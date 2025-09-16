LA NACION

¿Coimas y contratos millonarios? El apellido Menem vuelve a estar en la mira

En el capitulo de Miradas de la Argentina de hoy, el periodista Hernán Cappiello revela que Lule Menem, asesor clave de Karina Milei, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, aparecen en al menos media docena de causas.

