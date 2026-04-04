Itziar Ituño: el impacto de La Casa de Papel y su vínculo cada vez más fuerte con la Argentina

En una entrevista con Pía Shaw en LA NACION, Itziar Ituño repasó el fenómeno que significó La casa de papel en su carrera y cómo ese proyecto marcó un punto de inflexión profesional y personal.

“Nos puso en el mapamundi”, resumió sobre la serie que se convirtió en un éxito global tras su llegada a Netflix. Según contó, el impacto fue inmediato: el crecimiento exponencial de su popularidad, el reconocimiento en distintos países y la apertura a nuevas oportunidades laborales en todo el mundo.

La actriz recordó también el proceso de casting para interpretar a Raquel Murillo. Sin conocer la magnitud que tendría la historia, aceptó el desafío casi como un trabajo más. Sin embargo, una vez que leyó el guion, entendió que estaba frente a algo distinto. “Pensé: esta historia es buenísima”, contó. Aun así, dudó antes de aceptar el papel, hasta que una frase de su madre terminó de inclinar la balanza: “Hay trenes que pasan una sola vez”.

El rodaje, según describió, fue intenso y exigente. “Soñaba con los textos, me despertaba hablando sola”, recordó. Con el tiempo, y tras el desembarco de la serie en plataformas, el proyecto creció en escala y recursos, pero también en repercusión.

Ese salto a la fama global se tradujo en situaciones inesperadas: desde ser reconocida en lugares remotos hasta recibir regalos de fanáticos en distintas partes del mundo. “De pronto te conocen en todos lados”, señaló.

Más allá del fenómeno, Ituño atraviesa un presente enfocado en proyectos diversos. Actualmente visita la Argentina para presentar una película independiente que protagoniza y que, según explicó, eligió justamente por su carácter desafiante. “Era una aventura”, dijo sobre su decisión de filmar por primera vez en el país.

Durante la entrevista, también destacó su experiencia trabajando con equipos locales. “Me siento parte de una familia”, aseguró, y valoró tanto la calidez humana como el profesionalismo de la industria audiovisual argentina.

En ese sentido, se mostró preocupada por el presente del sector y la menor producción de contenidos, aunque confió en su recuperación. “El cine argentino es sólido y ha dado obras maravillosas”, afirmó.

Entre nuevos proyectos —incluida una serie internacional— y su vínculo cada vez más cercano con el país, Ituño deja en claro que su carrera sigue en movimiento. Pero el punto de partida de esta nueva etapa, admite, seguirá estando marcado por aquel fenómeno que cambió todo.