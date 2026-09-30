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LA NACION

MLB Postseason Glance

Major League Baseball postseason teams take 2-0 leads; winners advance to face top seeds in the next playoff round

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LA NACION
Postseason Glance
Postseason Glance

Chicago White Sox 1, Houston 0

Tuesday, Sept. 29: Chicago 6, Houston 3

Wednesday, Sept. 30: Chicago (Burke 11-7) at Houston (Brown 6-4), 5:10 p.m. (Peacock/NBCSN)

x-Thursday, Oct. 1: Chicago at Houston, 5 p.m. (Peacock/NBCSN)

New York 1, Boston 0

Tuesday, Sept. 29: New York 9, Boston 0

Wednesday, Sept. 30: Boston (Gray 18-5) at New York (Fried 5-5), 8:15 p.m. (NBC/Peacock)

x-Thursday, Oct. 1: Boston (Suarez 8-5) at New York (Cole 10-9), 8 p.m. (NBC/Peacock)

Atlanta 1, Philadelphia 0

Tuesday, Sept. 29: Atlanta 5, Philadelphia 3

Wednesday, Sept. 30: Philadelphia (Sánchez 18-7) at Atlanta (Mahle 7-10), 2:15 p.m. (NBC/Peacock)

x-Thursday, Oct. 1: Philadelphia at Atlanta, 2 p.m. (NBC/Peacock)

San Diego 1, Chicago Cubs 0

Tuesday, Sept. 29: San Diego 8, Chicago 0

Wednesday, Sept. 30: Chicago (Gausman 9-12) at San Diego (Pivetta 3-2), 10:10 p.m. (Peacock/NBCSN)

Cleveland vs. Chicago or Houston

Saturday, Oct. 3: Chicago-Houston winner at Cleveland, TBD (TBS/HBO Max)

Monday, Oct. 5: Chicago-Houston winner at Cleveland, TBD (TBS/HBO Max)

Wednesday, Oct. 7: Cleveland at Houston-Chicago winner, TBD (TBS/HBO Max)

x-Thursday, Oct. 8: Cleveland at Houston-Chicago winner, TBD (TBS/HBO Max)

x-Saturday, Oct. 10: Chicago-Houston winner at Cleveland, TBD (TBS/HBO Max)

Tampa Bay vs. Boston or New York

Saturday, Oct. 3: Boston-New York winner at Tampa Bay, TBD (TBS/HBO Max)

Monday, Oct. 5: Boston-New York winner at Tampa Bay, TBD (TBS/HBO Max)

Wednesday, Oct. 7: Tampa Bay at Boston-New York winner, TBD (TBS/HBO Max)

x-Thursday, Oct. 8: Tampa Bay at Boston-New York winner, TBD (TBS/HBO Max)

x-Saturday, Oct. 10: Boston-New York winner at Tampa Bay, TBD (TBS/HBO Max)

Los Angeles vs. Atlanta or Philadelphia

Saturday, Oct. 3: Atlanta-Philadelphia winner at Los Angeles, TBD (FOX/FS1)

Sunday, Oct. 4: Atlanta-Philadelphia winner at Los Angeles, TBD (FOX/FS1)

Tuesday, Oct. 6: Los Angeles at Atlanta-Philadelphia winner, TBD (FOX/FS1)

x-Wednesday, Oct. 7: Los Angeles at Atlanta-Philadelphia winner, TBD (FOX/FS1)

x-Friday, Oct. 9: Atlanta-Philadelphia winner at Los Angeles, TBD (FOX/FS1)

Milwaukee vs. San Diego or Chicago

Saturday, Oct. 3: San Diego-Chicago winner at Milwaukee, TBD (FOX/FS1)

Sunday, Oct. 4: San Diego-Chicago winner at Milwaukee, TBD (FOX/FS1)

Tuesday, Oct. 6: Milwaukee at San Diego-Chicago winner, TBD (FOX/FS1)

x-Wednesday, Oct. 7: Milwaukee at San Diego-Chicago winner, TBD (FOX/FS1)

Monday, Oct. 12

Tuesday, Oct. 13:

Thursday, Oct. 15:

Friday, Oct. 16:

x-Saturday, Oct. 17:

x-Tuesday, Oct. 20:

Sunday, Oct. 11:

Monday, Oct. 12:

Wednesday, Oct. 14:

Thursday, Oct. 15:

x-Friday, Oct. 16:

x-Sunday, Oct. 18:

x-Monday, Oct. 19:

Friday, Oct. 23:

Saturday, Oct. 24:

Monday, Oct. 26:

Tuesday, Oct. 27:

x-Wednesday, Oct. 28:

x-Friday, Oct. 30:

x-Saturday, Oct. 31:

LA NACION
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