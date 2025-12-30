Compra histórica: Costantini suma más de 1200 obras al MALBA y transforma su colección
En Miradas de hoy, la periodista Celina Chatruc analiza qué implica esta compra histórica y de qué manera redefine el rol del museo a nivel internacional
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas
- 1
Manejaba por la autopista Riccheri, lo cruzaron seis delincuentes y le robaron la moto
- 2
Los CEO de 2025: los nombramientos más relevantes del mercado
- 3
Javier Faroni y Sergio Massa, una relación de amistad que pasó del teatro a la política y se extendió al fútbol
- 4
Los disparadores que impulsan a un cambio de trabajo como objetivo 2026