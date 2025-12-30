¿Puede una tipografía convertirse en una decisión política?
El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a imponer el uso de Times New Roman en sus documentos oficiales, revirtiendo la decisión tomada durante la administración Biden de usar Calibri. Catalina Álvarez analiza cómo detrás del cambio tipográfico se abre un debate más amplio sobre símbolos y poder
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
