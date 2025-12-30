¿Buena o mala suerte para Argentina en el sorteo del Mundial?
El periodista Leandro Contento analiza el grupo que le tocó a la Selección y explica por qué, en principio, se trata de una zona accesible para avanzar sin sobresaltos. Sin embargo, advierte que el verdadero desafío podría aparecer en los dieciseisavos de final
LA NACION
