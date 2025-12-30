LA NACION

Compra histórica: Costantini suma más de 1200 obras al MALBA y transforma su colección

En Miradas de hoy, la periodista Celina Chatruc analiza qué implica esta compra histórica y de qué manera redefine el rol del museo a nivel internacional

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
