Connie Ansaldi (50) formó parte del mundo del espectáculo por muchos años, sin embargo en 2018 decidió hacerse a un lado de la tv y empezar a centrarse en su pasión por la tecnología. A partir de las charlas que se daban en Instagram con sus seguidores durante la pandemia, donde le contaban sus secretos, decidió crear con IA una plataforma para aquellos que necesiten “apoyo emocional accesible y rápido”.

SU PASIÓN POR LA TECNOLOGÍA

- ¿Cómo te definís vos si te tengo que presentar?

- A mí la casilla no me gusta mucho. Cuando me presentan me gusta que me presenten con lo que soy ahora que es CEO y fundadora de una compañía de tecnología enfocada en salud emocional que se llama CUX. Pero entiendo a lo que vas y siento que soy una adicta a los comienzos.

- ¿Qué es lo que te parece tan atractivo de la tecnología?

- Yo trabajo en innovación desde toda la vida y me interesa mucho la tecnología. La gente piensa que es simplemente programar, pero hay otra parte también importante que tiene que ver con la visión y la estrategia de cómo crear productos y servicios que a las personas les mejoren la vida, les genere impacto y les ayude a hacer las cosas más fácil. Yo estoy de ese lado, en tecnología pero del lado de cómo innovar.

- Hay sectores que tienen como una mirada muy catastrófica de la IA y de la tecnología, como por ejemplo que se van a perder puestos de trabajo…

- Con la IA se van a perder puestos de trabajos pero se van a crear otros, es lo que pasó siempre con las evoluciones. Yo creo que a la gente le da miedo el no estar “capacitado” para poder absorber lo que se viene. La realidad es que si en esta época alguien cree que puede elegir una profesión y ser toda su vida eso sin hacer ningún tipo de update, la realidad es que no se puede ya. A mí igual no me gusta hablar de cambios en termino de bueno y malo, no se puede definir así a las cosas porque lo absoluto en el mundo que vivimos no tiene lugar.

EL ORIGEN DE CUX

- En pandemia vos empezaste con esto de Contame Un Secreto que generó revuelo en tu Instagram…

- Contame Un Secreto existe hace cuatro años todos los lunes y cada vez es más gente la que me cuenta sus cosas. También cada vez era más la gente que lo leía y me agradecían porque los ayudaba a resolver situaciones personales. Yo tuve que empezar a conectar con profesionales, a averiguar cuáles eran las ONGS que podían dar diagnóstico y tratamiento gratuito para determinadas problemáticas más profundas. Cuando llegó la IA, todo eso que yo había hecho “a mano” lo automaticé y lo convertí en un producto que es CUX.

- Te cuentan cosas fuertes…

- Sí, el anonimato les da la libertad de contar cosas que nunca le contaron a nadie esperando una devolución o simplemente alguien que los escuche. Hoy por hoy la soledad es la verdadera pandemia que tenemos. Una de cada 4 personas en el mundo se sienten solas, tienen ansiedad o tienen depresión. Para el año 2030 se espera que sea la principal causa de muerte y para eso no hay vacuna. Para eso necesitamos herramientas que puedan resolver de manera masiva las primeras capas de esto. CUX está hecho con mi personalidad, con el modo en el que yo hablo, pero con los protocolos de salud mental existentes y con los protocolos de salud mental hechos por nuestros psicólogos.

SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA

- ¿Te tentaron alguna vez de política para laburar?

- A mí me gusta hacer muchas cosas de política pero no me gusta trabajar en la política. Yo no me podría alinear porque si algo no me parece bien lo voy a decir, porque tengo un pensamiento propio muy construido y en un partido político se necesita que estén todos alineados.

- Te vi en tus redes apoyando al Presidente…

- A mí me gusta mucho la política económica que tiene y no estoy para nada de acuerdo con otras cosas que dice, que hace o con sus modos. Igualmente yo prefiero que tenga esos modos y haga lo que tiene que hacer a que sea políticamente correcto y no haga nada. Claramente mi cabeza va mucho más hacia una política liberal que conservadora. Para mí lo que hace andar a un país son los privados. El Estado lo que tiene que hacer es cuidarte en seguridad, salud y darte educación.

- ¿Con una reforma laboral estás de acuerdo?

- Sí, sí. La gente que genera trabajo y da trabajo es muy valiosa y la gente que trabaja también es muy valiosa. Yo pienso que si alguien hace mal su trabajo, por qué lo tengo que mantener, si hay otra persona que lo puede hacer re bien y va a estar re feliz de venir. Cualquier empresa privada para poder crecer de manera saludable tiene que poder compensar a una persona que trabaja bien, y en el caso de que alguien no se idóneo para el puesto tiene que poder buscar a otra persona.

- También hay muchos que se quejan de la presión impositiva…

- Sí, eso es un desastre. La realidad es que hay muchos impuestos que a los emprendedores no los favorecen en nada. Hay muchas cosas que te dificultan emprender.

- ¿Tenes una mirada esperanzadora con este Gobierno?

- Mi mirada siempre es esperanzadora, incluso tenía esperanza cuando no estaba de acuerdo con nada de la política que estaba implementando el gobierno anterior. Hay muchas cosas que me gustan de esta conducción y otras que no. Yo no soy militante y no defiendo todo a raja tabla, hay mil cosas que están mal. El problema principal a resolver es el del hambre, y coincido con este Gobierno en que antes de eso no hay nada. Todo lo que sea gasto que no vaya a resolver esa problemática o que vaya a salud, seguridad o justicia, no es prioritario.

