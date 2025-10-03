Cerró el Gobierno de EE.UU: ¿Qué es el “shutdown”?
En “Miradas de la Argentina de hoy”, la periodista Pilar Castillo explica las claves del cierre del Gobierno de Estados Unidos, que entró en shutdown por primera vez desde 2018 tras un duro enfrentamiento entre demócratas y republicanos por el presupuesto y la política de salud
