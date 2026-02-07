Santiago Cerruti, vocación de servicio: de voluntario a dedicarle su vida a Espartanos

Santiago Cerruti creció en San Fernando, entre el club, el rugby y una familia atravesada por la mirada social. Estudiante del profesorado de Educación Física, su vida parecía seguir un camino previsible hasta que en 2014, casi sin pensarlo, cruzó por primera vez los muros del Complejo Penitenciario de San Martín como voluntario de Espartanos. Ese primer encuentro —un rezo del Rosario compartido con personas privadas de la libertad— lo enfrentó a historias que jamás había escuchado y a realidades que lo marcaron para siempre.

Impactado por la posibilidad de unir deporte y transformación social, Cerruti empezó a involucrarse cada vez más. Reorganizó su rutina para estar todos los martes en el penal, primero entrenando rugby y luego acompañando a los internos también fuera de la cancha. “Entendí por qué algunos terminan privados de la libertad y otros no”, recuerda, al evocar la distancia entre su propia infancia y la de muchos de los jóvenes que conoció allí.

Hoy, más de diez años después, su día a día está dedicado casi por completo a Espartanos. Coordina programas dentro del complejo de San Martín, articula con autoridades penitenciarias y acompaña la expansión del modelo en otras provincias y países. La fundación, creada por Eduardo “Coco” Oderigo, funciona actualmente en 65 cárceles de la Argentina y del exterior y alcanza a cerca de 4000 personas privadas de la libertad, con el objetivo central de reducir la reincidencia.

Para Cerruti, el mensaje es tan simple como profundo: dejar de señalar y empezar a tender la mano. “Detrás de cada persona hay una historia”, sostiene. Esa convicción —la misma que lo llevó a entrar por primera vez a una cárcel sin saber qué iba a encontrar— es hoy el motor de una vida dedicada a demostrar que la transformación es posible, incluso en los lugares más olvidados.

