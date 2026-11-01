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LA NACION

NFL Inactive Report

Several professional football teams released weekly inactive reports; dozens of players are sidelined for upcoming games

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LA NACION
NFL Inactive Report
NFL Inactive Report

The National Football League Inactive Report.

BALTIMORE RAVENS at BUFFALO BILLS — BALTIMORE: WR Elijah Sarratt, FS Jaylinn Hawkins, CB Chandler Rivers, G Emery Jones, G Vega Ioane, DT Aeneas Peebles, QB Joe Fagnano. BUFFALO: WR Skyler Bell, CB Dee Alford, S Jalon Kilgore, OLB Mike Danna, G Ar’maj Reed-Adams, T Spencer Brown, DL Greg Gaines.

TENNESSEE TITANS at CINCINNATI BENGALS — TENNESSEE: RB Tyjae Spears, P Tommy Townsend, WR Carnell Tate, CB Jaylon Jones, T Brandon Crenshaw-Dickson, TE Kylen Granson, DT Jackie Marshall. CINCINNATI: S Kyle Dugger, C Connor Lew, OT Myles Hinton, WR Mitch Tinsley, DT Landon Robinson.

ARIZONA CARDINALS at DALLAS COWBOYS — ARIZONA: QB Carson Beck, CB Starling Thomas V, RB Evan Hull, LB Eku Leota, OL Jon Gaines II, OL Albert Reese, DL Walter Nolen III. DALLAS: WR KaVontae Turpin, LB Dee Winters, TE Luke Schoonmaker, CB Shavon Revel Jr., OLB Tyrus Wheat, OT Drew Shelton.

MINNESOTA VIKINGS at DETROIT LIONS — MINNESOTA: S Jakobe Thomas, QB Max Brosmer, CB Chuck Demmings, RB Demond Claiborne, T Caleb Tiernan, DL Elijah Williams. DETROIT: S Bishop Fitzgerald, EDGE Ahmed Hassanein, C Seth McLaughlin, TE Jackson Meeks, DL Mekhi Wingo.

LAS VEGAS RAIDERS at NEW YORK JETS — LAS VEGAS: QB Aidan O’Connell, WR Dont’e Thornton Jr., WR Malik Benson, S Tristin McCollum, S Dalton Johnson, G Bryce Cabeldue, DT JJ Pegues. NEW YORK: WR Tim Patrick, RB Breece Hall, DB Nahshon Wright, EDGE David Bailey, EDGE Joseph Ossai, OL Kohl Levao, OL Max Mitchell.

CLEVELAND BROWNS at PITTSBURGH STEELERS — CLEVELAND: QB Dillon Gabriel, QB Taylen Green, LB Justin Jefferson, CB Noah Igbinoghene, RB Audric Estime, C Parker Brailsford. PITTSBURGH: WR Ben Skowronek, QB Drew Allar, QB Will Howard, CB Brandin Echols, RB Eli Heidenreich, CB Doneiko Slaughter.

ATLANTA FALCONS at TAMPA BAY BUCCANEERS — ATLANTA: QB Andy Dalton, QB Jack Strand, RB Brian Robinson Jr., DE Drake Jackson, LB Divine Deablo, DB Billy Bowman Jr., CB Robert Longerbeam. TAMPA BAY: DL DeMonte Capehart, WR Emeka Egbuka, CB Ayden Garnes, T Luke Haggard, G Billy Schrauth.

INDIANAPOLIS COLTS at JACKSONVILLE JAGUARS — INDIANAPOLIS: LB Bryce Boettcher, TE Pharaoh Brown, DT Kevin Givens, WR Anthony Gould, OT Charlie Heck, QB Riley Leonard, CB Justin Walley. JACKSONVILLE: S Antonio Johnson, WR CJ Williams, CB Alijah Huzzie, LB Jamal Hill, DE Wesley Williams, DT Albert Regis.

LA NACION
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