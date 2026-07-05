Noticias de Nueva York, hoy: confirman operativos con el ICE por el partido de Brasil en Nueva Jersey

En el marco del partido de octavos de final de Brasil vs. Noruega en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estarán presentes en el área. Durante la jornada, las autoridades se enfocarán en tareas de seguridad para evitar problemas en el evento, aunque también podrían detener a inmigrantes indocumentados en ciertos casos.

Los operativos con el ICE en el Estadio Nueva York, Nueva Jersey, por el partido de Brasil

A partir de las 16 hs del este de Estados Unidos, Brasil se medirá con Noruega por un lugar en los cuartos de final. Los funcionarios migratorios estarán presentes para participar del despliegue organizado por las autoridades. Aunque las tareas no estarán centradas en redadas migratorias, los agentes podrán actuar en determinados casos.

Este domingo 5 de julio, como parte de los operativos por el Mundial, los agentes del ICE estarán presentes en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey Imagen creada con IA/Visit NJ

Previo al inicio del Mundial, Tom Homan, zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump, advirtió en una entrevista con CBS News que el foco en cada estadio será garantizar la “seguridad pública”.

A pesar de que remarcó que las personas con documentación regular no deben temer por controles migratorios, luego reparó en que las autoridades actuarán si observan alguna situación irregular. “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto", sostuvo.

En qué situaciones el ICE puede actuar sobre un inmigrante indocumentado durante el Mundial

De acuerdo con el operativo, los funcionarios pueden intervenir en casos de personas incluidas en listas de vigilancia por terrorismo, individuos buscados por delitos graves o migrantes vinculados al tráfico de drogas. En esas situaciones, los protocolos federales prevén procedimientos de detención.

Además de estos casos, miembros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informaron que se desarrollarán operaciones destinadas a detectar la venta ilegal de entradas y productos falsificados cerca de los estadios.

En ese sentido, Markwayne Mullin, secretario del DHS, explicó durante una entrevista con CBS News que la función del ICE en el torneo internacional será similar a la que desempeña en otros eventos de gran escala, como el Super Bowl, enfocándose en la seguridad y no en operativos migratorios masivos.

En su sitio web oficial, la agencia federal clasificó el torneo como Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, la máxima categoría en la escala federal para eventos masivos, como el Super Bowl.

De acuerdo con la información oficial, estas jornadas requieren un amplio apoyo interinstitucional federal en el que, además del ICE, participa la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Detalles del partido de Brasil contra Noruega en Nueva Jersey por el Mundial 2026

Al margen de los operativos del ICE, la atención de los fanáticos se centra esta jornada en el partido entre Brasil y Noruega por un boleto a la próxima ronda de eliminación de la Copa del Mundo.

Tras terminar en el primer puesto de su grupo, el seleccionado brasileño tuvo un duro desafío con Japón. A los 29 minutos del primer tiempo, Kaishū Sano puso el 1 a 0 en el marcador para los asiáticos. La ventaja duró hasta el complemento, cuando Casemiro marcó el empate de cabeza a los 56′.

Sobre el final del partido, a los 96′, Gabriel Martinelli le dio el agónico triunfo a la Canarinha para clasificar a octavos.

Por su parte, Noruega terminó en el segundo puesto de su grupo luego de ser derrotado por Francia en la última fecha. En 16avos, venció por 2 a 1 a Costa de Marfil, en un enfrentamiento parejo y reñido que fue definido por un gol de la estrella del equipo, Erling Haaland, quien apareció bajo el arco para sellar la victoria.

Brasil le ganó a Japón con un gol agónico y logró el pase a octavos

Ahora, los dirigidos por Carlo Ancelotti tendrán una dura parada desde las 16 hs de este domingo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El ganador del cruce enfrentará el 11 de julio en el Estadio Miami, en Florida, al vencedor del duelo entre México e Inglaterra, según el calendario de la FIFA.

Luego del encuentro de esta tarde, no habrá más partidos en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por dos semanas. El domingo 19 de julio, se llevará a cabo la gran final del Mundial 2026 en la jurisdicción, en un evento que reunirá a fanáticos de las selecciones participantes y aficionados al deporte, y contará con la participación del ICE para garantizar la seguridad.