El sueño detrás del primer hotel para gatos

Margaret, veterinaria y amante de los animales, trabajó muchos años en una empresa de sistemas hasta que decidió animarse a cumplir su sueño. Empezó cuidando cuatro gatitos en el fondo de su casa y con el tiempo ese pequeño proyecto se transformó en un hotel pensado exclusivamente para gatos: con espacios compartidos, habitaciones privadas y todo lo necesario para su bienestar.Amor, respeto y cuidado: las tres palabras que definen este refugio felino.

LA NACION Conforme a