El sueño detrás del primer hotel para gatos

Dejó su trabajo en sistemas para cumplir su sueño: crear un lugar donde los gatos puedan disfrutar, descansar y sentirse como en casa. Así nació el hotel felino más tierno de todos.

Margaret, veterinaria y amante de los animales, trabajó muchos años en una empresa de sistemas hasta que decidió animarse a cumplir su sueño. Empezó cuidando cuatro gatitos en el fondo de su casa y con el tiempo ese pequeño proyecto se transformó en un hotel pensado exclusivamente para gatos: con espacios compartidos, habitaciones privadas y todo lo necesario para su bienestar.Amor, respeto y cuidado: las tres palabras que definen este refugio felino.

