Fox Deportes)

Wednesday, Oct. 14: Game 3: Milwaukee at Los Angeles Dodgers, 8 p.m. (FS1/Fox One/Fox Deportes)

Thursday, Oct. 15: Game 4: Milwaukee at Los Angeles Dodgers, 9 p.m. (FS1/Fox One/Fox Deportes)

x-Friday, Oct. 16: Game 5: Milwaukee at Los Angeles Dodgers, 9 p.m. (FS1/Fox One/Fox Deportes)

x-Sunday, Oct. 18: Game 6: Los Angeles Dodgers at Milwaukee, 8 p.m. (FS1/Fox One/Fox Deportes)

Friday, Oct. 23:

Saturday, Oct. 24:

Monday, Oct. 26:

Tuesday, Oct. 27:

x-Wednesday, Oct. 28:

x-Friday, Oct. 30:

x-Saturday, Oct. 31:

_____

LA NACION
Más leídas
  1. Se viene un nuevo frente que traerá tormentas con hasta 80 mm de agua en pocas horas, sudestada, ráfagas de 70 km/h y temperaturas frescas: las zonas afectadas
    1

    Se viene un nuevo frente que traerá tormentas con hasta 80 mm de agua en pocas horas, sudestada, ráfagas de 70 km/h y temperaturas frescas: las zonas afectadas

  2. A cuánto abre el dólar el martes 13 de octubre
    2

    A cuánto abre el dólar el martes 13 de octubre

  3. El arquero campeón del mundo y ganador de dos Champions que cometió el blooper del fin de semana (y fue récord)
    3

    El blooper de Neuer que terminó en gol de Augsburgo ante Bayern Munich (y en récord) en la liga de Alemania

  4. La rebelión de los jóvenes se extiende por Europa y enciende las alarmas
    4

    La rebelión de los jóvenes se extiende por Europa y enciende las alarmas