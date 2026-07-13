Mundial 2026, en vivo: Francia y España se preparan para abrir los cruces de semifinales

El exjugador de la selección inglesa, Joe Cole, se refirió al partido de semifinal que tendrá como protagonistas a sus compatriotas y al equipo argentino. “Tenemos velocidad y fuerza para Argentina. Les vamos a ganar”, dijo en el marco del programa The Rest is Football.

Por otra parte, consultado respecto de como puede ser para el equipo de Inglaterra enfrentar por primera vez a Lionel Messi. Al respecto, sostuvo: “hay que mandarlo a dormir”.