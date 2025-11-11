LA NACION

¿Quién es el argentino que podría ser el “primer caballero” de Holanda?

En “Miradas de la Argentina de hoy”, Vanesa Valenti explora la historia del argentino que podría convertirse en el “primer caballero” de Holanda. Nicolás Keenan, figura de Los Leones, es pareja del político neerlandés Rob Jetten, líder del partido D66 y uno de los principales candidatos a ser primer ministro

