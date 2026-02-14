¿Cómo sigue la causa policial de la oficial que embistió a un ladrón en Quilmes?

un delincuente fue embestido por una oficial cuando intentó robarle la moto a un hombre en el Acceso Sudeste, a la altura de Quilmes. Tras el impacto, el ladrón fue trasladado al hospital Isidoro Iriarte con fracturas en ambas piernas, pero su estado se agravó en las últimas horas y actualmente permanece en “coma ventilado”, según informaron fuentes oficiales a LA NACION. Tucu Acosta repasa el episodio y la situación judicial de la oficial involucrada.