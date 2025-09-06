1
Florida planea eliminar la vacunación obligatoria en escuelas, una decisión preocupante
El periodista Alejandro Hovart, en Miradas de la Argentina de hoy, analiza la polémica decisión del estado de Florida de avanzar hacia la eliminación de la vacunación obligatoria en las escuelas. El anuncio, hecho por el secretario de Salud Pública Joseph Ladapo junto al gobernador Ron DeSantis, rompe con décadas de políticas sanitarias que permitieron controlar enfermedades como la polio, el sarampión y la hepatitis B. Mientras Ladapo comparó las normas actuales con la “esclavitud”, expertos advierten que una medida así no solo amenaza la salud de los niños estadounidenses, sino que también enciende una alarma global
