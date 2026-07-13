Mundial 2026, en vivo: Francia y España se preparan para abrir los cruces de semifinales
Las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores y reacciones sobre los partidos
Un jugador de Francia le respondió a Lamine Yamal tras su advertencia de que deberían temerle a España
El futbolista francés Ibrahima Konaté le respondió a Lamine Yamal luego de que asegurara que la vigente subcampeona debe tenerle miedo a España de cara al cruce de semifinales del Mundial 2026 porque ya los vencieron en la Eurocopa 2024. En esta ocasión, el defensor central redobló la apuesta y afirmó: “Puede decir lo que quiera”.
Nico Paz mostró el nivel de estrés que le generó el partido de la Argentina frente a Suiza
El jugador de la selección argentina Nicolás Paz hizo una divertida publicación en sus redes sociales después de la victoria de la albiceleste por 3 a 1 ante Suiza y la clasificación a las semifinales del Mundial 2026. El futbolista de Como, de Italia, compartió una ironía mediante la cual demostró los nervios que sintió durante el cruce de los cuartos de final, en el cual estuvo en el banco de suplentes.
Un exjugador de la selección inglesa agitó la previa de la semifinal frente a la Argentina con una frase sobre Messi
El exjugador de la selección inglesa, Joe Cole, se refirió al partido de semifinal que tendrá como protagonistas a sus compatriotas y al equipo argentino. “Tenemos velocidad y fuerza para Argentina. Les vamos a ganar”, dijo en el marco del programa The Rest is Football.
Por otra parte, consultado respecto de como puede ser para el equipo de Inglaterra enfrentar por primera vez a Lionel Messi. Al respecto, sostuvo: “hay que mandarlo a dormir”.
- 1
Quién era Jayden Adams, el futbolista sudafricano que murió a pocos días del Mundial 2026
- 2
Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026: cuándo se juega el partido
- 3
La buena noticia antes de la semifinal del morbo: en una noche opaca del equipo, los goleadores dieron la cara por Messi
- 4
Lionel Messi le regaló su camiseta a Roberto Baggio después del triunfo de la Argentina ante Suiza