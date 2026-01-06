Así es el vínculo que une a la AFA con la empresa TourProdEnter
TourProdEnter LLC, es la empresa que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contrató para recolectar sus ingresos alrededor del mundo durante los últimos cuatro años. Según registros bancarios obtenidos por la Justicia de Estados Unidos y analizados por el diario LA NACION, desde esa empresa se destinaron millones de dólares a gastos suntuarios. Hugo Alconada Mon analiza el entramado financiero detrás de estas operatorias
1 minuto de lectura
LA NACION
