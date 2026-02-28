Dolores Irigoin: el salto de fe que la llevó a dirigir Espartanos

“Algunas veces uno sale a buscar trabajo y otras veces el trabajo lo encuentra a uno”. Dolores Irigoin —“Lali” para quienes la conocen— resume así el giro que la llevó a convertirse en directora ejecutiva de la Fundación Espartanos. Había dedicado su carrera al mundo social: primero en programas educativos como Fundación Cimientos, luego en organizaciones territoriales y más tarde como directora ejecutiva de Fundación River Plate. Estaba cómoda, proyectaba quedarse allí hasta jubilarse. Pero una llamada inesperada la invitó a escuchar una propuesta distinta: liderar una organización que trabaja con personas privadas de la libertad a través del deporte, la educación y el acompañamiento.

El primer prejuicio fue propio. “Tiene que ser un hombre”, pensó cuando supo que buscaban reemplazo en Espartanos. El mundo carcelario le parecía hostil y marcadamente masculino. Sin embargo, aceptó la entrevista. La segunda reunión fue en el patio de comidas de un hipermercado, rodeada por 12 fundadores vestidos con ropa de entrenamiento. Lejos de espantarla, ese clima descontracturado y apasionado la intrigó. Ese fin de semana leyó el libro de Espartanos y tomó la decisión antes incluso de pisar una cárcel. “Fue un salto de fe”, recuerda. Días después entró por primera vez a un pabellón y, en medio de un rezo, un grupo de internos levantó la mano para enumerar las virtudes que —decían— necesitaría para su misión: empatía, resiliencia, compromiso, amor. “Sentí que podía”, cuenta.

Su historia profesional parecía haberla preparado para ese momento. De chica participaba en grupos parroquiales; estudió Trabajo Social alentada por su padre, que le sugirió profesionalizar su vocación de ayuda; trabajó para pagar la facultad; se especializó en organizaciones sin fines de lucro y luego hizo una maestría en administración. Sin embargo, asegura que nada la formó tanto como estos años en Espartanos. “Es como haber hecho un posgrado en humanidad”, define. El impacto fue especialmente profundo en las cárceles de mujeres, donde —admite— tuvo que desarmar prejuicios. “Conocí mujeres con mucho dolor, pero también con una capacidad de perdonar y una fuerza admirables. Me transformaron como profesional, como mamá y como persona”.

La transformación también atravesó su vida familiar. Su marido, Eusebio, sobrevivió a un cáncer severo cuando sus hijos eran pequeños. La enfermedad —que enfrentó con una serenidad que aún la conmueve— marcó a la familia. Años después, él mismo comenzó a participar como voluntario en Espartanas, el programa femenino. “Compartir esto nos dio un idioma común”, dice Irigoin. Sus hijos crecieron escuchando conversaciones sobre segundas oportunidades y acompañamiento. “No pensar solo en uno, sino un poco más allá”.

Hoy Espartanos funciona en 14 provincias argentinas y en siete países. La fundación organiza encuentros anuales para capacitar a los equipos que replican el modelo y acaba de reunir a más de 240 personas en el Complejo Penitenciario de San Martín, en una convención que incluyó talleres, intercambio de experiencias y hasta un partido entre equipos de Argentina y Uruguay integrados por hombres que estuvieron presos y hoy están en libertad. “Verlos abrazados, trabajando, siendo iguales, fue la frutilla del postre”, señala.

El desafío ahora es crecer sin perder esencia. Espartanos proyecta consolidar su propio club y ampliar el trabajo con los hijos de quienes pasan por el programa, con la idea de cortar ciclos de violencia y exclusión. “Que el paso por Espartanos sea una anécdota en la historia de esa familia”, explica. Después de casi seis años al frente, Irigoin ya no duda de aquella decisión tomada sin certezas. Si alguna vez temió tener 12 jefes, hoy habla de un equipo unido por la pasión y el compromiso. “Cuando hay un proyecto en común, estamos todos arremangados para el mismo lado”, concluye.

Para colaborar con la Fundación Espartanos hace click acá: https://www.fundacionespartanos.org/donar/

