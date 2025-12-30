CERRAR
CERRAR
SECCIONES
Inicio
Secciones
Foodit
Club LN
Mi cuenta
Buscá en LA NACION...
LN 104.9 + Música
NUEVO
Últimas noticias
Tránsito y transporte
Clima
LA NACION Data
Política
Economía
Futuria
Dólar Hoy
Campo
Propiedades
Comercio Exterior
Movilidad
Índices
El Mundo
Estados Unidos
Sociedad
Buenos Aires
Seguridad
Educación
Cultura
Comunidad
Bienestar
Ciencia
Hablemos de todo
Opinión
Editoriales
Columnistas
Cartas de Suscriptores
Deportes
Fútbol
Rugby
Tenis
Canchallena
Lifestyle
LN Juegos
Turismo
Tecnología
Horóscopo
Feriados
Loterías y quinielas
Podcasts
Moda y Belleza
Espectáculos
Qué sale?
Cartelera de cine
Cartelera de teatro
Edición Impresa
Acceso PDF
Editoriales
Conversaciones de domingo
Sábado
Ideas
Carta de lectores
Avisos fúnebres
Avisos sociales
Revistas
Revista OHLALÁ!
Revista ¡HOLA!
Revista Lugares
Revista Living
Revista Rolling Stone
Revista Jardín
LN Juegos
Suscriptores
Mis notas
Club LA NACION
canchallena
Foodit
Bonvivir
LN 104.9 + Música
NUEVO
LN+
Kiosco LA NACION
Cinco consejos para pasar navidad en familia y en paz
El humor de Joaco Garau en Miradas de la Argentina de hoy
LA NACION
30 de diciembre de 2025
11:36
>
LA NACION
>
Videos
LA NACION
Miradas
Conforme a
Últimas notas de
Videos
¿Cuáles son los días no laborales que se suman al calendario 2026?
Viajar con mascotas: qué cambia con la nueva norma para micros y trenes de larga distancia
Los +80 ya no son la excepción: ¿estamos preparados para la nueva longevidad?
300 familias acordaron prohibirles el uso del celular a sus hijos hasta los 13 años
El Vaticano anunció que el empresario argentino Enrique Shaw será proclamado beato
Compra histórica: Costantini suma más de 1200 obras al MALBA y transforma su colección
Desde enero, la banda cambiaria se moverá según la inflación: ¿cómo va a afectar esto a la economía?
¿Puede una tipografía convertirse en una decisión política?
¿Quiénes son los argentinos detenidos por robo en Miami y qué cargos enfrentan?
Cargando banners ...