¿Quién es el argentino que podría ser el “primer caballero” de Holanda?
En “Miradas de la Argentina de hoy”, Vanesa Valenti explora la historia del argentino que podría convertirse en el “primer caballero” de Holanda. Nicolás Keenan, figura de Los Leones, es pareja del político neerlandés Rob Jetten, líder del partido D66 y uno de los principales candidatos a ser primer ministro
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas
- 1
Rating: Tarde o Temprano, el nuevo ciclo de María Belén Ludueña en eltrece, debutó en medio de un ajustado campo de batalla
- 2
Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbili por la muerte de 13 personas en el temporal de Bahía Blanca
- 3
Un fenómeno en debate: más profesionales se vuelcan a las redes sociales y redefinen sus perfiles como “influencers”
- 4
Emiliano Buendía, el último convocado por Scaloni para el amistoso de la selección