Ponzi aéreo: Así estafaba una madre de colegio con vuelos “exclusivos”
El periodista José Costa analiza el caso del llamado “Ponzi aéreo”, una supuesta red de estafas con vuelos internacionales que comenzó en un colegio de Recoleta. Detrás, una madre ofrecía pasajes a precios “exclusivos”, pagos en efectivo y sin recibo. Lo que empezó entre conocidos, se expandió rápidamente por zona norte y otras provincias.
LA NACION
